Sointu Borg oli kauhusta kankeana, kun hän tapasi Janni Hussin – hetkellä oli yllättävät seuraukset

Ystävykset Sointu Borg ja Janni Hussi puhuvat suunsa puhtaaksi ihmissuhteista, nykyajan keskustelukulttuurista ja nuoriin naisiin kohdistuvista odotuksista.

Ystäviä. Hengenheimolaisia. Sielunkumppaneita. BFF, best friends forever. Sellaisia ovat Sointu Borg, 30, ja Janni Hussi, 31.

Entinen fitnessurheilija ja mediapersoona Janni Hussi juonsi Aamulypsyä ensin Anni Ihamäen sijaisena vuodesta 2020 alkaen, mutta jäi sitten show’hun mukaan pysyvästi. Viimeisen lähetyksen Hussi veti huhtikuun alussa.

Yrittäjä Sointu Borg voitti Diili-ohjelman vuonna 2021. Hän on julkaissut myös esikoiskirjansa, jossa hän kertoo totuutensa Diilin jälkeisistä tapahtumista.

Ja sieltä se Jannin ja Soinnun ystävyys alkoikin: Diilistä.

Kerrataanpa. Soinnun oli tarkoitus esitellä liikeideansa raadille, jossa istui myös Janni Hussi.

– Siellä oli kaiken maailman sarasvuot, mutta ainoa jota aloin jännittää oli Janni. Katsoin, että ei hitto, tuolla istuu Janni Hussi, Sointu nauraa.

Sointu ja Janni tapasivat Diilin kuvauksissa.

– Tuntuu mun korvaan todella hassulta, Janni hymyilee.

– Hassua – mutta totta kai myös tosi imartelevaa – koska siellä Diilin raadissa oli vaikka ketä. Ja mä olin sitten se, jota Sointu jännitti. Olin aika häkeltynyt, kun kuulin tämän tarinan ensimmäisen kerran.

Siitä se pikkuhiljaa lähti, ystävyyden solmiminen. Kaksikko kävi syömässä, drinkeillä, kahvilla.

– Meillä oli heti sielujen sympatiaa, Sointu kuvailee.

Sointu ja Janni tekevät nykyisin yhteistä Sana on vapaa -podcastia, joka lupaa suoraa puhetta ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä. Nyt he puhuvat suoraan suhteestaan.

– Meillä on yhteinen työprojekti ja Jannihan on viihdemaailman ihmiseksi harvinaisen tasapainoinen ja järkevä, Sointu kuvailee kaveriaan.

” Me pääsemme aina jollekin sellaiselle tasolle, mikä ei ole kaikkien kanssa mahdollista.

Janni puolestaan kokee, ettei hänen ja Soinnun suhteessa ole mitään piilotettua.

– Meillä on luottoa ja kaikki on hyvin läpinäkyvää.

Luoton määrä tulee lunastetuksi puheissa ja teoissa.

– Me pystymme käymään todella syvällisiä keskusteluja. Me pääsemme aina jollekin sellaiselle tasolle, mikä ei ole kaikkien kanssa mahdollista, Sointu näkee.

Kaiken takana on luottamus ja ymmärrys toisen elämäntilanteisiin.

– Joskus toisen kanssa vain on samalla aaltopituudella, vaikka Janni ei missään nimessä ole mun pitkäaikaisin kaveri. Mutta ei se katso niitä vuosia. En osaa sanoa, mitä kaikkea meidän välillä on, mutta kemiaa ainakin. Toisten kanssa se vain loksahtaa.

Janni komppaa ystäväänsä ja huomauttaa, että aina ei olla niin vakavissaan.

– Meillä on myös kepeyttä ja osaamme pitää hauskaa.

Sointu ja Janni miettivät tarkkaan, kenen kanssa haluavat aikaansa viettää.

Molemmat naiset ovat kiireisiä. Työ vie aikaa.

– Molemmilla on omat elämät ja urat, mutta meidän ystävyydessä onkin tosi paljon tilaa. Meillä ei tule mitään sellaisia kummallisia juttuja tähän väliin, kuten velvoitteen tunnetta tai syyllistämistä. Tehdään molemmat vähän omia juttuja ja sitten kun jutellaan, niin jutellaan. Tämä on aikuista ystävyyttä terveellisellä tavalla, Sointu summaa.

