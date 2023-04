Tommi Liimatainen saapui vaivihkaa Katri Helenan kirjan julkistustilaisuuteen – laulajalla oli hymy herkässä

Tommi Liimataisen läsnäolo sai laulajan hymyilemään.

Katri Helena Kalaoja myönsi Elina Hirvosen kirjoittaman elämäkertansa Katri Helena Laulajan julkistustilaisuudessa, että edellisyönä jännitti.

– Tahdoin, etten jännitä, mutta kyllä se yö meni pyöriessä, hän kertoi.

Korona-ajan alussa 2020 ajatus elämäkerran kirjoittamisesta alkoi tuntua luontevalta. Nyt on oikea hetki. Laulajauran aloittamisesta tulee tänä vuonna 60 vuotta.

Kolme kertaa naimisissa ollut Katri Helena kertoo 442-sivuisessa kirjassa yksityiselämästään hämmästyttävän avoimesti. Kolmas aviomies, kirjailija Panu Rajala kuvataan elämäkerrassa epäluotettavana ihmisenä, joka nautti suuresti vaimonsa julkisuudesta.

Nykyinen puoliso, 32 vuotta nuorempi manageri Tommi Liimatainen sai hymyn Katri Helenan huulille Helsingin Musiikkitalossa järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa.

Liimatainen pujahti vaivihkaa takariviin viimeisten joukossa. Toimittaja Katri Makkosen haastatellessa Katri Helenaa, laulajan katse etsiytyi usein takariviin. Kun ohjelman virallinen osuus päättyi ennen Katri Helenan lauluesitystä, Liimatainen nousi ainoana koko yleisöstä seisomaan ja taputti pitkään.

Katri Helena kertoi olleensa alussa suhteen takia epäileväinen keväällä 2009.

– Katsoin viisi kertaa suurentavaan peiliin ja mietin, mitähän tästä tulee, kun kevätaurinko alkaa paistaa, mutta Tommi sanoi, että unohda tuollainen asia.

Tommi Liimatainen ja Katri Helena kuvattuna Emma-gaalassa 2015.

He myönsivät joulukuussa 2008 alkaneen suhteen vasta kesällä 2013. Katri Helena kertoi, ettei vieläkään ajattele, että siitä olisi pitänyt kertoa aikaisemmin. Ilmoituksesta syntyi kohu.

– Tommi sanoi jossain haastattelussa, että ihan kuin oltaisiin kärähdetty dopingista.

Yhdessä vaiheessa Katri Helenan talon yllä Askolassa pörräsi helikopteri ja valokuvaaja otti salakuvia. Katri Helena kertoo tehneensä päätöksen, että niin kauan kuin hän tekee tätä työtä, hänen pitää kestää tämä tai muuten pitää panna huppu päähän ja lähteä vuorille.

– Mutta kyllähän mä olen sellaisella rämällä haulikolla helikopteria ampunut. Että nyt se lähti. Tällaiset reaktiot ovat helpottaneet huomattavasti.

Katri Helena kertoi, että moni toimittaja on tänään kysynyt Panu Rajalasta. Katri Helenan mukaan hänen tarkoituksenaan on kirjassa näyttää, että ymmärtämättömän harhan takia yhteen meneminen ei ole kummankaan syy.

– Se on molempien ymmärtämättömyyttä. Silloin kun on kaksi ihmistä, jotka eivät tule toimeen keskenään, he saavat toisistaan ne huonoimmat puolet esille, sekin on aika hyvä tietää. Ei ole mitään vihaa eikä kaunaa.

Katri Helena ei paljastanut, aikooko hän lähettää elämäkertaansa Rajalalle. Kirjan vastaanotto ei laulajaa pelota.

– Ei pelota. Olen kertonut sen mun elämästä, jonka koen oikeaksi.

Tilaisuudessa paljastui, että olisi ollut yksi aihe, josta Katri Helena olisi halunnut julkisuudessa puhua, mutta toimittajat eivät ole koskaan kysyneet. Se oli politiikka.

– Olisin ollut hyvin varovainen, sillä politiikka on sellainen aihe. En olisi halunnut ketään loukata. Minulla oli omat mielipiteet, jotka tulivat lapsuudesta, ihmisten tasa-arvoisuus ja tehdään hyvää toisillemme.

– Kyllähän joskus voitaisiin puhua naisten tasa-arvosta vaikka yleismaailmallisesti näin Unicefin työssä 35 vuotta olleena.

Elämäkertaansa Katri Helena aikoi juhlistaa omalla porukalla ruokaravintolassa Porvoossa. Kesällä hänellä on yhdeksän esiintymistä ja syksyllä lukuisia pidempiä konsertteja.

– Laulan niistä lauluja, joita ihmiset ovat tottuneet kuuntelemaan

– Tämä on ihanaa. Ihana vapaus ja paljon enemmän aikaa perheelle, ystäville ja eläimille, esiintymisen jättänyt Paula Koivuniemi sanoi ja kertoi, ettei kaipaa enää yhtään mitään.

Laulaja Marion Rung kertoi elävänsä uutta elämänvaihetta eron jälkeen. – Minulle ei ole tullut mitään tyhjiötä. Minulla on ihana tytär ja lapsenlapset ja lähden kohta kiertueelle.