Minihameistaan tunnettu muotisuunnittelija Mary Quant on kuollut

Mary Quantin minimittaiset hameet villitsivät 60-luvulla.

Brittiläinen muotisuunnittelija Mary Quant on kuollut 93-vuotiaana, kertoo BBC.

Muotisuunnittelija muistetaan etenkin siitä, että hän teki minihameista suosittuja. Quant oli yksi ensimmäisistä suunnittelijoista, jotka esittelivät pikkuriikkiset minihameet ja hotpantsit. Quant esiintyi itsekin julkisuudessa yleensä suunnittelemansa minihame yllään.

Quantin suunnittelemia naistenvaatteita on pidetty vallankumouksellisina. Hänen muotiluomuksensa synnyttivät käsitteen ”Chelsea Girl”, jolla viitattiin mustiin sukkahousuihin, saapikkaisiin ja minimekkoon pukeutuneeseen nuoreen naiseen.

Mary Quant kuvattuna 1966.

Muotisuunnittelijan luomuksia fanittivat muun muassa aikansa suurimmat muoti-ikonit, kuten Audrey Hepburn ja Brigitte Bardot.

– King’s roadilla olevat tytöt keksivät minihameen. Suunnittelin vaatteita, joissa pystyi juoksemaan ja tanssimaan. Helman pituus riippui asiakkaan toiveista, Quant on muistellut minihameiden vallankumousta.

– Tein helmasta hyvin lyhyen ja asiakkaat vaativat aina vain lyhyempää.

Taidekoulusta valmistunut Quant innostui muodista todenteolla opintojensa jälkeen ja hän avasi ensimmäisen liikkeensä King's Roadille vuonna 1955. Quantin värikkäät ja modernit vaatteet nousivat nopeasti suosituiksi nuorten naisten keskuudessa. Pian liikkeestä tuli tyylitietoisten nuorten kohtaamispaikka.

– Muutama onnekas on syntynyt oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeanlaisilla lahjoilla. Muodissa tällaisia henkilöitä on kolme: Chanel, Dior ja Mary Quant, Sunday Timesin muotitoimittaja Ernestine Carter on kuvaillut Mary Quantin merkitystä Britannian muotiteollisuudelle.

Quant muisteli vuonna 1966 julkaistussa Quant by Quant -kirjassaan, että hänen minimittaisia luomuksiaan pidettiin säädyttöminä ja Quantin liikkeen näyteikkunan ohi kävelleet ihmiset haukkoivat henkeään.

– Knallipäiset miehet hakkasivat liikkeen ikkunaa sateenvarjoillaan ja huusivat, kuinka vaatteet olivat ”moraalittomia” ja ”ällöttäviä”, Quant kirjoitti ja kuvaili, että ostajat riensivät paheksunnasta huolimatta ostamaan trendikkäitä minihameita.

Mary Quant (edessä) kuvattuna malliensa kanssa 60-luvulla. Muotisuunnittelija muistetaan minihameistaan.

Quant laajensi myöhemmin brändiään ja loi nimeään kantavan merkin rinnalle edullisemman Ginger Group -malliston. Minihamebuumin ollessa kuumimmillaan Quant lanseerasi oman kosmetiikkamerkkinsä. Quant

The Guardian kertoo, että viime vuosina Mary Quantin luomukset ovat nousseet jälleen suosioon nuorten keskuudessa. Vuonna 2021 suunnittelijasta julkaistiin Quant-dokumentti, jonka ohjasi näyttelijä Sadie Frost.