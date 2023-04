Demi Moore avioitui 17-vuotiaana, mutta kulisseissa kyti kurja salaisuus – nämä tähdet ryntäsivät naimisiin erittäin nuorina

Moni maailmantähti karkasi alttarille teini-ikäisenä. Vaikka osa liitoista kesti, ei suurimmalle osalle niistä käynyt kovin hyvin.

Stranger Things -tähti Millie Bobby Brown, 19, ja laulaja Bon Jovin poika Jake Bongiovi, 20, ilmoittivat aiemmin tällä viikolla kihlauksestaan.

Vuodesta 2021 seurustelleen tähtiparin kihlat yllättivät monet, sillä heitä pidettiin hyvin nuorina vakiintumaan.

Millie Bobby Brown ja Jake Bongiovi eivät kuitenkaan ole poikkeuksia, sillä myös moni muu maailmantähti on kihlautunut ja mennyt naimisiin hyvin nuorena. Osa liitoista on kestänyt pitkään, mutta monien rakkaus on myös kariutunut nopeasti.

Hollywood-tähti Olivia Wilde oli vielä Browniakin nuorempi, kun hän avioitui vain 18-vuotiaana italialaisen prinssin pojan kanssa. Wilde asteli alttarille italialais-amerikkalaisen Tao Ruspolin kanssa vuonna 2003. Uran elokuvaohjaajana luonut Ruspoli oli tuolloin 27-vuotias.

Parin liitto kesti kahdeksan vuotta, kunnes he vuonna 2011 hakivat eroa. Avioeron syyksi kirjattiin erimielisyydet, joita oli mahdotonta sovitella.

Olivia Wilde ja Tao Ruspoli vuonna 2010.

Myös lapsitähtenä alun perin tunnettu Drew Barrymore kihlautui hyvin nuorena. Ensimmäisen kerran näyttelijä vastasi kosintaan myöntävästi 17-vuotiaana vuonna 1992, mutta erosi kihlatustaan, näyttelijä Jamie Walterisista ennen kuin pari ehti naimisiin.

Drew Barrymore kihlautui Jamie Waltersin kanssa vain 17-vuotiaana, mutta pari ei koskaan ehtinyt naimisiin asti.

Barrymore ja Walters ehtivät kuitenkin kohauttaa muun muassa Interview-lehden kansikuvassa, jossa Barrymore poseerasi alasti.

Toisen kerran railakkaasta juhlimisestaan tunnettu Barrymore kihlautui 19-vuotiaana kevättalvella 1994. Tuolloin hän salamarakastui baarissa tapaamaansa ravintoloitsijaan Jeremy Thomasiin.

Pari ryntäsi alttarille vain kuusi viikkoa tutustumisen jälkeen, eikä rakkaus lopulta roihunnut kuin 39 vuorokautta ennen kuin he hakivat avioeroa.

Jeremy Thomasin kanssa Barrymore ehti olla naimissa vain runsaan kuukauden.

Barrymoren tapaan lapsitähtenä 1990-luvulla kuuluisuuteen noussut Macaulay Culkin asteli alttarille nuorena. Culkin avioitui näyttelijä Rachel Minerin kanssa, kun molemmat olivat vasta 18-vuotiaita.

Vuonna 1998 solmittu avioliitto päättyi kaksi vuotta myöhemmin ja virallinen ero myönnettiin parille vuonna 2002.

Macaulay Culkin avioitui Rachel Minerin kanssa, kun molemmat olivat 18-vuotiaita. Kuva vuodelta 1998.

Myöhemmin Culkin deittaili noin kymmenen vuoden ajan Mila Kunisia.

Yksi ennen 20-vuotispäiväänsä avioituneista on megatähti Kim Kardashian. Kardashian oli naimisissa kahdesti jo ennen kuuluisaa liittoaan Kanye Westin kanssa.

Ensimmäisen kerran Kardashian meni naimisiin 19-vuotiaana itseään kymmenen vuotta vanhemman musiikkituottaja Damon Thomasin kanssa. Pari oli naimisissa kolme vuotta.

Kim Kardashian on ollut kolmesti naimisissa.

Myöhemmin Kardashian on paljastanut, että pari avioitui, kun hän kokeili ensi kertaa ekstaasia. Tosi-tv-tähden mukaan hän eli tuolloin ”villiä ajanjaksoa” elämässään.

Thomas kuitenkin kiisti väitteet siitä, että Kardashian olisi ollut huumeiden vaikutuksen alaisena heidän astellessaan alttarille ja kutsui liittoa ”nuoreksi rakkaudeksi”.

Kim Kardashian kolmannen aviomiehensä Kanye Westin kanssa. Kim haki eroa helmikuussa 2021.

Myös nuori Demi Moore rakastui nuorena päätä pahkaa ja avioitui 17-vuotiaana laulaja Freddy Mooren kanssa vuonna 1980. Pari oli naimisissa viisi vuotta ennen kuin he hakivat avioeroa. Pari vuotta sen jälkeen Moore avioitui Bruce Willisin kanssa.

