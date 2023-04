Suomen Euroviisuedustaja Käärijä villitsee yleisöjä maailmalla.

Suomen Euroviisuedustaja Käärijä voitti murskaavin lukemin Uuden Musiikin Kilpailun, mutta hän ja hänen koukuttava Cha cha cha -biisinsä ei villitse vain kotimaassa.

Käärijä on viime viikkoina kiertänyt Eurooppaa eri Euroviisutapahtumissa esittämässä Suomen edustuskappaletta, ja yleisö ei saa tarpeekseen. Viime aikoina hän on ollut esimerkiksi Madridissa, Liettuassa ja Amsterdamissa, ja Instagram-tarinoidensa perusteella Käärijä on parhaillaan matkalla Lontooseen.

Käärijä esiintyi Amsterdamissa noin 5 000 hengen yleisölle, ja Ilta-Sanomien lukijan videon mukaan yleisö oli täysillä mukana Suomen Euroviisuedustajan kappaleessa laulaen jopa suomenkielisiä sanoja mukana unohtaen tuttua ”cha cha cha” -huutoa. Myös Käärijän Instagram-tarinoiden videoilta voi kuulla kovaa yhteislaulua lähes koko kappaleen ajan.

Lukijan mukaan Käärijä esiintyi kunniapaikalla viimeisenä ja amsterdamilainen yleisö oli innoissaan Cha cha cha -kappaleesta.