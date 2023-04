Eino Grön kertoo Ilta-Sanomille voinnistaan.

Iskelmätähti Eino Grön, 84, joutui perumaan nopealla aikataululla keikkansa Kauhajoella lauantaina 15. huhtikuuta sairastapauksen vuoksi.

Tanssiin.fi -sivuston ja Aronkeidas-tapahtumapaikan Facebook-päivityksen mukaan Grönin lääkäri asetti hänet laulukieltoon. Grönin piti esiintyä Aronkeidasta pyörittävän yrittäjä Jouko ”Jokkeri” Elevaaran 80-vuotispäivillä.

Grön kommentoi Ilta-Sanomille, että kyse ei ole mistään vakavasta, vaan Grönillä on kurkunpään tulehdus. Hän kertoo, että on jo parempaan päin.

– Kaikki on ihan hyvin. Korvaava keikka on jo sovittu. Se on Kauhajoella toukokuun puolivälin jälkeen, Grön kertoo.

Terveyskirjaston mukaan virusperäisen kurkunpääntulehduksen, jonka oireisiin kuuluu usein äänen käheyttä, kurkkukipua ja äänihuulten turpoamista, voi hoitaa itsehoitona ja se paranee itsestään.

Grön jatkaa, ettei hänen pitänyt perua muita keikkoja, ja nyt hänellä on sairastumisen myötä hieman myös vapaata.