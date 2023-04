”Onko hän kunnossa?” – Ariana Granden ulkonäkö sai somen kuohumaan

Ariana Grande kommentoi muuttunutta ulkonäköään TikTokissa.

Ariana Grande on omien sanojensa mukaan terveempi kuin vielä muutama vuosi sitten.

Laulaja Ariana Granden, 29, ulkonäkö on jo pidemmän aikaa noussut suureksi puheenaiheeksi laulajan fanien keskuudessa. Jo ennestään hyvin hoikka Grande on tuoreiden kuviensa perusteella laihtunut silminnähden. Fanit ovat olleet huolissaan, että laulajalla on terveysongelmia.

Nyt Grande on julkaissut TikTokissa videon, jossa hän kommentoi ulkonäöstään herännyttä keskustelua.

Videolla Grande sanoo, ettei mielellään puhu yksityisasioistaan, mutta tekee nyt poikkeuksen.

– Haluan puhua hieman siitä, millaista on, kun kehoosi kiinnitetään niin paljon huomiota, Grande sanoo.

Grande kuvailee videolla toivovansa, että ihmiset olisivat kiltimpiä kommentoidessaan toisten ulkonäköä.

– Kauneutta on monenlaista. On monia eri tapoja näyttää terveeltä ja kauniilta. Tiedän itse, että se vartalo, jota olette verranneet minun nykyiseen vartalooni, oli kaikista epäterveellisin versio kehostani.

Poptähti Ariana Granden punaisen maton tyylinäyte vuodelta 2020.

Laulajasta on julkaistu sosiaalisessa mediassa monia ennen ja jälkeen -kuvapareja, joita fanit ovat luoneet osoittaakseen, kuinka erilaiselta Grande nykyään näyttää. Poptähti sanoo, että on aiemmin elänyt hyvin epäterveellisesti ja huonot elämäntavat ja terveysongelmat ovat näkyneet myös hänen ulkonäössään.

– Söin paljon masennuslääkkeitä ja join, söin huonosti ja ollessani pohjamudissa näytin siltä, mitä te olette kuvailleet ”terveelliseksi”. En ollut terve, hän sanoo.

Grande sanoo halunneensa puhua asiasta somessa, sillä toivoo asiasta puhumisen auttavan muita.

Ariana Grande kuvattuna 2018.

Poptähden sometileillä keskustelu Granden ulkonäöstä ei silti ole laantunut. Monet kirjoittavat olevansa erittäin huolissaan laulajan hyvinvoinnista. Kommenteissa epäillään, että Granden ulkonäön muutokset johtuvat paitsi laihtumisesta, mutta myös kauneusoperaatioista.

– Hän ei näytä eikä kuulosta itseltään. Onko hän kunnossa? Olen oikeasti huolissani! TikTokissa kommentoidaan.

– Älkää väittäkö, että Ari näyttää ”terveeltä”. Hän ei ole ok, Instagramissa kirjoitetaan.

– Pidäthän huolta itsestäsi!

– Näytät niin laihalta. Olet aina ollut hoikka, mutta et koskaan näin laiha. Pysythän terveenä, olet meille niin rakas, fanit huolehtivat.

Laulaja on aikaisemmin kertonut julkisuudessa, että hänellä on diagnosoitu postraumaattinen stressihäiriö vuoden 2017 Manchester Arenalla tapahtuneen pommi-iskun jälkeen. Isku tapahtui kesken Granden konsertin ja räjähdys vaati kuolonuhreja.

Vuonna 2019 Grande perui useita fanitapaamisia ahdistukseen vedoten.

–Paniikkikohtausten jälkeen mielestäni viisain päätös perua tapaamiset tältä päivältä ja säästää voimia keikkaa varten, Grande kertoi tuolloin Instagramissaan.

Laulaja on pysytellyt viime ajat poissa julkisuudessa. Hän on kertonut keskittyvänsä uuden levynsä valmisteluun ja tulevan Wicked-elokuvan kuvauksiin.