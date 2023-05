Rokkimanageri Teja Kotilainen koki ”tajunnanräjäyttävän” kokemuksen metsässä – elää nyt aivan erilaista elämää

The Rasmus -yhtyettäkin maailmanmaineeseen nostanut rokkimanageri huolehtii tänä päivänä erilaisista olennoista.

Arboristi Teja Kotilainen Strömberg, 52, nauttii työstään. Hän pitää huolta puista.

Aiemmin hänen huolenpitonsa kohteet olivat eläväisempiä, sillä Kotilainen Strömberg tunnettiin 1990-luvulla menestyvänä rokkimanagerina, joka luotsasi suosioon The Rasmus -yhtyeen lisäksi bändit kuten Kwan ja Killer. Elämänmuutos melskeisestä musiikkimaailmasta luontoon puiden pariin on ollut monivaiheinen polku.

Teja Kotilaisena tuolloin tunnettu mies löysi The Rasmuksen vuonna 1995. Hän nosti nelikon kotimaan suosioon sekä hoiti heidät ruotsalaiseen levy-yhtiöön, jonka avulla Kotilaisen mielessä kytenyt tavoite maailmanvalloituksesta kävi toteen.

Teja Kotilainen (oikealla) ja The Rasmuksen Pauli, Lauri sekä Kwanin Tidjân.

The Rasmus -yhtye syyskuussa 2001.

Kotilainen itse hyppäsi kyydistä jo ennen kuin The Rasmus alkoi soida kautta maailman. Hän pystyi edistämään muita yhtyeitään Kwania ja Killeriä paremmin siirtymällä kansainvälisen levy-yhtiön Universalin Suomen päämajan tuotantopäälliköksi.

– Pidän sitä musiikkiurani huipentumana. Tavoitteeni oli ollut päästä ison levy-yhtiön tuotantopäälliköksi, ja niin siinä kävi.

Kotilainen hoiti pestiä vajaat kolme vuotta.

– Lähdin musiikkialan parhaimpiin kuuluvasta hommasta seikkailemaan oman yrityksen pariin, kun henkilökohtaiseen elämään tuli myllerrystä.

Kwan-yhtye vuonna 2002, etualalla laulajat Tidjân ja Mariko.

Killer-yhtye kuvattuna lokakuussa 2001.

Smak-yhtye kuvattuna vuonna 2004. Etualalla laulaja Kalle Lindroth.

Vuonna 2004 perustetun yrityksen artisteihin kuului muun muassa laulaja Kalle Lindrothin tuolloinen yhtye Smak. Se sai suosiota, mutta muiden kiinnitysten menestys jäi heikoksi.

– Löin kirveen kiveen, ja menetin paljon rahaa. Tekemisessä ei ollut tarpeeksi selkeää linjaa, Teja arvioi.

Työmatkoilla hän oli ihastunut Berliiniin, josta seurasi muutto sinne. Hän pyöritti Berliinistä paria klubia Helsingissä. Kotilaisen sitä vielä tietämättä elämään oli aukeamassa aivan uusi suunta. Hän tapasi Berliinissä ruotsalaisen Marien, jonka takia hän muutti vuotta myöhemmin kesällä 2009 Tukholmaan.

The Rasmus-yhtyeen vokalisti Lauri Ylönen ja manageri Teja Kotilainen Suosikin 40-vuotisjuhlissa elokuussa 2001.

Suomalaisklubin pyörittäminen onnistui Tukholmastakin, mutta ruotsalaisiin klubikuvioihin oli hankala päästä sisään. Kotilainen tunsi olevansa tuuliajolla, ja muutama vuosi meni suuntaa hakien, kunnes hän aloitti elokuussa 2013 puutarha-alan peruskoulutuksen.

– Vihreä matkani alkoi kymmenen vuotta sitten. Tulin rockmaailmasta täysin urbaaneista kuvioista, joissa olin vieraantunut luonnosta.

Seuraavana vuonna Kotilainen päätti lopettaa opintojen ohessa hoitamansa loputkin musiikkipuolen työt.

– Minulla oli tuolloin musabisnestä kohtaan negatiivisia tuntemuksia. Kun kaveria aletaan puukottaa selkään muutaman satasen takia, touhu ei ole sen arvoista.

– Puut pärjäävät loppupeleissä ilman meitäkin, mutta me emme pärjää ilman puita, arboristina työskentelevä Teja Kotilainen Strömberg sanoo.

Vihreä polku sen sijaan oli viemässä häntä kohti täysosumaa.

