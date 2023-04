Don Rosa sanoo, että tummaihoinen Bombi-hahmo on syy Roope-setä-tarinoiden hyllyttämiseen.

Helmikuussa Aku Ankka -fanien keskuudessa kuohahti, kun legendaarinen piirtäjä Don Rosa kertoi Facebookissa, ettei Disney aio julkaista uudelleen hänen kahta Roope-setä-tarinaansa.

Piirtäjältä hyllytettiin kaksi sarjaa: Ensimmäisen kerran suomenkielisen Aku Ankan numerossa 15/1994 julkaistu Maailman rikkain ankka ja numerossa 09/2003 ilmestynyt Unelmoiden läpi elämän.

Molemmat tarinat kuuluvat myös Don Rosan 12-osaiseen mammuttiteokseen Roope Ankan elämä ja teot.

Roope Ankan elämä ja teot -sisältää kaksi hyllytettyä Roope-setä-tarinaa.

Sensuurin uskottiin johtuvan tummaihoisesta Bombi-nimisestä zombihahmosta, joka esiintyi ensimmäisen kerran toisen Ankka-legendan Carl Barksin vuonna 1949 ilmestyneessä tarinassa Aku Ankka ja zombi.

Nyt Rosa kommentoi tilannetta torstaina julkaisemassaan Facebook-päivityksessä. Rosa painottaa kirjoituksessaan, että Bombi-hahmon sisältävät sarjakuvat on hyllytetty, eikä kyse ole siitä, että niiden hyllyttämistä vasta harkitaan.

Hän kirjoittaa, että The Walt Disney Company on pyytänyt häntä antamaan luvan sille, että Bombi-hahmo piirrettäisi uudelleen hänen sarjakuviinsa. Rosa sanoo kieltäytyneensä.

– En suostu taiteen muokkaamiseen, jos minun nimeni on kirjan kannessa. Voin itse muokata teoksiani, jos olen tehnyt jonkun virheen, mutta minua ei pakoteta siihen, Rosa jyrähtää.

Rosan mukaan The Walt Disney Company ei ole halunnut keskustella tilanteesta.

Piirtäjälegenda kirjoittaa, että hän oli ehdottanut, että Bombi esiintyisi Unelmoiden läpi elämän -sarjakuvassa vain tummana siluettina. Rosa sanoo, ettei Bombi tai hahmon muuttaminen vaikuta sarjakuvan juoneen millään tavalla, joten uudelleen piirtäminen olisi täysin mahdollista.

– Lukijat tietävät kuka Bombi on, joten se tapa, jolla hänet esitetään kohtauksessa, ei ole tärkeää, Rosa perustelee.

Rosan mukaan Roope Ankan elämä ja teot on ongelmallisempi, sillä hahmolla on siinä suurempi rooli. Hahmo kuuluu olennaisesti teoksen viimeisiin lukuihin. Rosan mukaan Roope Ankan elämä ja teot -kirjaa ei voida julkaista sellaisenaan, sillä Bombi on tärkeä osa tarinaa, eikä hahmoa voida poistaa.

Hyllytetyissä sarjakuvissa tarkastellaan, kuinka häikäilemättömästi Roope Ankka rikkautensa muodosti ja molemmissa on kuvattu musta Bombi-hahmo.

Ongelmat eivät lopu siihen, vaan Don Rosan mukaan myös hänen Don Rosa Library -kokoelmansa viides osa joudutaan joko sensuroimaan tai sitten siitä ei enää julkaista uusia painoksia.

– Sitä ei voida julkaista tai siitä pitäisi poistaa 25–30 sivua, koska Maailman rikkain ankka -sarjakuva on kielletty, Rosa toteaa.

Rosa kirjoittaa, että hänen mielestään Don Rosa Library -kokoelman viides osa pitäisi jättää julkaisematta, tai vaihtoehtoisesti jos sarjakuvaa sensuroidaan, hän ei halua nimeään kanteen.

– Olisi äärimmäistä ja järjenvastaista, jos Don Rosa Libraryn kokonainen osa jätettäisi julkaisematta. Don Rosa Libraryn lukijat ovat aikuisia, eivätkä typeryksiä. He kyllä tietävät mistä on kyse, Rosa kirjoittaa ja kuvailee koko sensuurisotkun olevan ”järjetön”.