Kun Tempparit-pari Dani ja Eve muuttivat Espanjaan, ruoka oli puolet halvempaa – tällainen heidän kauppalaskunsa on nyt

Alun haasteet on selätetty, mutta myös Espanjan ensihuuma on takana päin.

TEMPTATION ISLAND -OHJELMASTA tuttu Eveliina Uosukainen muutti Espanjaan neljä vuotta sitten seurustelukumppaninsa Daniel Lehtosen kanssa.

Nyt hän on jakanut Instagramissa huomioita, joita hän teki heti muuton jälkeen, ja vertaa niitä nykytilanteeseen.

– Kaipaan Suomesta toimivia, nopeita ja rajattomia nettejä! Hermot saa palamaan multakin melko nopiaan jos netti ei skulaa ja työt seisoo, kun kaikki työt kuitenkin hoidan puhelimella, Uosukainen muistelee neljän vuoden taakse.

Nettiongelmat ratkesivat, kun kotiin saatiin kiinteä nettiyhteys.

Neljä vuotta sitten kauppalaskut olivat puolet siitä mitä Suomessa. Myös ravintolassa syöminen oli verrattain edullista.

– Tämä ei pidä enää paikkaansa, turismin ja inflaation myötä Aurinkorannikon hinnat kaikessa ovat kohonneet merkittävästi, Uosukainen kertoo.

– Siinä missä kaupassa käytiin neljä vuotta sitten hakemassa viikon ostokset 40 eurolla, samoihin menee nykyään 70-100 euroa. Lounaalle oon päässyt monissa paikoissa jo Suomessa halvemmalla kuin täällä ravintoloissa, Uosukainen kirjoittaa.

Liikennekulttuuri aiheutti Uosukaiselle alussa sydämentykytyksiä, sillä sääntöjen noudattamatta jättäminen on Espanjassa arkipäivää.

– Enää ei jännitä samanlailla, kun on saanut itsevarmuutta ja päässyt itse siihen vauhdikkaaseen liikenteeseen mukaan, mutta välillä silti joku meinaa tulla päälle tai niin vauhdilla liikenteeseen, että vois luulla tulevan päälle, Uosukainen kertoo.

Uosukainen joutui kokemaan Espanjan liikenteen nurjat puolet jäätyään skootterin alle suojatiellä. Onnettomuuden seurauksena Uosukaisen jalka murtui. Uosukainen joutui leikkaukseen Espanjassa ja murtunut jalka kipsattiin.

– Parin ensimmäisen viikon aikana en pystynyt tekemään käytännössä mitään. Olen hyvin toimelias ihminen ja siksi olo oli tuolloin todella turhautunut. Tilanne otti koville myös Danilla, koska olin hänen avustaan niin riippuvainen, Uosukainen kertoi IS:lle,

PARISKUNTA muutti Espanjaan vuonna 2019. Kuten monet muutkin suomalaiset, kaksikko haikaili muun muassa lämpöisemmän ilmaston perään.

Yrittäjinä toimiva pariskunta on löytänyt uuden kodin ja ympäristön myötä myös uuden tavan elää.

– Elämä on rauhoittunut todella paljon. Espanja on mahdollistanut sen, että arkemme ei ole enää niin suorituskeskeistä. Elämäntahti on paljon hitaampi ja sitä melkein palautuu samalla, kun tekee töitä.