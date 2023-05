Tv:ssä hurmannut Sara Siipola kärsi useista mielenterveysongelmista – sitten kaiken selittävä tekijä paljastui

Tähdet, tähdet -ohjelmassa suuren yleisön tuntemaksi noussut Sara Siipola, 26, eli pitkään raskaiden ajatusten ja ongelmien kanssa, kunnes vihdoin sai selityksen oireilleen.

Laulaja-lauluntekijä Sara Siipola, 26, on nouseva artisti, joka on tehnyt vaikutuksen katsojiin Nelosen Tähdet tähdet -ohjelmassa.

Nuoren naisen matka tv-sarjassa päättyi dramaattisesti viidennessä jaksossa sunnuntaina, mikä sai hänet kyynelehtimään vuolaasti – onnesta. Sarjaan mukaan pääseminen oli nimittäin ollut laulajakaunottaren unelma jo vuosia.

Siipolan tie kohti hänen unelmiaan ei kuitenkaan ole ollut tasaista nousua, vaan hän on kohdannut paljon alamäkiä ja mutkia matkallaan.

Siipolan viimeinen tulkinta Tähdet tähdet -ohjelmassa oli Lea Lavenin iskelmä Ei oo, ei tuu.

Pienessä pohjanmaalaisessa Laihian kunnassa kasvanut ja itsensä ulkopuoliseksi tuntenut Sara Siipola oli vähällä luopua koko artistihaaveistaan teini-ikäisenä.

Hän ei uskaltanut edes puhua ääneen unelmistaan pelätessään muiden ajatuksia ja reaktioita.

Hetkeksi unelmiensa urapolulta pois astunut Siipola valmistui merkonomiksi vuonna 2016, mutta pysähtyi sitten miettimään päätöksiään.

– Mitä helvettiä minä teen? En halua mitään muuta kuin olla laulaja, Siipola muistelee ajatelleensa silloin.

Päättäväinen nuorukainen lähetti musiikkituottaja Henri Lanzille sähköpostiviestin otsikolla ”Take it or leave it”.

Sen jälkeen 19-vuotias Siipola matkusti äitinsä ja pikkusiskonsa tukemana Lahteen tapaamaan muiden muassa Justin Bieberin ja Pitbullin kanssa työskennellyttä tuottajaa.

Kansainvälisesti huippuarvostettu Lanz oli välittömästi myyty, kun kuuli Siipolan laulavan.

– Hän sanoi minulle, että älä ota enää muihin yhteyttä, Siipola hymyilee leveästi.

Nyt nuorta tummatukkaista laulajaa verrataan jopa Amy Winehouseen.

Sara Siipola ihastuttaa Tähdet, tähdet -ohjelmassa.

Yhtäläisyyksiä edesmenneeseen englantilaiseen laulajalegendaan löytyy niin uran kuin yksityiselämänkin puolelta.

Siipolan kaunis ja kova lauluääni poikkeaa suomalaislaulajien enemmistöstä. Sami Yaffa näki Siipolassa palan Winehousea, kun suomalaistähti veti Tähdet, tähdet -ohjelman toisessa jaksossa vetovoimaisen The show must go on -kappaleen nostattaen kylmät väreet katsojissa.

Myös Siipolan ensimmäisen Kaunis kun itken -albumin laulujen sanat muistuttavat hyvin paljon mielenterveysongelmista kärsineen Winehousen kappaleita.

– Tiivistin albumin sisällön kahteen sanaan: mielenterveysongelmia ja sydänsuruja, Siipola kertoo.

Sara Siipola tulkitsi Tähdet tähdet -ohjelmassa muun muassa Lopreenin Euphorian.

Siipola astui terapeutin vastaanotolle ensimmäisen kerran jo ala-asteella. Huolestuneet vanhemmat löysivät tyttärensä kaapista aamupaloja, joita tyttö ei ollut syönyt.

Siipolalla todettiin syömishäiriö, jonka lisäksi hän on kamppaillut muun muassa masennuksen ja ahdistuksen kanssa.

– Onneksi vanhempani tajusivat, että minun täytyy saada apua, Siipola toteaa kiitollisena.

Pienen tytön päänsisäisestä tuskasta kertoo paljon se, että hän kirjoitti vasta 10-vuotiaana pysäyttävän synkkiä silosäkeitä ”runokirjaansa”.

– Löysin juuri vanhoja kirjojani ja niissä oli aika rajua tekstiä. Sanat olivat luokkaa, että ”en halua olla täällä, päästäkää mut pois.”