Kun vapaa-aika on kortilla, sitä käyttää mielellään siihen, minkä kokee tärkeäksi. Molemmat naiset haluavat valikoida kenen kanssa aikansa viettävät.

– Kyllä mä haluan valita ystäväni, Sointu napauttaa.

– Huomaan ihan omasta lähipiiristäni sen, että se tavallaan pienenee koko ajan. Olen yhteydessä sellaisiin ihmisiin, joiden kanssa haluan vilpittömästi olla. Ei mun ole enää pakko vain hengata joidenkin kanssa.

Voisitteko kehua toisianne?

– Mehän kehutaan toisiamme siinä podcastissa koko ajan, Sointu nauraa, mutta vakavoituu.

Janni ja Sointu totesivat nopeasti olevansa samalla aaltopituudella.

– Arvostan Jannissa suoraselkäisyyttä ja todella kovaa työmoraalia. Katson häntä ammatillisesti tosi paljon ylöspäin. Hän on myös sparraillut mua eri asioissa, jos olen tarvinnut tukea tai mulla on ollut kysymyksiä. Konsultoin aina ensimmäisenä Jannia. Janni kunnioittaa muita ja antaa tilaa.

Entäpä Janni?

– Sointu on mulle voimaeläin monessakin asiassa. Hän on raikas tuulahdus, joka sanoo asiat suoraan ja niin kuin ne ovat. Hän myös rikkoo tabuja. Hän on kaunis ja näyttävä, mutta se ei vie pääkopasta mitään pois. Voi olla koulutettu ja fiksu ja samalla kaunis ja näyttävä.

Sointu sanoo olevansa nykyisin hyvin skeptinen ihmisten suhteen.

– En oikein luota kehenkään. Jannin kohdalla tiedän, että mun jutut eivät lähde leviämään, mutta kaikkien kohdalla se ei ole näin. En voi enää kertoa asioistani hirveän kepeällä otteella kahvipöydässä, koska se on sitten jollekin aivan liian herkullista. Siitä ne lähtevät leviämään. En koe, että ihmiset juoruaisivat pahuuttaan, mutta tietynlaista ymmärtämättömyyttä kyllä esiintyy, Sointu kertoo.

Sointu ja Janni kertovat, etteivät ole kokeneet vaientamista, mutta silti he miettivät tarkkaan, mitä julkaisevat sosiaalisessa mediassa.

Sointu ja Janni lupaavat podcastissaan suoraa puhetta. Luvata voi, mutta toteuttaminen on usein aivan eri asia kuin pyrkimys.

– Mä mietin koko ajan supertarkasti, että miten mä asettelen sanani, Janni tunnustaa.

– Mietin, että onko korrektia sanoa näin. Usein myös pahoittelen jo etukäteen, ettei mun tarkoitus ole loukata ketään.

Soinnun mukaan nykyaikana on tehty lähes mahdottomaksi ottaa osaa keskusteluihin, kun jokaisesta aiheesta tehdään lopulta hierarkialeikki siitä, kuka saa puhua ja millä valtuuksilla.

– Me uskallamme tuoda esiin omia ajatuksia. Emme tietenkään piiloudu sananvapauden taakse, kuten jotkut ääriryhmät, jotka oikeuttavat sananvapaudella toisten ihmisten kiusaamisen.

Varsinaista vaientamista Sointu ja Janni eivät ole kokeneet. Ohittaminen keskustelutilanteissa on silti tuttua.

Sointu ja Janni eivät halua taipua yhteiskunnassa vallitseviin valmiisiin muotteihin.

– Muistan, kuinka kärsin jonkun verran omasta kehonkuvastani. Olin tottunut olemaan fitness-kunnossa, mutta mullahan meni hormonitoiminta sekaisin siitä kisaamisesta. Olin koko ajan ihan turvoksissa. Silloin mun ajatusmaailmaa vähäteltiin, Janni kertoo.

