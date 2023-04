UMK paljasti yksityiskohtia Käärijän viisushow'sta – yksi seikka sai fanit näkemään punaista

Käärijän esityksessä nähdään monia tuttuja elementtejä.

Jättisuosittu Käärijä nousee Liverpoolissa euroviisulavalle 9. toukokuuta ensimmäisen semifinaalin viimeisenä kilpailijana.

Fanit ovat odottaneet kuumeisesti, millaisen show’n Käärijä tarjoilee lukemattomille silmäpareille. Nyt Uuden Musiikin Kilpailu on paljastanut yksityiskohtia Käärijän Cha Cha Cha -kappaleen esityksestä. Instagram-päivityksen mukaan viisulavalla nähdään muun muassa tutut eurolavat sekä possujuna.

– Nämä kaikki jäävät esitykseen: eurolavat, tanssijat, kaulapannat, tekohampaat, possujuna ja ikoninen Käärijän asu eli vihreä kaalimato, päivityksessä kerrotaan.

UMK:n mukaan esitys uudistuu UMK-finaalissa nähdystä show’sta, mutta muutokset jäävät toistaiseksi arvoitukseksi.

– Onko mikään siis muuttunut? On. Liverpoolin esitystä katselee UMK:n 2 miljoonan sijaan noin 200 miljoonaa silmäparia, joten biisin sanoman täytyy avautua ensinäkemältä joka ikiselle ympäri Eurooppaa. Neljä viikkoa Euroviisuihin!!!! päivityksessä hehkutetaan.

Fanit eivät tuoreita tietoja purematta nielleet. Erityisesti yksi seikka, nimittäin eurolavat, kuumentavat fanien tunteet. Monen mielestä niiden ei olisi pitänyt päätyä lopulliseen euroviisushow’hun.

– Eikö niitä eurolavoja nyt voisi korvata jollain?? Tai ainakin maalatkaa ne. Kukaan ei niitä tajua Suomen ulkopuolella, plus ne on todella cheap! Käärijä kuitenkin best! eräs tilittää.

– Kukaan ei tajua niitä eurolavoja! Jättäkää ne Suomeen, kritisoi toinen.

– Jättäkää eurolavat pois... Ne toimii Suomessa mutta ei Liverpoolissa. Teillä on mahdollisuus tehdä vuosisadan show isolla areenalla, käyttäkää se mahdollisuus, anna Käärijän loistaa ,mutta tehkää näyttävä show... Ilman niitä halpoja lavoja, kolmas komppaa.

– Voitteko vielä skipata eurolavat.

– Kai siellä ny helvatti on vapaapainikehä eikä mitään perhanan eurolavoja! kommenttikentässä jatketaan.

– Eniten mua pelottaa, että kaikki nämä possujunat, tanssijat ja eurolavat hukuttavat Käärijän suurimman taidon eli lavakarisman.

– Nyt vähän alkoi hirvittää. Suomi on ennenkin pilannut esityksiä sillä, että viedään sinne hirveästi kaikkea sälää ja yksityiskohtia.

– Miksi niin moni on tosi negatiivinen niitten eurolavojen suhteen? eräs kuitenkin ihmettelee.

Käärijän Cha cha cha -kappaleen mahdollisuuksiin uskotaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hiljattain BBC:n musiikkitoimittaja Mark Savage kertoi uskovansa, että Käärijä on vähintään parhaan viiden joukossa.

– Tämä kappale vastaa kysymykseen: ”Mitä, jos Gangnam Style olisi suomalainen?”, Savage sanoo, viitaten korealaisen PSYn megahittiin vuodelta 2012.

Savage kertoi uskovansa, että kappaleen vahvuus on etenkin sen kertosäe. Cha cha cha -hokema on uponnut yleisöön kuin kuuma veitsi voihin, ja Savage ainakin ennustaa, että tämä trendi todennäköisesti jatkuu.

Kisojen yksimieliseksi voittajasuosikiksi Savage ei Käärijää kuitenkaan nosta. Hänen veikkauksensa viisuvoittajasta on monen muun tapaan Ruotsin Loreen kappaleellaan Tattoo. Sekä Käärijä että Loreen esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa heti avauspäivänä.