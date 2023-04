Erna Huskon antamista ruokaohjeista nousi meteli – näin kommentoi asiantuntija

Fitnessvaikuttaja Erna Huskon treeniohjelman niukka ruokavalio on kuohuttanut somessa. Asiantuntija sanoo, että laihtuminen liian vähällä ruoalla ei kannata pitkällä tähtäimellä.

Huskon Pakarahaaste-nimeä kantavassa ”haastevalmennuksessa” tavoitteena on tehdä ”timanttista muutosta kroppaan vain neljässä viikossa”. Mainospuheiden mukaan tämä saavutetaan ”tehokkaan treenin ja painoluokittain laaditun ruokavalion avulla”. Lystistä asiakas joutuu pulittamaan 69 euroa.

Kohu heräsi siitä, kun Husko jakoi Instagram-tilillään videoita ja kuvia ohjelmaan kuuluvasta ruokavaliosta. Husko itse kertoi seuraavansa 50-59 kiloisille naisille suunnattua ruokavaliota.

Eniten närää esitellyistä aterioista on sosiaalisessa mediassa aiheuttanut aamupala. Se pitää sisällään 30 grammaa leipää, 150 grammaa maitorahkaa ja 100 grammaa marjoja. Vaihtoehtojakin on, sillä leivän voi esimerkiksi vaihtaa 20 grammaan puurohiutaleita ja rahkan kahteen kananmunaan ”ilman rasvaa”.

Erinäisissä sosiaalisen median kanavissa näitä ruokamääriä on kauhisteltu aivan liian pieniksi. Epäselvää on monen mielessä myös se, onko kysymys treenistä vai laihdutuksesta.

Niukka ruokamäärä on herättänyt kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Jodel-palvelussa on kommentoitu, että 30g kaurahiutaleita on aivan liian vähän aikuiselle ihmiselle ja jopa taaperoikäiset syövät aamiaisella enemmän.

– Ei treenaavan aikuisen ihmisen pidä syödä noin, ei todella, Jodelissa kummastellaan.

Ravitsemusasiantuntija Patrik Borgin mukaan ruokamäärät kuulostavat pieneltä, etenkin kun treeniohjelmassa liikutaan paljon.

– Ruokamäärät ovat niukanlaisia ja etenkin jos aktiivisuutta on paljon, Borg sanoo Ilta-Sanomille.

– Hyvänä puolena voi sanoa etteivät ruokamäärät ole aivan selvästi liian pieniä ruokkiakseen ongelmia, jotka johtavat melko varmaan painon takaisin nousuun eli jojoiluun. Alimmillaankaan päivän kalorit eivät jää alle 1500 kalorin, mikä on selväjärkistä toimintaa.

Patrik Borg huomauttaa, että ruokamäärät voivat olla monille riittämättömiä, jos vastaavilla lukemilla mennään koko neljän viikon ajan.

– Melko kohtuullisista energiavajeista huolimatta näilläkin lukemilla on todennäköistä, että monelle ruokamäärät ovat riittämättömiä jos joka päivä mennään näin.

– Toivottavasti ohjelma kannustaakin muuttamaan syömismääriä isommaksi jos jaksamisen, ärtyisyyden, unettomuuden, nälän tai mielitekojen kanssa tulee haasteita. Toki se voi lyhyellä tähtäimellä hidastaa laihtumista, mutta se on pitemmän päälle järkevää, koska laihtuminen nälkää vastaan kamppaillen on melko turhaa. Niin laihdutetut kilot tulevat melko varmasti takaisin, Borg toteaa.

Ravitsemusasiantuntija sanoo aamiaisen ja aterian laatuelementeissä on monia hyviä asioita, kuten proteiini, hedelmät ja marjat, sekä hiilihydraatit.

– Laaduissa ei ole ainakaan nähdyn perusteella ongelmia, määrät on edelleen se ydinkysymys.

Kuinka vähän on liian vähän ruokaa, jos painoa halutaan pudottaa? Borg sanoo, että että yksi nyrkkisääntö on se, ettei syödä vähemmän, kuin mitä perusaineenvaihdunta kuluttaa.

– Ei alle 1200–1500 kaloria, koska silloin ruokaa on selkeästi liian vähän elimistön normaaliin toimintaan ja ravinnon laadun turvaamiseen.

Borg sanoo, etteivät kaikki laske kaloreita laihduttaessaan.

