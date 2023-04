Maria Veitola ottaa kantaa väitteeseen Andy McCoy -jaksosta – kertoo, mitä rajussa tilanteessa tapahtui

Maria Veitola on pysynyt melko vaitonaisena kohauttaneesta jaksosta, jossa hän vieraili Andy McCoyn luona.

Toimittaja Maria Veitolan vierailu rokkari Andy McCoyn luona Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa herätti paljon huomiota. Jaksossa nähdyssä välikohtauksessa tunteet kuumenivat ja ilta päättyi McCoyn raivokohtaukseen.

Tilanne pöyristytti tv-katsojia, kuten myös Veitolaa, joka on kuvaillut vierailun olleen henkisesti hyvin raskas. Nyt hän kommentoi jaksoa omalla Instagram-tilillään ja oikoo väitteitä, joita hänen mukaansa jaksosta on noussut. Veitola kertoo halunneensa pysyä melko vaitonaisena jakson tapahtumista.

– Andyn jaksosta on tullut poikkeuksellisen paljon palautetta, enkä oo itse halunnut siitä kauheasti lausua. Sen verran voisin kommentoida palautteita, kun jotkut ovat kyselleet, että onko tämmöistä pakko tehdä ja näyttää. Siihen oon saanut vastauksen niiltä lukuisilta katsojilta, jotka ovat löytäneet jaksosta saman jännitteen kuin lapsuudenkodistaan tai parisuhteestaan, ja he ovat pitäneet äärimmäisen tärkeänä, että tällaista menoa, mikä on valitettavan totta monessa suomalaiskodissa, näytetään myös autenttisena telkkarissa, Veitola avaa päivityksessään.

Veitolan mukaan osalla on ollut mielikuva, että hänen omasta käyttäytymisestään olisi jätetty jotakin näyttämättä tv:ssä. Hänen mukaansa väite ei pidä paikkaansa.

– Jotkut ovat myös itsepintaisesti sitä mieltä, että minä olen se provosoiva kusipää, joka sai Andyn hermostumaan, ja että ohjelmasta on vain leikattu pois mun vittuilut Andylle. No, vannon, ei ole. Kaikki likaiset syöttöni on mukana ohjelmassa. Ilmeisesti aina on ihmisiä, joiden mielestä väkivalta ja sillä uhkailu on kohteen, ei tekijän syytä. Se on järkyttävää, hän ruotii.

–Tiedän myös, että monen mielestä oon ihan vitun ärsyttävä siilitukkainen feministiakka, mutta oon silti hämmentynyt, kuinka Andyn jakso sai kaikki möröt ja örkit ulos onkaloistaan toivomaan mulle enemmän kipua ja jopa kuolemaa. En voi vaan käsittää tällaista pimeyttä ja vihaa, Veitola kirjoittaa.

Kausi on saanut päätöksensä. Veitolan mukaan päällimmäisenä hänen mielessään ovat kuitenkin kauden kauniit kohtaamiset ja syvälliset keskustelut.

Veitolan päivitys on saanut kannustavia viestejä.

– Olet Maria upea nainen, kommentoi Andy McCoyn entinen bändikaveri Michael Monroe.

– Mun mielestä Andy jakso oli todella arvokas, monella tavalla. Sitä katsoessa pidätin monta kertaa henkeä, ja myös kyyneliä. Mun mielestä sä kohtasit Andyn, niin kuin kaikki sun ohjelman henkilöt arvostavasti ja rehellisesti. Saat ihmiset avautumaan, koska sun ei tarvitse kaivaa kenestäkään paskaa tai piilomerkityksiä. Vaikka se jakso oli rankka, se oli myös raadollisen kaunis, kirjoittaa eräs seuraaja.