The Script -bändin kitaristi Mark Sheehan on kuollut yllättäen 46-vuotiaana

Irlantilaisen The Script -rockbändin kitaristi Mark Sheehan on kuollut 46-vuotiaana, uutisoi BBC.

Sheehan kuoli äkillisen sairauden vuoksi.

Hän oli yksi bändin perustajajäsenistä laulaja Danny O’Donoghuen ja rumpali Glen Powerin kanssa. The Script perustettiin vuonna 2001.

Bändin muut jäsenet tiedottavat sosiaalisessa mediassa, että Sheehan oli rakastettu aviomies, isä, veli, bändin jäsen ja ystävä. Irlannin presidentin Michael D. Higginsin mukaan Sheehan oli erinomainen esimerkki irlantilaisesta menestyksestä musiikissa maailmanlaajuisesti.

The Scriptin tunnetuimpia kappaleita ovat will.i.amin kanssa yhteistyössä tehty Hall of Fame, Breakeven, The Man Who Can’t Be Moved ja Superheroes.

Mark Sheehan ja Danny O’Donoghue soittivat jo ennen The Scriptiä yhteisessä bändissä.

Mark Sheehan syntyi lokakuussa vuonna 1976 Dublinissa. Hän oli naimisissa Reena Sheehahin kanssa, ja pari sai yhdessä kolme lasta.

Ennen menestyksekkään The Scriptin perustamista Sheehan soitti vuosina 1996–2001 yhdessä O’Donoghuen kanssa bändissä nimeltä Mytown.

Vuonna 2013 The Scriptin jäsenet saivat kosketuksen myös brittikuninkaallisiin, kun kuningatar Elisabet vieraili BBC:llä, ja katsoi The Scriptin esityksen. Hän myös keskusteli lyhyesti laulaja O'Donoghuen kanssa.

Kun Sheehan kuuli kuningattaren läsnäolosta, hän luuli, että heidän kustannuksellaan vitsaillaan.

Viime vuonna Sheehan ei osallistunut bändin kanssa Yhdysvaltojen kiertueelle. O’Donoghue tiedotti tuolloin bändikaverinsa tarvitsevan omaa aikaa perheensä kanssa.