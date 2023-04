Henry Aflecht kertoo olleensa nuorena taitava rikollinen. ”Silti mä päätin tehdä täyskäännöksen ja mä tein sen onneksi ajoissa.”

Rikkaat ja rahattomat -sarjastakin tuttu juontaja, televisiotuottaja, ohjaaja, turvallisuusalan yrittäjä ja tuhatneliöisen Villa Granden isäntä. Liikemies Henry Aflechtista, 50, on moneksi.

Mutta ei siinä vielä kaikki.

On yksi asia, jota kukaan – ei edes Aflechtin oma äiti – ole tiennyt ennen tätä päivää.

Aflecht eli 25-vuotiaaksi asti vahvasti lain väärällä puolella. Varkauksia, kilikalikeikkoja ja vakuutuspetoksia. Mitä vain, mitä mieleen juolahti ja mistä voisi tienata muutaman satasen.

Nyt Aflecht paljastaa kaiken Rikollisesta miljonääriksi -kirjassaan (Readme.fi, 2023).

”Mä seisoin Sipoon metsässä. Tunnelmaa ei juurikaan piristänyt revolveri, jonka rulla oli täynnä reikäpäisiä 357-pateja. Siinä oli kymppituumainen piippu ja kyljessä stanssattu poliisin leijonalogo. Ase oli varastettu poliisilta. Se metsä oli aina ihan tyhjä. Jorella tilanne oli vielä yksinäisempi. Jore oli ollut koko yön raudoilla kiinni männyssä. Mä osoitin Jorea aseella päähän.”

Aflecht ihmettelee itsekin, kuinka hänen menneisyytensä on pysynyt salaisuutena kaikki nämä vuodet.

– Olin ensimmäisen kerran tv:ssä Kotikadussa. Vuosien aikana olen tehnyt yhtä jos toista ohjelmaa, mutta koskaan yksikään taho ei ole nostanut menneisyyttäni esiin. En ole sitä salannut ja luulisi, että linnavenkulat olisivat soitelleet vihjeitä lehtiin. Mutta ei, mies ihmettelee IS:lle.

Miksi hän kertoo asioista nyt? Aflechtin mukaan hän haluaa putsata pöydän.

– Jonkin verran olen miettinyt, että jos joku alkaa huutelemaan noista vanhoista asioista ja mun pitää alkaa niitä selittelemään, niin mieluummin kerron itse ihan kaiken.

”Vaihdettiin jengille 316-Bemareihin isompaa tekniikkaa ja leimattiin ne laillisiksi. Joskus haettiin eri korimalliakin purkuun, koska koneet oli sovellettavissa keskenään. Yhdessä vaiheessa ryhdyttiin poistamaan moottorinumeroita tekniikalla, jonka avulla niitä ei pystynyt jälkikäteen selvittämään. Tilalle vaihdettiin uudet merkinnät. Raadot vietiin milloin minnekin.”

Vanhoista rötöksistä voi jo nyt puhua.

– Sen verran mulla polla pelaa, että siitä on yli 25 vuotta, kun lopetin. Kaikkihan vanhenee.

Aflecht kertoo kirjassaan, etteivät rikokset olleet aina edes kovin kannattavia. Samaan aikaan Aflecht toimi muun muassa ravintoloiden ovimiehenä, tarjosi henkilöseurantapalveluja ja pyöritti isänsä kanssa maahantuontiyritystä.

Herää kysymys, miksi sitten teit niitä?

– Koska oli tilaisuus. Se oli niin yksinkertaista. Huomasin, että mähän olen hyvä suunnittelemaan tällaisia ja niitä tuli vain tehtyä. Oli siinä sellaista leffameininkiä, että teen asioita, joita poliisi ei pysty selvittämään.

Henry Aflecht muutti kuusi vuotta sitten Espanjaan. Kaksi vuotta sitten hän vaihtoi kirjansa virallisesti Portugaliin

Aflecht pystyi pitämään rikollisen uransa täysin salassa. Jopa siinä vaiheessa, kun hän joutui istumaan tuomiota Suomenlinnan avovankilaan, kukaan ei tiennyt asiasta mitään. Ei edes oma äiti.

– Sain kuljetettua puhelimen mukanani vankilaan ja pystyin pitämään yhteyttä. En muutenkaan nähnyt äitiäni kovin usein ja kun mutsi soitti, niin vastasin tai tekstasin takaisin. Kaikki vaikutti normielämältä. Tieto tuomiosta pysyi kaikin puolin jemmassa.