Moore paljasti vuonna 2019 elämä­kerrassaan, että hän petti ensimmäistä puolisoaan vain päivää ennen häitä. Näyttelijän mukaan hän livisti polttareistaan, soitti miehelle, jonka hän oli tavannut elokuvan kuvauksissa ja tapasi tämän.

– En kyennyt kohtaamaan sitä tosiasiaa, että olin menossa naimisiin kääntääkseni ajatukseni pois isäni kuoleman suremisesta.

– En päässyt ulos avioliitosta, mutta pystyin sabotoimaan sen, hän kertoi kirjassaan The Sunin mukaan.

Teini-ikäinen Demi Moore yhdessä kolmekymppisen puolisonsa Freddy Mooren kanssa vuonna 1981.

Mooren ensimmäistä aviomiestä on kiittäminen siitä, että näyttelijä tunnetaan juuri Demi Moorena. Hän nimittäin päätti ottaa puolisonsa sukunimen taiteilijanimekseen, ja vaikka liitto päättyi, piti Moore nimen.

Laulaja Cher tapasi ensimmäisen aviomiehensä Sonny Bonon 16-vuotiaana. Kaksi vuotta myöhemmin, kesällä 1964 pari meni naimisiin. Pari perusti yhdessä Sonny and Cher -duon, joka nousi listojen kärkeen I Got You Babe -hitillään.

Sonnyn ja Cherin avioliitto päättyi kymmenen vuoden jälkeen ja samalla hajosi myös heidän yhteinen duonsa. Pari sai yhdessä Chaz-nimisen pojan, joka on nykyään 54-vuotias.

Sonny Bono loi myöhemmin uran republikaanien poliitikkona. Hän kuoli vuonna 1998 hiihto-onnettomuuden aiheuttamiin vammoihin.

Cher ja Sonny Bono olivat paitsi aviopuolisoja myös työkavereita.

Poptähti Aaliyah oli vielä muitakin maailmantähtiä nuorempi, kun hän avioitui salaa R. Kellyn kanssa vain 15-vuotiaana. Huhut parin suhteesta levisivät nopeasti, ja amerikkalainen Vibe-lehti sai haltuunsa lopulta aviotodistuksen, josta kävi ilmi, että pari oli mennyt naimisiin elokuussa 1994.

Aaliyahin iäksi oli merkattu todistukseen 18 vuotta, sillä 15-vuotiaana hän oli liian nuori avioitumaan. R. Kelly oli tuolloin 27-vuotias. Aaliyah ja R. Kelly väittivät aluksi, että aviotodistus oli tekaistu, eivätkä he todellisuudessa olleet naimisissa.

Aaliyahin vanhemmat vaativat liiton mitätöimistä ja se todettiin myöhemmin laittomaksi laulajan nuoren iän takia.

Aaliyah meni naimisiin vain 15-vuotiaana, vaikka se oli laitonta. Myöhemmin liitto mitätöitiin.

Aaliyah kuoli vain 22-vuotiaana lento-onnettomuudessa vuonna 2001.

R. Kelly puolestaan tuomittiin viime vuonna 30 vuodeksi vankeuteen lukuisista seksuaalirikoksista.

Myös ikoninen Marilyn Monroe asteli alttarille teini-ikäisenä. Monroe oli 16-vuotias, kun hän ja poliisi James Dougherty avioituivat vuonna 1942. Parin yhteiselo kariutui neljä vuotta myöhemmin, ja Monroe avioitui vielä kahdesti.

James Dougherty ja Marilyn Monroe hääpäivänään 1. kesäkuuta 1942.

Vain harva hyvin nuorena solmittu julkkisliitto on kestänyt, mutta Hanson-yhtyeen Taylor Hanson on onnistunut siinä. Hanson avioitui puolisonsa Natalie Hansonin kanssa ollessaan 19-vuotias.

Pari on edelleen yhdessä ja heillä on yhdessä seitsemän lasta: Ezra, Penelope, River, Viggo, Wilhelmina, Indiana ja Maybelle.

Hanson on nykyään 40-vuotias ja avioliittoa on takana pian 21 vuotta.

Melanie Griffithin ja Don Johnsonin ensimmäinen avioliitto kesti vain muutaman kuukauden.

Näyttelijä Melanie Griffithin teininä solmimalle liitolle ei käynyt yhtä hyvin. Griffith kihlautui näyttelijä Don Johnsonin kanssa 18-vuotis­syntymä­päivänään, ja pari avioitui vuonna 1976.

Kuusi kuukautta myöhemmin he erosivat, mutta löysivät vuosia myöhemmin toisensa uudelleen. Pari meni naimisiin toisen kerran vuonna 1989 ja sai tyttären Dakota Johnsonin.

Myös toinen liitto päättyi kuitenkin eroon ja pari erosi lopullisesti vuonna 1996.

