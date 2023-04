Niko Saarinen osti ensiasunnon – näin järjetöntä vuokraa hän maksoi

Niko Saarinen muuttaa uuteen asuntoonsa kuukauden kuluttua.

RADIOJUONTAJA Niko Saarinen, 36, kertoo Nikotellen-podcastissaan ostaneensa ensiasunnon Helsingistä. Voisi kuvitella, että Saarinen olisi hyvin onnellinen uudesta elämäntilanteestaan.

– Pitäisikö minun olla saatanan onnellinen? Samaan aikaan olen ahdistunut ja tunnen jopa surua, juontaja kuvailee ristiriitaa.

– Voisi kuvitella, että ensiasunnon ostaminen olisi orgasmia suurempaa ja parempaa, Saarinen miettii.

Saarinen havahtui ajatukseen, että hän oli mahdollisesti odottanut ostavansa asunnon kumppanin kanssa.

– Jos näin tämän päivän joskus koittavan, näin sen koittavan aina jonkun toisen ihmisen kanssa, sinkkuna elävä Saarinen kertoo.

Saarinen kertoo kypsyneensä myöhään, eikä hänen lapsuudenkodissaan kannustettu oman asunnon ostamiseen. Lopulta ystävien kannustus ja Helsingin korkea vuokrataso saivat ryhtymään asuntovelalliseksi.

– Maksan tällä hetkellä asunnon vuokraa 1 300 euroa. Se on ihan järjettömästi, Saarinen sanoo.

Tämän hetken korkotaso mietitytti, mutta toisaalta asuntojen hinnat ovat alempana kuin moniin vuosiin. Saarinen kertoo saaneensa pankilta varsin suuren lainatarjouksen, joka olisi riittänyt kahteen sellaiseen kolmioon, jonka Saarinen lopulta osti.

– Pankin haitari oli suuri, mutta laitoin kultaisen keskitien. Lähdin etsimään tosi halpaa siihen nähden, mitä olisin voinut ostaa tässä tilanteessa.

Uusi asunto sijaitsee rauhallisella alueella, mikä on Saarisen mieleen. Kolmen huoneen asunnosta löytyvät myös sauna ja parveke.

Sen verran Saarinen on ajatellut mahdollista tulevaa puolisoaan, että halusi ostaa kolmion yhden ylimääräisen huoneen takia.

– Jos hän tykkäisi vaikka pelata tietokoneella, niin en haluaisi, että se tietokone on makuuhuoneessa. Siksi on hyvä, että on kaksi makuuhuonetta, niin toiseen laitetaan sitten tietokoneet ja energiajuomat jääkaappiin, jos sikseen tulee, Saarinen suunnittelee.