Odottaessaan tuomiota Aflecht kertoo päättäneensä lopettaa rikollisen uransa. Hän seurusteli tuolloin naisen kanssa, jonka isäpuoli oli poliisi. Eräissä pihajuhlissa Aflecht kertoi miehelle, että tuomio oli tullut ja lusimaan oli lähdettävä. Samoissa juhlissa Aflecht päätti, että keikkailut oli keikkailtu.

Tunnetko katumusta tehdyistä rikoksista?

– Tiedän, että Niko Ranta-aho on sanonut, että ei kadu mitään, mutta se on huono vastaus. Silti munkin on pakko sanoa, että en ole tuntenut katumusta näissä asioissa.

– Erona on se, että me tehtiin linjaus, että huumeisiin ei lähdetä koskaan. Emme halunneet tehdä sellaisia rikoksia, joissa vahingoitetaan ihmisiä tai autetaan heitä siinä, eli myydään huumeita.

”Kerran vakuutuskeissi oli mennä pahasti perseelleen. Oma auto piti laittaa lunastukseen, ja päätin tehdä sen liikenteessä toisen osapuolen liikennevakuutukseen. Venattiin radiopuhelinten kanssa sellaisen kadun risteyksessä, jossa oikealta tulevalla oli etuajo-oikeus. Taimaus oli todella tärkeää. Odotin siellä oikealla, kunnes sain merkin kaverilta radiolla, ja sitten vedin sieltä suoraan eteen.”

Aflecht kertoo kantaneensa aina asetta mukanaan. Ensimmäisen pyssynsä mies hommasi jo 16-vuotiaana.

– Aika nopeasti aloin kulkea koko ajan ase mukana. Se oli oma henkivakuutus ja opettelin hyväksi ampujaksi. Aseenkäsittelytaidot oli tärkeitä, ettei heiluttu miten tahansa.

Aflecht painottaa, että aseen avulla ei tehty rötöksiä.

– Aseen kanssa toimimiset oli sitten alamaailman veijareiden kanssa. Jos mä nyt sidon jonkun puuhun kiinni, niin hän on sitä samaa jengiä meidän kanssa. En koe katumusta siitä, että niputin huumekauppiaan yöksi metsään. Hän sai ansionsa mukaan. Sivullisille emme tehneet mitään. Kaikki jutut olivat omaisuusrikoksia.

Pystyisitkö käyttämään asetta ihmistä vastaan?

– Kyllä pystyisin. Mulla on aika vahva periaate, että sitä saa mitä tilaa. Jos joku yrittäisi ampua mua, ei mulla olisi ongelmaa puolustaa itseäni tai läheisiäni. Tulevaisuuden kannalta olisi tietysti parempi sanoa, että en missään nimessä tekisi niin, mutta silloin valehtelisin. Olen aktiivinen puolustamaan itseäni ja ennakoimaan tilanteita.

Aflecht ei usko, että kenelläkään olisi enää kaunoja häntä kohtaan.

– Ne asiat on käsitelty 25 vuotta sitten. Työkuvioissa oli uhkatilanteita, kun tein henkilöseurantaa. Valitettavasti asiakas meni sanomaan miehelleen, että sua on seurattu. Siinä rikottiin sopimusta, että työntekijää ei koskaan paljasteta seuratulle. Niistä sitten tuli jotain, mutta ei sitä enää nykypäivänä ole.

Ihannoidaanko kirjassasi rikollisuutta?

– Ei missään nimessä. Mun tapauksessa tulevaisuus oli rikosten jälkeen hyvä, ja olen onnistunut elämässäni, mutta valtaosalle näin ei käy. Jos saat merkinnän poliisien kirjoihin, niin todennäköisesti ne vaikuttavat duunien saamiseen. Vaikka kerron asioistani avoimesti, niin nykypäivänä tutkintamenetelmät ja kameravalvonta on kehittynyt niin, että noista jää saman tien kiinni.

Kun katsot elämääsi taaksepäin, niin onko perspektiivisi muuttunut?

– Jos mun pitäisi nyt laittaa luotiliivit päälle, ja lähteä yöllä mönkimään johonkin yritykseen aseen kanssa, niin en missään nimessä menisi. Tai mennä metsään ja osoittaa jotain kaveria aseelle päähän, niin en todellakaan lähtisi.

– Elämä ja eletyt vuodet ovat tuoneet järjen päähän. Vanhemmat aikoinaan sanoi, että lopeta. Silloin mulla ei ollut elämänkokemusta, niin vastasin vain, että älä sinä vanha fabu höpötä. Mutta ehdottomasti se oli väärä tie.

Kursivoidut otteet ovat kirjasta Henkka Aflecht – Rikollisesta miljonääriksi.