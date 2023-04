Ovatko Shawn Mendes ja Camila Cabello palanneet yhteen? Bongattiin festareilla intiimeissä tunnelmissa

Shawn Mendes ja Camila Cabello olivat yhdessä vuosina 2019–2021.

Muusikot Shawn Mendes, 24, ja Camila Cabello, 26, olivat yksi Hollywoodin seuratuimmista pareista vuosina 2019–2021, kun he seurustelivat. Fanit musertuivat kaksi vuotta sitten parin erosta, ja eron jälkeen erityisesti Mendes on puhunut vaikeuksista selvitä erosta.

Nyt ex-pari on nähty julkkisten suosimalla Coachella-festivaaleilla hyvin intiimeissä tunnelmissa. He tanssivat yhdessä ja lopulta suutelivat, kertoo People. Lehden juttuun on lisätty lyhyt Twitter-video ja pusukuva tilanteesta.

Kumpikaan heistä ei ole kuitenkaan itse vahvistanut uutta suhdetta.

Shawn Mendes kertoi avoimesti voinnistaan hänen ja Camila Cabellon eron jälkeen.

Mendes ja Cabello olivat vuosien ajan ystäviä ennen kuin alkoivat seurustelemaan vuonna 2019. Tuolloin heidät kuvattiin usein yhdessä, mutta virallisesti he astuivat julkisuuteen parina MTV Music Awardseissa esittäen duettohittinsä Señorita.

Vuonna 2021 pari kuitenkin ilmoitti yhdessä Instagramissa eronneensa.

– Hei, olemme päättäneet lopettaa romanttisen suhteemme, mutta rakastamme silti toisiamme ihmisinä enemmän kuin koskaan. Aloitimme suhteemme parhaina ystävinä ja aiomme jatkaa sitä niin. Olemme kiitollisia tuestanne alusta saakka ja nyt jatkaessamme eteenpäin, Camilla ja Shawn, pari kirjoitti Instagram-tarinoissaan erottuaan.

Erityisesti Mendes kipuili eron jälkeen, ja hän avautui vuonna XX uusien kappaleidensa taustoista videolla.

– Sitä ei ymmärrä, mitä kaikkea eron jälkeen tulee. Kenelle soitan, kenelle kerron paniikkikohtauksestani, keneltä pyydän apua, kun olen aivan reunalla? Tämä on todellisuuttani. Olen viimeinkin yksin ja vihaan sitä, Mendes tilitti.