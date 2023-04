Essi Unkuri romahtaa Farmilla – Susanna Laineelta poikkeuksellinen reaktio

Entinen Miss Suomi joutuu henkisesti kovan paikan eteen realityohjelmassa.

FARMI SUOMI -ohjelmassa koetaan suuria tunteita, kun Essi Unkuri romahtaa itkuun pirtinpöydässä.

Kaksintaisteluun nimetty Joona Puhakka päätyy haastamaan Essin. Häviäjä joutuu jättämään maatilan taakseen.

– Ymmärrän kyllä, en ota henkilökohtaisesti, Essi sanoo kyyneltensä lomasta.

– Osasin odottaa, ei tässä mitään. Ihan hirveä tilanne, Essi sanoo nyyhkyttäen.

Juontaja Susanna Laine lohduttaa itkevää kilpailijaa silittäen tätä käsivarresta.

– Muakin alkaa itkettää, hän sanoo.

Essi Unkurin ystävä Johanna Puhakka sanoo olevansa helpottunut, että turvassa pudotukselta.

– Kun näkee, että ystävä murenee siinä vieressä, niin tuntui tosi pahalta Essin puolesta.

Viime viikolla Farmi Suomesta joutui lähtemään kotimatkalle toimittaja Katri Utula, jonka ympärillä pyöri paljon draamaa ohjelmassa. Katri kertoo olevansa puhelias ja puhuvansa paljon ihmisten kanssa, joten se on voitu nähdä pelaamisena.

– Heti kuvitellaan, että toi on hirveä peluri, sen takia on tullut epäluotettava olo. Antonio sanoi, ehkä siihen vaikutti mun työkin, että toimittajista ajatellaan, että ne on epäluotettavia.

– Sanoin, että toimittajat on hyvin luotettavia, koska me tiedetään paljon asioita, mitä ei voida koskaan kertoa. Harmitti, että tehdään sellainen mielikuva musta, mutta se on varmaan tää mun höpinöiden määrä, Katri analysoi.

Farmi Suomi lauantaisin klo 20 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat ovat osa samaa Sanoma-konsernia.