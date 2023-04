Simon Cowell lopetti tupakoinnin – näin hurjan määrän tv-moguli poltti päivässä

Simon Cowellin poika huolestui isänsä tupakoinnista niin, että kehitti erikoisen tavan isänsä sauhuttelun hillitsemiseen.

Simon Cowell on sanojensa mukaan tumpannut viimeisen tupakkansa.

Tv-kasvo Simon Cowell on polttanut vuosikausien ajan tupakkaa. Mirror-lehden mukaan hän kertoo nyt lopettaneensa huonon tapansa.

Cowell poltti lehden mukaan pahimmillaan jopa 40 tupakkaa päivässä ja hänet on saattanut usein nähdä tapaamisissa tupakka suussaan. Tv-moguli on halunnut lopettaa tupakoinnin siitä lähtien, kun hänen Eric-poikansa syntyi 8 vuotta sitten.

– Aion sanoa, että olen lopettanut. Käytän sähkötupakkaa, joten en ole ihan kuivilla, mutta en polta savukkeita. En ole polttanut savuketta kolmeen tai neljään viikkoon, Cowell kertoo.

Lopettaminen ei ole ollut helppoa.

– Menetin ääneni muutama viikko sitten, joten silloin en tietenkään voinut polttaa. Sitten ymmärsin, että jos selviän muutamasta päivästä ilman, selviän viikosta. Sitten olin polttamatta viikon, kaksi viikkoa ja niin edelleen.

Jopa Cowellin poika ehti ottaa asiakseen saada isänsä lopettamaan. Tv-mogulin läheinen ystävä kertoi asiasta Mirrorille viime vuonna.

– Hän seuraa häntä (Cowellia) ympäriinsä ja kysyy, monta henkäystä Cowell on ottanut. Eric on pieni tupakkapoliisi, joka pitää hänet varpaillaan.

Nuori Eric on muissakin asioissa ottanut tavakseen kommentoida isänsä tapoja. Poika on kauhistunut aiemmin isänsä kauneusoperaatioiden vuoksi, joiden kanssa Cowell on myöntänyt menneensä liian pitkälle.

– Oli vaihe, jolloin minä saatoin mennä hieman liian pitkälle. Näin itsestäni ”ennen”-kuvan eräänä päivänä enkä tunnistanut sitä itsekseni, Cowell on myöntänyt aiemmin.

Tv-moguli näytti omien sanojensa mukaan lopulta ”kauhuelokuvan hahmolta” täyteaineiden takia. Cowell on kertonut poistattaneensa täyteaineet sen jälkeen, kun Eric alkoi kammoksua isänsä ulkonäköä.

– Eric oli hysteerinen.

Vuonna 2020 sattuneen liikenneonnettomuuden on kerrottu olleen Cowellille sysäys kohti terveellisempiä elämäntapoja.

Cowell on kihloissa Lauren Silvermanin kanssa ja yhteisen lapsen Ericin lisäksi perheeseen kuuluu Silvermanin poika edellisestä suhteesta. Cowell ja Silverman pitäneet yhtä vuodesta 2013 saakka.