– Kun en mennyt normimittoihin ja rajoihin, niin mulla ei olisi ollut oikeutta tuntea niitä tunteita. Vaikka olin hoikka, mulla oli huono olo omassa kehossa. Nykyisin keskustelu on onneksi mennyt siihen, että jokainen keho on arvokas riippumatta siitä, onko hoikka, muodokas tai mitä tahansa.

Sointu puolestaan miettii hyvinkin tarkkaan, mitä julkaisee sosiaalisessa mediassa. Aiemmin hän on kirjoittanut hyvinkin vapautuneesti, mutta sen aika on ohi.

– Mulla ei riitä enää resurssit siihen, että otan vastaan kaiken sen lastin, mitä sieltä tulee. Kukaan ei ole teflonia ja kun lokaa tulee, niin kyllä se tuntuu. Olen silti tehnyt päätöksen, että en halua elää sellaista elämää, missä ympäristö määrittelee, mitä uskallan sanoa.

Janni kertoo, että hänen suhtautumisensa palautteeseen riippuu täysin omasta vireystasosta.

Sekä Janni että Sointu ovat saaneet ikäviä kommentteja ulkonäöstään.

– Ne pystyy käsittelemään, kun omassa elämässä kaikki on suhteellisen reilassa ja on levännyt. Silloin inhottavat jutut menevät toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mä olen koko ikäni kuullut, kuinka näytän pieneltä pojalta ja olen ihan lauta tai liian miehekäs. Mutta nykyisin ulkonäön kommentointi ei hetkauta enää yhtään. Olen päässyt siitä yli.

Sointu on huomannut ihmisten ajattelevan, että hän on ilkeä tai huomionhakuinen.

– Olen koettanut opetella siihen, että aina on ennakkoluuloja. Ihan vastikään sitten kuulin ihan uusilta ihmisiltä, että en olekaan niin veemäinen ämmä, kuin olivat ajatelleet.

– Sitä on aina sellainen tabula rasa, valkoinen taulu, johon ihmiset projisoivat omia kokemuksiaan ja arvojaan. Vaikka kuinka yrittäisi kontrolloida omaa julkisuuskuvaansa, niin loppupeleissä kaikki on sen tulkitsijan käsissä. Ennakkoluuloja tulee aina olemaan, mutta ihminenhän paljastaa siinä vain itsensä.

Perinteinen työhaastattelukysymys on aina, että missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua? Janni ja Sointu eivät ole tehneet suuren suuria suunnitelmia. Toiveissa on lähinnä oikeanlainen balanssi työn ja vapaa-ajan välillä.

Molemmat naiset ovat kolmekymppisiä. Moni boomeri saattaa ajatella, että siinä iässä pitäisi olla jo selvät sävelet elämän suhteen – ja lapset tehtynä tai ainakin aluillaan.

Kaiken ei aina tarvitse olla vakavaa, kaksikko muistuttaa. – Meillä on myös kepeyttä ja osaamme pitää hauskaa, Janni sanoo.

– Meillä molemmilla on varmaan vähän ristiriitainen suhtautuminen asiaan, Sointu kertoo.

– Välillä on vaikea erottaa oman pään sisällä, mikä on oma tahtotila ja miltä elämäni pitäisi näyttää ulkopuolisille. Moni nainen ja mies kipuilee varmasti asian kanssa.

Soinnun motoksi voisi sopia Kauko Röyhkän kappale, jossa lauletaan, että on mieluummin vanha kuin aikuinen.

– Mähän olen omasta mielestäni yhä 22-vuotias. Mutta kyllä lapsiasia näkyy mun elämässä. Harva se viikko on baby showereita ja aika useat vauvauutiset olen vuoden sisällä kuullut. Olen onnellinen heidän puolestaan, mutta koetan erottaa, mitkä ovat mun aidot ja omat haaveet.

Yksi asia on kuitenkin selvä molemmille naisille: mihinkään valmiiseen muottiin he eivät ole taipumassa.

– Yritän taistella sitä vastaan, mikä on valtavirtaa, Sointu sanoittaa molempien puolesta.

Meikki ja hiukset: Ilkka Ruotsalainen. Tyyli: Ida Jokikunnas. Vaatteet: Vero Moda Aware, envii, Samsøe & Samsøe ja Esprit.