– Kalorilaskussa on paljon ongelmia, mutta parhaimmillaan sillä varmistetaankin se ettei syödä liian vähän. Mutta nuo arviot antavat vain suuntaa, ettei syödä härskisti liian vähän.

Ravitsemusasiantuntijan mukaan laihduttajan kannattaakin kuunnella omaa kehoaan siitä, mikä on sopiva ruokamäärä.

– Liian vähäistä syömistä pitää aina arvioida oman jaksamisen, sekä nälkä- ja mielitekotuntemusten pohjalta, eikä jonkun laskentamallin arvion pohjalta.

Entä voiko intensiivinen treeniohjelma ja liian vähäinen syöminen johtaa terveysongelmiin?

– En näe välittömiä terveydellisiä ongelmia neljän viikon aikana, mutta jos joku runttaa tätä pitkään kuuntelematta kehoaan ja soveltamatta tekemistä, niin ongelmia hyvinvoinnille voi alkaa kasaantumaan, Borg arvioi.

– Toivon kurssin opettavan näitä asioita ja näin saattaa ollakin, mutta on myös aina kursseille osallistuvien tehtävä ymmärtää, ettei kukaan ulkopuolinen voi antaa heille tismalleen sellaisia ohjeita, joita pitää kyseenalaistamatta noudattaa.

Hän sanookin, että parhaita tuloksia saadaan, kun opetellaan soveltamaan opittuja ohjeita omaan elämään.

– On ihan tutkittua, että tekemällä just kuten joku muu sanoo, ei kovin hyvin onnistuta pysyvissä tuloksissa.

– Toivottavasti kurssi opettaa miten noista lukemista muutetaan tekemistä tarpeen mukaan eikä vain runtata saaduilla ohjeilla. Mutta jos ei opeta, niin sitten osallistujien kannattaa alkaa itse soveltamaan tekemistä itselle sopivammaksi.

Erna Husko itse kommentoi pakarahaasteensa aiheuttamaa kohua IS:lle sähköpostilla. Hänen mukaansa kritiikki on kohdistunut muutamaan kuvakaappaukseen, eikä kerro totuutta haasteen kokonaisuudesta.

– Se, että jollain aterialla on hiilihydraattia vähemmän ja vastaavasti hyviä rasvoja enemmän ei tee ruokamääristä liian pieniä, Husko sanoo.

Huskon mukaan haasteen tarkoituksena on saavuttaa hyvä olo liikunnan ja ruokavalion siistimisen avulla.

– Voit valita oletko energiavajeella, jolloin tavoitellaan painonpudotusta vai syötkö kulutuksesi mukaan, jolloin ylläpidät nykyistä painoasi ja muokkaat kehonkoostumustasi treenien avulla.

Haasteen kesto on neljä viikkoa ja energiavaje on Huskon mukaan noin 500 kaloria päivässä.

– Valmennuksen keskusteluryhmässä on mahdollisuus konsultoida minua, jos valmennettavalla on esimerkiksi aktiivisempi elämä. Tällöin lasketaan kulutus ja nostetaan kaloreita, ettei vaje käy liian suureksi.

– Materiaaleista löytyvät ohjeet kuinka nostaa kalorit haasteen jälkeen oman kulutuksen tasolle.

Somessa ihmiset ovat myös miettineet, noudattaako Husko itse haasteen kaltaista ruokavaliota.

– Haasteen terveelliset ruoka-aineet ovat ympäri vuoden käytössäni, mutta syön pääsääntöisesti hieman enemmän kuin kulutan, koska treenaan tavoitteellisesti ja pyrin kasvattamaan lihasmassaa, hän kommentoi.

Husko kertoo noudattavansa haasteen mukaista 500 kalorin energiavajeen ruokavaliota kuukauden kerrallaan muutaman kerran vuodessa.

Husko on vastannut kritiikkiin myös Instagramin Tarinat-osiossa. Husko sanoo kouluttautuneensa personal traineriksi ja kuntosalivalmentajaksi 2018. Hän toteaa Instagramin Tarinat-osiossa, että hänen koulutuksestaan on levitelty valheellista infoa somessa.

– Tämä ihmetyttää ja siis on tosi loukkaavaa jopa kuulla, että mun koulutustaustasta levitellään valheellista infoa.

– En ikinä pystyis myymään yhtäkään valmennusta, jos mulla ei siihen olis koulutusta! Husko kirjoittaa Instagramissa.