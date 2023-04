Unelma­häiden kohu­parilla raju tausta – näin he kertovat kuulumisistaan nyt

Hurjan menneisyyden läpikäyneet Henna ja Mikko Mäkinen ovat aiheuttaneet kohun, sillä Mikko on saanut tuomion Hennan pahoinpitelystä.

aviopari Mikko, 38, ja Henna, 26, ovat kulkeneet keskimääräistä kivikkoisemman tien alttarille. Heidän häänsä nähdään Unelmahäät-ohjelman kauden kolmannessa jaksossa.

Pariskunta tapasi toisensa vuonna 2019 ja rakastui nopeasti. Vain muutama viikko ensikohtaamisen jälkeen Hennalla todettiin aivokasvain. Kasvain oli oireillut päänsärkynä, mutta Henna ei ollut osannut epäillä mitään sen vakavampaa – kunnes päätyi ambulanssilla sairaalaan menetettyään tajuntansa.

– Mä valehtelin teho-osaston hoitajille olevani Hennan sukulainen, jotta pääsin näkemään häntä, Mikko myöntää.

Kasvainta ei saatu kokonaan leikattua pois, mutta leikkauksella Hennan vointi saatiin vakaammaksi. Alkoi pitkä kuntoutuminen vuodepotilaasta kävelykuntoiseksi. Henna kertoo painaneensa noin yhdeksänkymmentä kiloa ja olleensa todella huonossa kunnossa. Mikko kuitenkin seisoi Hennan mukaan hänen rinnallaan ja kannusti kuntoutumaan.

– Mikkohan lähes puoliväkisin raahasi mut sinne salille treenaamaan. Ilman häntä en olisi varmaan koskaan tullut kuntoon, Henna kertoo.

Yhteiselo ei ole aina ollut kuitenkaan auvoisaa. Ohjelmassa Mikon kerrottiin saaneen vankeustuomion huumausainerikoksesta.

Iltalehti uutisoi perjantaina, että tämän lisäksi Mikolla on tuomio muun muassa puolisonsa pahoinpitelystä, joka tapahtui loppuvuodesta 2019. Hän sai lehden mukaan rikoksista yhteensä 1 vuoden ja 2 kuukauden mittaisen vankeustuomion. Mikko vahvistaa tuomion pituuden IS:lle.

IS ei saanut sunnuntaina tuomiota käsiinsä.

Iltalehden mukaan pariskunnalle oli syntynyt riitaa illanvieton aikana, ja Henna oli ottanut esiin veitsen. Sen jälkeen Mikko on ottanut kumppaniltaan veitsen pois ja muun muassa lyönyt häntä kasvoihin ja paiskonut häntä ympäri asuntoa, sekä pistänyt veitsellä reiteen.

Tapahtumista huolimatta pari avioitui Mikon koevapauden aikana vuonna 2021.

Pariskunta kieltää, että menneisyyden väkivaltaisuus vaikuttaisi heidän suhteessaan.

– Asia on pian viisi vuotta vanha, yksittäinen tapaus, jolle me emme avioliitossamme anna minkäänlaista painoarvoa ja jonka olemme jo aika päiviä sitten käsitelleet ja menneet eteenpäin, pari kuvailee sähköpostivastauksessaan.

– Huomattavaa on se, että olemme jatkaneet yhdessä, astellen avioliittoon, ollen nykypäivänä täysin eri ihmisiä, omaten kirkkaan elämänkatsomuksen.

Ohjelmaa esittävän Warner Bros. Discovery Suomen viestintäpäällikkö Jenni Kokkonen kertoi Iltalehdelle, että kanava ei ollut tietoinen Mikon muista tuomioista huumausainerikosta lukuun ottamatta.

Mikko ja Henna eivät halunneet sunnuntaina kommentoida IS:lle, mitä he kertoivat Mikon tuomioista ohjelmaa tehtäessä.

Pariskunnan kohtaamat vaikeudet eivät ole täysin jääneet menneisyyteen.

Pari on nyt Espanjan Aurinkorannikolla, jonne he ovat lähteneet lomailemaan ottaakseen hieman etäisyyttä Unelmahäiden jakson myötä tulevaan julkisuuteen.

– Minulta on nyt löydetty kasvaimia kohdusta ja munasarjoista, mutta niiden laadusta ei ole vielä tietoa, Henna kertoo.