– Kun opiskelimme puiden hoitoleikkuuta, pääsimme katsomaan, kuinka arboristit hoitivat homman. Kolme arboristia laskeutui yhtä aikaa jalavan latvasta tiputellen kuolleet oksat tosi nopeasti. Aivan mieltä räjäyttävä kokemus, Teja ihastelee.

Arboristit ovat puunhoitajia, jotka työskentelevät pääosin rakennetun ympäristön puiden parissa, kun taas metsureiden työkenttänä ovat metsät.

Siemen oli kylvetty. Puutarha-alan koulutuksen jälkeen Kotilainen Strömberg aloitti Ruotsissa metsurikoulutuksen. Sen suoritettuaan hän palasi Suomeen vuonna 2016 ja valmistui täällä arboristiksi.

Metsuri voi tehdä töitä yksinkin, mutta arboristit työskentelevät yleensä pareittain, koska puissa kiipeily moottorisahan kanssa ei ole vaaratonta hommaa.

– Maankamaralla alamiehenä pitää olla joku kiipeilytaitoinen, joka voi hakea puusta pois, jos tapahtuu jotain.

Arboristin työvälineitä.

Kokeneellekin arboristille tulee eteen yllätyksiä, sillä puun käyttäytymistä ei voi aina täysin ennakoida.

– Puu on eläviä organismeja, joten aina on riskitekijöitä. Puita pitää oppia lukemaan, mutta siltikin puun syyt tai kohdat sisällä voivat yllättää.

Valppaana on pysyttävä joka hetki.

– Huomion herpaantuminen sekunneiksikin saattaa aiheuttaa pahan onnettomuuden moottorisahan takia.

Kotilainen Strömberg sai asiasta muistutuksen pari kuukautta sitten, kun hän oli hoitamassa kahta omenapuuta.

– Puissa ei saisi kiipeillä yksin, mutta kyse oli omenapuusta, joten luistin säännöstä.

Ylhäältä palatessa puunhaara antoi yhtäkkiä periksi.

– Puun keskikohta oli sen verran laho, että se repesi. Putosimme haaran kanssa maahan yli kolmen metrin korkeudesta.

Olisi voinut käydä huonosti, koska omenapuut sijaitsivat rakennustyömaalla.

– Alla olisi voinut olla teräviä reunoja tai maassa pieni puunkanta, joka olisi voinut seivästää minut. Onneksi mätkähdin selälleni kosteaan lumihankeen. Kun missään kohtaa ei tuntunut kipua, lähdin nolona keräilemään itseäni ja kamojani.

– Koen työn mielekkäänä. Erityisesti silloin, kun se on puiden hoitoa eikä pelkästään niiden kaatamista, Teja Kotilainen Strömberg kertoo.

Suomessa arboristeina on poikkeuksellisen paljon naisia. Miehiä on vähän enemmän, mutta ero ei ole suuri, Kotilainen Strömberg kertoo.

Homman ytimessä on tekniikka eikä voimankäyttö.

– Moottorisaha painaa, mutta muuten kyse on tekniikkalajista. Olen viisikymppinen mies, joka kiipeilee lähes päivittäin. Kun sen tekee tekniikalla eikä lihaksilla, sen kyllä jaksaa.

Kotilainen Strömberg on työskennellyt arboristina myös Ruotsissa ja Saksassa.

– Molemmissa maissa arboristien ammattikunta tunnetaan Suomea paremmin, ja arboristeja myös käytetään selvästi enemmän. Ulkomailla puiden hoitoon on pidemmät perinteet kuin meillä. Puita pidetään arvokkaina ja niiden hoitaminen kuuluu asiaan.

Puiden perushoitoon kuuluu kuivuneiden ja katkenneiden oksien poistaminen.

– Arboristin suositus: katsokaa niitä piha- tai mökkipuitanne tai muuta puuomaisuuttanne. Vilkaiskaa sinne latvaan. Siellä saattaa olla katkenneita oksia, jotka olisi hyvä käydä hakemassa pois.

Katkenneet oksat eivät tarkoita, että koko puu pitäisi kaataa.

– Vaikka puu olisi kuinka vanha, mutta jos se on terve, sitä ei tarvitse kaataa. Puun kuntoa voi seurata, onko kuivuneita oksia tai näkyykö käävän itiöemiä.

Jos puun kunto mietityttää, arboristien ammattitaitoon kuuluu puiden kuntotutkimus.