” Onneksi vanhempani tajusivat, että minun täytyy saada apua

Määrätietoisen artistin kasvutarina ja teini-iän itsensä etsiskely purkautuvat lauluiksi Siipolan ensimmäisessä albumissa.

Seuraava levy puolestaan maalaa kuvan itsetietoisesta ja sitkeästä syntyvästä tähdestä.

Suuri käännekohta Siipolan elämässä tapahtui vuonna 2017, kun hänellä diagnosoitiin aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD.

Se selitti paljon Siipolan aiempia elämänhaasteita ja mielenterveysongelmia.

– Pelkästään tieto, etten ollut hullu ja kuvitellut kaikkea, auttoi minua ymmärtämään itseäni sekä hyväksymään itseni, Siipola pohtii vakava ilme kasvoillaan.

ADHD:n oireisiin kuuluvat muun muassa liiallinen tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Se on osittain perinnöllinen oireyhtymä, joka voi haitata elämää monella eri tavalla.

Vasta, kun Siipola sai itselleen toimivat lääkkeet viime vuonna, hän ymmärsi, miten paljon se oikeasti pyöritti koko elämää.

– En ole enää niin ristiriitaisessa ja turhautuneessa tilassa itseäni kohtaan. Ennen minulla oli paljon vain ajatuksia ja ideoita, mutten pystynyt toteuttamaan niitä.

Sara Siipola kuvattuna Helsingissä.

Siipolan ADHD näkyi voimakkaimmin hänen kouluaikoinaan. Kärsimätön tyttö ei jaksanut keskittyä tunneilla eikä häntä kiinnostanut opiskelu.

Yläaste oli Siipolan mukaan hänen elämänsä vaikeinta aikaa.

– Silloin kaikki vain räjähti. Vihasin kaikkea, vihasin jopa itseäni. Olin täynnä vihaa, halusin vain lyödä nyrkin seinästä läpi, Siipola kuvailee eläytyvästi.

– Olin aina luokan poikien kanssa jälki-istunnossa. Istuin kerran neljä tuntia putkeen.

Levottomuus ja ajatuksien poukkoilu näkyy elämäniloisessa Siipolassa yhä hänen harhaillessaan kertomustensa kanssa mielenkiintoisesta tarinasta seuraavaan.

Hän pärjää hyperaktiivisuutensa kanssa lääkkeiden avulla ja pystyy nyt suhtautumaan lempeästi ainutlaatuisiin piirteisiinsä.

” Haluan olla Suomen isoin laulaja

Nyt Siipola on kaukana teini-iän vihaisuudesta ja sydänsuruista.

Päinvastoin hänen rakkauselämänsä kukoistaa.

Artisti tapasi nykyisen miesystävänsä, NRJ:n juontaja Alexander Eklundin, vuonna 2020. Pariskunnalla on yhteinen koira, mutta kaksikko ei ole vielä muuttanut samaan osoitteeseen.

– Varmaan kohta pitäisi, Siipola naurahtaa huolettomasti.

Eklund ihastui Siipolaan heti nähtyään tästä kavereidensa ottaman videon NRJ:n pikkujouluissa.

– Kuka tuo on? Hän on tuleva tyttöystäväni, Eklund oli Siipolan mukaan todennut ystävilleen.

Eklund olisi halunnut viedä Siipolan ravintolaan syömään, mutta hän ei suostunut siihen. Hän paljastaa, ettei oikein pidä varsinaisista treffeistä.

Sen sijaan he menivät ajelemaan autolla ja kauppaan ostamaan limsaa, Siipola nauraa.

Winehousesta eroten Siipola kuvailee itseään nykyään ”kotihiireksi”. Hän tykkää käydä ulkona lähinnä sen takia, että voi laittautua ja nähdä ystäviään.

Sara Siipola Kaisaniemen ala-asteella äänittämässä uutta kappalettaan.

Siipolan uusin kappale Susta tulee tähti julkaistiin perjantaina 5.5. Laulaja kertoo sen tiivistävän koko hänen matkansa pienestä tytöstä kohti unelma-ammattiaan. Hän laulaa kappaleessa ikään kuin pienelle Saralle.

– Kappale syntyi niin, etten edes tajunnut olevani Tähdet, tähdet -ohjelmassa. Sitten ajattelin, että tämähän pitää nyt julkaista!

Laulaja herkistyy haastattelun lopussa todetessaan, että on tällä hetkellä hätkähdyttävän onnellinen eikä muuttaisi elämässään mitään.

Siipolalla on kuitenkin mielessään vielä yksi rohkea tavoite, jonka hän aikoo saavuttaa.

– Haluan olla Suomen isoin laulaja, hän sanoo päättäväisenä.