Kasvaimet ovat aiheuttaneet kovia kipuja, joita vastaan Henna taistelee päivittäin. Hän kokee, ettei ole saanut tarpeellista kivunhoitoa terveydenhuollosta.

Henna haluaisi poistattaa kohdun ja munasarjat. Yhteisiä lapsia pari ei haaveile saavansa.

– Meillä on molemmilla lapset edellisistä parisuhteista. Me rakastamme lapsia ja suhtaudumme toistemme lapsiin kuin omiimme. Emme kuitenkaan aio enää hankkia yhdessä jälkikasvua, Henna selventää.

Hennan terveyshuolien lisäksi Mikko kertoo kärsivänsä masennuksesta.

– Mieli on ollut aika musta. Mulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö ja silloin, kun on huono mieli, niin sen kyllä huomaa, Mikko kertoo.

– Henna mua kuitenkin tukee tässäkin vaikeudessa, Mikko kiittelee.

Henna ja Mikko viettävät suurimman osan ajasta keskenään.

Lukuisista vastoinkäymisistään huolimatta Mikko ja Henna ovat päättäneet pysyä yhdessä. He myös viettävät suurimman osan ajastaan toistensa kanssa.

Kahdestaan he ovat myös kouluttautuneet nuorten psyykkisiksi valmentajiksi ja ovat pian valmistumassa.

Unelmana on tulevaisuudessa tukea nuoria mielenterveys- ja päihdeongelmaisia ihmisiä. Mikko kokee, että hänen taustansa päihdeongelmaisena on tässä hyödyksi. Hän kertoo selättäneensä päihdeongelmansa ja ymmärtää, minkälaista tukea vastaavista ongelmista kärsivä kaipaa.

– Silloin, kun ihminen on itse motivoitunut kuntoutumaan, niin siinä hetkessä pitää olla apua saatavilla eikä joutua odottamaan, Mikko kuvailee.

Pariskunnan mielestä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten hoito on Suomessa huonolla tolalla. Mikon ja Hennan mukaan päihdeongelmista kärsivät saavat niin sanotusti leiman otsaan, ja tämän vuoksi avun ja hoidon saaminen on hankalaa.

Pariskunta on suunnitellut perustavansa palvelun, joka tarjoaa psyykkistä valmennusta. Mikon mukaan antoisaa olisi tukea noin 15–20 -vuotiaita nuoria.

– Sanotaan, että sen ikäisillä on vielä toivoa, Mikko pohtii.

Valtioneuvoston mukaan lasten ja nuorten parissa työskentelevien on esitettävä rikosrekisteriote muun muassa huumausaine- ja väkivaltarikosten osalta. Tarkoituksena on estää lapsia joutumasta esimerkiksi väkivallan kohteeksi tai tulla houkutelluksi huumausaineiden käyttöön.

Asetusta vahtii Valvira ja yksityisten palveluntarjoajien kohdalla aluehallintovirasto. Tämä ei kuitenkaan koske alle kolmen kuukauden mittaisia työtehtäviä tai vastaanottoluonteista työtä.

Pariskunnan makuuhuoneessa vierailee myös muita naisia – Hennan aloitteesta.

– Monet varmaan ajattelevat, että nyt se vanhempi mies on aivopessyt tuon nuoren naisen uskomaan, että seksi muiden kanssa on ok. Mutta se ei todellakaan ole niin, vaan minä itse ehdotin sitä Mikolle, Henna haluaa selventää.

Henna kertoo, että halusi antaa miehelleen mahdollisuuden monipuoliseen seksiin. Suhteen ulkopuolisia miehiä pariskunnan aviovuoteessa ei vieraile.

– Joskus olen mukana siellä makuuhuoneessa katsomassa mitä he puuhaavat, ja joskus sitten en ole lähimaillakaan, Henna kertoo käytännön toteutuksesta petipuuhissa.

– Toisen naisen ollessa läsnä seksi on todella monimuotoista, niin kolmistaan kuin kahdestaan kaikissa variaatioissaan, Henna jatkaa.

Tärkeintä pariskunnan mielestä on se, että ihminen itse tietää miten haluaa elää ja toteuttaa asiat elämässään.

– Itseämme vartenhan me loppupeleissä täällä ollaan. Ensisijaisesti tärkeintä on huolehtia siitä, miten itse jaksaa, Mikko summaa.

Unelmahäät-sarjan kolmas jakso maanantaina 17.4. TV5-kanavalla kello 21.00 ja verkossa Discovery-palvelussa.