– Meillä on vallalla sellainen ajattelu, että joko puu on täysin kunnossa tai se kaadetaan. Ei nähdä välimuotoja, vaikka on olemassa erilaisia toimenpiteitä. Voisi vähän laventaa näkökulmaa, jotta huomattaisiin myös puun arvo, Kotilainen Strömberg sanoo.

– Esimerkiksi koivu nähdään meillä liian usein pelkkänä klapina. Sille ei anneta muuta arvoa, mutta Ruotsissa ja Saksassa myös koivuille tilataan hoitotoimenpiteitä.

Puiden hoidolla lisätään asuinympäristön turvallisuutta, jotta puut eivät kaatuisi myrskyissä vaarallisesti.

– Puiden hoito on riskienhallintaa.

” Koen työn mielekkäänä. Erityisesti silloin, kun se on puiden hoitoa eikä pelkästään niiden kaatamista.

Tammisaaressa toimistoa pitävä Kotilainen Strömberg on huomannut suomalaiskaupunkien välillä isoja eroja sen suhteen, miten paikkakunnan puustoa hoidetaan.

– Lahti ja Turku ovat esimerkkejä kaupungeista, joissa homma toimii. Tilanteita ennakoidaan, eikä soiteta palokunnalle vasta sitten, kun puu on jo kaatunut katolle.

Kotilainen Strömberg toivoo, että meillä herättäisiin pitämään parempaa huolta ympäristöstä. Suomessa arboristien kiireisintä aikaa on kevät ennen kuin puiden virtaukset alkavat. Kotilainen Strömbergiä miellyttää saksalainen lainsäädäntö, jossa puunkaato voidaan suorittaa vain talvikuukausina lokakuun alusta helmikuun loppuun.

– Puut ovat lepotilassa, sisältä kuivia ilman virtauksia. Eikä ole lintujen pesimisaika, hän perustelee.

– On vanhentunutta tietoa, että omenapuut pitäisi leikata keväisin. Ruotsissa suositus on heinäkuusta syyskuuhun.

– Löin kirveen kiveen ja menetin paljon rahaa. Tekemisessä ei ollut tarpeeksi selkeää linjaa, Teja Kotilainen Strömberg arvioi päätöstään jättää managerin hommat taakseen.

Ilmastonmuutos tekee puustolle hallaa. Kotilainen Strömberg kertoo esimerkin jalavista.

– Tukholmassa ja muualla maailmassa hollanninjalavatauti tappaa tasaisen tehokkaasti kaikki jalavat. Kyseessä on hyvin viheliäinen tauti, joka ei vielä ole levinnyt meille, mutta ilmastonmuutoksesta johtuen se on valitettavasti vain ajan kysymys. Taudin tunnistaa siitä, että jalavan latva kuolee ensimmäisenä.

Ruotsissa moottorisahan ajokortti on ollut pakollinen sahaa työssään käyttäville jo reilut kymmenen vuotta.

– Kuka tahansa voi suorittaa viikonlopun kestävän, edullisen kurssin, vaikka ei tekisikään ammatikseen sahalla töitä. Sillä tavalla toiminta on turvallista myös niille isännille, jotka haluavat itse touhuta puidensa kanssa.

– Vihreä matkani alkoi kymmenen vuotta sitten. Tulin rockmaailmasta täysin urbaaneista kuvioista, joissa olin vieraantunut luonnosta, Teja Kotilainen Strömberg kertoo.

Kotilainen Strömberg pitää moottorisahan ajokorttia toivottavana asiana.

– Nykyään kuka tahansa voi Suomessa hankkia moottorisahan ja lähteä heilumaan sen kanssa, vaikka moottorisaha on järjettömän vaarallinen kapine. Paljon ei tarvitse tehdä väärin, että sillä saa raajoja poikki tai jopa hetkessä hengen pois. Luulisi jokaisen ymmärtävän, miksi sen käsittelemistä olisi hyvä opetella.

Kotilainen Strömberg on löytänyt sen mitä pitkään etsi.

– Rakastan työtäni. Minulla on joka päivä töissä kivaa, jopa silloin kun sataa räntää ja tuulee kovaa.

” Ulkomailla puiden hoitoon on pidemmät perinteet kuin meillä. Puita pidetään arvokkaina ja niiden hoitaminen kuuluu asiaan.

Tekeminen tuntuu palkitsevalta.

– Koen työn mielekkäänä. Erityisesti silloin, kun se on puiden hoitoa eikä pelkästään niiden kaatamista.

Perustelu puiden hoitamiseen on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen.

– Puut pärjäävät loppupeleissä ilman meitäkin, mutta me emme pärjää ilman puita.