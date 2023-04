Aki Linnanahteen tyttären yllättävä esiintyminen podcastissa – heittää viiltävän kommentin työstä isänsä kanssa

Juontaja Aki Linnanahde keskustelee tuoreessa podcast-jaksossa somevaikuttaja Miska Haakanan kanssa siitä, millaista on tehdä töitä oman perheensä kanssa.

Juontaja Aki Linnanahteen oman Aki Linnanahde Talk Show -podcastin tuoreimman jakson vieraan on tubettaja Miska Haakana. Pitkän uran Youtuben puolella tehnyt Haakana tekee töitä yhdessä Alisa-kumppaninsa kanssa.

Linnanahde on utelias kuulemaan, miten yhteiselo sujuu, kun myös töitä tehdään yhdessä.

– On se kivaa. Paitsi me ei muuten oikein kinastella mistään, mutta jos me tehdään töitä yhdessä. Jos siinä on joku ulkopuolinen, niin ne varmaan luulee, että me vihataan toisiamme, koska se on sellaista jatkuvaa v*ttuilua, Haakana paljastaa.

Miska Haakana ja Alisa Aarniomäki ovat olleet yhdessä kuuden vuoden ajan.

Linnanahde toteaa, että oman kumppanin kanssa töissäkin pystyy olemaan rehellisempi kuin normaalisti työyhteisössä. Juontaja kysyy, onko Haakana töissä aina pomo.

– Se on fifty-fity, Haakana aloittaa.

– En usko tohon, jonkunhan on pakko se päätös tehdä, Linnanahde keskeyttää heti.

Lopulta Haakana myöntää omaavansa usein tiukan mielipiteen siitä, miten hän haluaa asiat hoitaa, mutta kuuntelevansa kuitenkin kumppaniaan asioissa.

Linnanahde kertoo myös itse tekevänsä töitä tiiviisti perheensä kanssa.

– Mun tytärhän on myös tässä tuotannossa mukana, hän mainitsee.

Tilanne etenee siihen, että Linnanahteen tytär saapuu takahuoneesta studioon isänsä ja Haakanan kanssa. Haakana kysyy oitis, millaista oman isän kanssa työskentely on.

– Ihan hirveää, ihan hirveää, tytär sanoo nauraen.

– Hän tietää mitä hän haluaa, hän ei anna kauheasti periksi.

Selkeästi huumorilla lausuttujen kommenttien jälkeen tytär selittää, että Linnanahde kuuntelee muita kyllä silloin, jos tietää näiden osaavan paremmin.

– Niissä asioissa, missä hän tietää, että olen parempi. Mutta jos hänellä on joku tietty (mielipide), niin kyllä siinä aika hyvin saa perustella, että hänen mielipiteen saa käännettyä, tytär sanoo.

Aki Linnanahde on tehnyt pitkän uran televisiossa ja radiossa.

Hän on pitänyt yhtä vaimonsa kanssa jo 20 vuoden ajan. Pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi ja sen lisäksi perheeseen kuuluu tytär ja kaksi aikuista poikaa Linnanahteen puolison edellisestä liitosta.

Maaliskuussa Linnanahde kertoi perheensä muuttaneen Espanjaan auringon alle.

– Vuonna 2018 tuli vahva tunne, että Espanja voisi olla meidän perheen juttu. Tunne on vuosien saatossa vain vahvistunut. Jopa niin paljon, että päätimme viime syksynä myydä Helsingin asuntomme ja vaihtaa sen kotiin Espanjassa. Tänään on ensimmäinen yö asunnossa, joka ei enää ole vain loma-asunto, vaan ihan oikea koti koko isolle perheelleni, Linnanahde kirjoitti somessa.

Aivan täysin juontaja ei Suomesta lähde, vaan tarkoituksena on viettää osa vuodesta kakkoskodissa Espanjassa.

– Kotiosoitteeni tulee säilymään Suomessa, missä aion olla valtaosan vuodesta jatkossakin. Tämä ei siis ollut mikään bye bye Suomi -päivitys. Suomi on hieno maa. Vähän vain kylmä talvella.