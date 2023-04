Lehtiväite: Prinssi Harry voi saada kruunajaisissa kiusallisen yllätyksen – kulisseissa ryöpsähti kiivas keskustelu

Prinssi Harry astelee pitkästä aikaa perheensä eteen kuningas Charlesin kruunajaisissa. Perheen vastaanotto saattaa olla Harryn suhteen yllättävän tukala. Väitteiden mukaan kulisseissa on nyt jo käyty kiivaita keskusteluja.

Lontoo täyttyy toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna ennennäkemättömästä juhlahumusta, kun kuningas Charles kruunataan. Perinteikästä ja arvokasta tilaisuutta varjostavat kuitenkin kuninkaallisen perheen sisäiset ristiriidat, joista on kuluneen viikon aikana tihkunut julki monenlaisia väitteitä.

Maailma pidätti pitkään henkeään pohtien, saapuuko brittihovia ja perhettään rajusti kritisoinut prinssi Harry oman isänsä kruunajaisiin lainkaan. Yhdysvalloissa asuva Harry varmisti asian keskiviikkona, kaksi viikkoa aikataulusta myöhässä. Hän tulee, mutta yksin ja osallistuu vain viralliseen kruunajaisseremoniaan kirkossa. Herttuatar Meghan jää kotiin Montecitoon parin kahden lapsen, Archien, 3, ja Lilibetin,1, kanssa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun prinssi Harry saapuu perheensä eteen Varamies-kohukirjansa julkaisun jälkeen.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät kuninkaalliset tehtävänsä keväällä 2020.

Brittilehti Daily Mailin väitteiden mukaan syy Harryn viivästyneeseen vastaukseen olisi ollut hampaidenkiristystä aiheuttanut viestinvaihto kruunajaistilaisuuden istumapaikoista historiallisessa Westminster Abbey -kirkossa.

Lehden mukaan prinssi Harry on ollut erityisen huolestunut siitä, mihin heidät sijoitettaisiin istumaan herttuatar Meghanin kanssa. Sisäpiirilähteen mukaan asia oli Harrylle äärimmäisen tärkeä ja asiasta on käyty ”laajamittaisia keskusteluja” viikkojen ajan.

– Harry oli erittäin tarmokas selvittämään asiaa. He halusivat saada virallisen vahvistuksen Abbeyn istumajärjestyksestä. Viestinvaihto on ollut kiivasta edestakaisin siihen liittyen, että jos he saapuvat, kenen takana he istuvat, eräs lähde kuvailee brittilehdelle.

Lehtiväitteiden mukaan prinssi Harry ja kuninkaallinen perhe ovat käyneet kiivasta viestinvaihtoa Westminster Abbeyn istumapaikoista.

Toinenkin sisäpiirilähde vahvistaa lehdelle, että Harrylla on ollut ”lukuisia kysymyksiä kirkkoon liittyvistä yksityiskohdista”. Kruunajaisten istumajärjestystä ei ole paljastettu julkisuuteen.

Kuningatar Elisabetin hautajaisissa prinssi Harry ja herttuatar Meghan sijoitettiin istumaan nurkkapaikoille toisen rivin loppupuolelle. Brittilehtien mukaan paikka oli sellainen, että pitkä kynttilänjalka osui tietystä kulmasta kuvattaessa niin, että se peitti herttuatar Meghanin kokonaan taakseen.

Prinssi Harrylla voi olla edessään yllättävän karu vastaanotto kruunajaisviikonloppuna, asiantuntijat uskovat.

Hurjimpien väitteiden mukaan prinssi Harryn ja perheen välirikko on tällä hetkellä niin vaikea, että läheisemmissä puheväleissä prinssin kanssa ovat vain hänen serkkunsa prinsessat Eugenie ja Beatrice. Väitteiden mukaan muut perheenjäsenet haluaisivat kommunikoida Harryn kanssa vain pakollisimmat tervehdykset ja kohteliaisuudet.

Brittilehtien mukaan tilanne voi yllättää Harryn ja tehdä kruunajaisista kiusallisemman tilaisuuden Harrylle kuin hän kenties osasi aavistaakaan.

The Mirrorin mukaan on myös mahdollista, ettei Meghan ollut missään vaiheessa osallistumassa oikeasti Charlesin tärkeään päivään.

– Meghanista tuntui, että hänet laitettiin mahdottomaan tilanteeseen. Hän on helpottunut, että tilanne on ratkennut, sisäpiirilähde väittää The Mirrorille.

Prinsessa Catherinen arvellaan olevan helpottunut, ettei herttuatar Meghan saavu kruunajaisiin.

Taustalla vaikuttavat lähteiden mukaan yhä herttuatar Meghanin kipuilu sen kanssa, miten rajusti ja huonosti brittihovi hänen mukaansa kohteli häntä

– On eri asia osallistua kunnioituksesta kuningatar Elisabetin hautajaisiin kuin osallistua aivan uuden valtakauden alkamiseen, eräs lähde huomauttaa Mirrorille.

Toisen sisäpiirilähteen mukaan herttuatar olisi saanut vihat ylleen päätöksestä riippumatta. Huomionarvoista on, että perheellä on myös henkilökohtainen juhlapäivä, sillä Archie juhlii neljättä syntymäpäiväänsä kruunajaispäivänä.

– Hän teki nyt oikein pieniä lapsiaan kohtaan, eräs sisäpiirilähde pohtii Daily Mailille.

Prinssi Harry päätti lopulta saapua tukemaan isäänsä kuningasta Charlesia hänen tärkeänä päivänään 6. toukokuuta.

Kuninkaallisasiantuntijoiden mukaan Harryn saapuminen paikalle on tällä hetkellä ”täydellinen kompromissi”, joka aiheutti helpotuksen huokauksia muissa perheenjäsenissä. Yksi heistä saattaa olla prinsessa Catherine, jonka kanssa herttuatar Meghanilla on tiettävästi äärimmäisen kireät välit.

Charles on kuitenkin tiettävästi ilahtunut Harryn päätöksestä aiemmista yhteenotoista huolimatta.

– Lämmittää kovasti hänen mieltään, että hänen nuorin poikansa näkee vaivaa tullakseen paikalle. Siitä huolimatta, että Charlesin rakkautta ja kärsivällisyyttä onkin testattu viime kuukausina äärirajoille saakka, kuninkaan lähipiiristä väitetään.