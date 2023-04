Kuningas Kaarle Kustaa suostui täysin poikkeukselliseen dokumentti­elokuvaan, jollaista ei ole koskaan aiemmin tehty. Siitä huolimatta kuningas esiintyy tuttuun tyylinsä: pidättäytyväisenä ja suorasukaisena.

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa, 76, on yksi maailman tunnetuimpia henkilöitä, jonka yksityinen puoli pidetään mahdollisimman tarkasti poissa julkisuudesta. Kaarle Kustaa on myös tehnyt selväksi, ettei hän nauti parrasvaloista.

Siksi onkin täysin poikkeuksellista, että ruotsalaiselle elokuvaohjaajalle Karin af Klintbergille, 50, myönnettiin kautta aikojen ensimmäisenä journalistina lupa seurata kuninkaan elämää ja työtä lähietäisyydeltä.

Lopputuloksena syntyi yli puolitoista tuntia pitkä dokumenttielokuva nimeltä Kungen, suomennettuna Kaarle XVI Kustaa. Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun kuninkaasta kuvataan dokumenttia hänen elinaikanaan. Huomionarvoista on, etteivät esimerkiksi kuninkaan isoisä Kustaa VI Adolf ja isoisän isä Kustaa V antaneet vastaavanlaisia haastatteluja.

Asetelman ainutlaatuisuus käy ilmi heti dokumentin alussa. Karin af Klintberg ajaa Tukholmassa sijaitsevaa kuninkaanlinnaa kohti.

– Kesti kaksi vuotta päästä tähän pihaan, hän kertoo.

Elokuvaohjaaja Karin af Klintberg tarttui haasteeseen Kaarle Kustaa -dokumentissa.

Dokumentissa kuvataan Kaarle Kustaata hätkähdyttävän läheltä hänen kulkiessaan niin linnassaan kuin Sollidenin puistossa kesäasunnossa Öölannissa. Aihepiirit pyörivät niin kuninkaan lapsuudessa, kuninkaallisen aseman ylä- ja alamäissä, erilaisissa kohuissa ja elämästä kuningatar Silvian kanssa.

Kaikesta käy ilmi, että tällä kertaa todella on todella päästy lähemmäs kuningasta kuin koskaan – ainakin teoriassa. Käytännössä Kaarle Kustaa pitää kuitenkin suojamuurin yllä kameroiden edessä ja takana.

Kuvausryhmä seurasi Kaarle Kustaata viime keväästä alkaen. Joskus kuvausten välillä oli pitkiä taukoja. Karin af Klintberg ehti huolestua syksyn aikana, että eikö kuningas enää haluakaan olla projektissa mukana. Hän nosti asian esiin saatuaan vihdoin luvan tapaamiseen.

– Haluaisin aluksi varmistautua siitä, että kaikki on kunnossa. Ettei tämä ole kuninkaasta…

– Se on mitä se on, mutta olkoon, Kaarle Kustaa keskeyttää kameroiden kuvatessa.

Klintberg kysyy huolestuneena, että onko tilanne kuninkaasta epämukava.

– No, ei se mukavaa ole, Kaarle Kustaa sanoo suoraan.

Median suhteen Kaarle Kustaa kertoo pitävänsä tiukan rajan, eikä päästä toimittajia liian lähelle. Klintberg jatkaa aiheen parissa. Mitä hän saa kysyä? Onko jotain aihepiiriä, jota hänen tulisi välttää?

– Kohta on raja vastassa, Kaarle Kustaa toteaa lyhyesti.

Dokumenttielokuvassa sukelletaan Kaarle Kustaan lapsuuteen ja elämään kuninkaana.

Ehdottomasti koko dokumentin tiivistunnelmaisin hetki nähdään, kun Klintberg haastaa Kaarle Kustaan taannoisesta strippiklubikohusta. Vuonna 2010 julkisuuteen vuoti väite, että kuninkaan ystävät järjestivät vuonna 1995 juhlat, joihin kutsuttiin paikalle useita strippareita. Strippareiden tehtävänä oli viihdyttää porealtaassa odottelevaa kuningasta.

Klintberg myöntää pelkäävänsä, että aiheen esiin nostamisen seuraus on, ettei häntä päästetä enää kuninkaan juttusille. Kun kamerat käyvät, Klintberg kysyy, voisiko kuningas kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta.

– En, koska en itsekään ymmärrä mitä siinä oikein tapahtui. Eli en, Kaarle Kustaa sanoo.

Kuningas jatkaa kertomalla, että asiasta käynnistyi ”hirveä ryöpytys”. Hänen mukaansa tilanne eskaloitui ja ”asioita keksittiin”. Hän myös sanoo, että cocktailkutsuilla tapaa aina valtavasti ihmisiä.

– Oliko kyseessä tasavertainen tilaisuus? Mielestäni ei ole kovin tasavertaista tuoda paikalle tyttöjä niin sanotusti viihdyttämään yläluokan herroja, Klintberg sanoo suoraan.

– No, minun mielestäni taas tuo on outo ja vääristynyt kuva sen tyyppisistä tilaisuuksista, kuningas toteaa vakavana.

– Voisitteko kertoa asian todellisen laidan?

– Näytät tietävän sen minua paremmin, Kaarle Kustaa täräyttää.

Kaarle Kustaa tunnetaan kuninkaana, joka ei liiemmin julkisuudesta perusta.

Ilmapiiri kiristyy. Klintberg sanoo, ettei hän halua syyttää kuningasta mistään.

– Ja minä yritän vain selittää, Kaarle Kustaa sanoo.

Hiljaisuus laskeutuu huoneeseen moneksi pitkäksi sekunniksi. Ilmaa voisi leikata veitsellä. Kaarle Kustaa ei pukahda sanaakaan.

– Miten jaksoitte… Klintberg yrittää rikkoa pitkän hiljaisuuden.

– No, mutta, loppuiko sinulta vauhti? Kaarle Kustaa kysyy vieno hymynkare suupielessään.

Keskustelu päättyy.

– Vanhoja asioita ei kannata penkoa. Se ei tuota iloa kenellekään, Kaarle Kustaa tyytyy sanomaan.

Kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia ovat pitäneet yhtä vuodesta 1972 saakka. Nykyään he ovat erottamaton tiimi.

Myös kuningatar Silvia pääsee dokumentissa ääneen. Hän tosin ei ota kantaa miehensä väitettyihin kohuihin, mutta muistelee hymyillen ensitapaamistaan silloisen kruununprinssin kanssa Münchenin olympialaisissa vuonna 1972.

– Tunsin, että joku katseli minua. Kiikareilla metrin päästä. Ja sehän oli tietysti melko huvittavaa, tai oikeastaan mielettömän hauskaa, Silvia sanoo.

Kaarle Kustaa tulee paljastaneeksi haastattelussa erään seikan, joka Silviassa vetosi häneen heti ensimetreillä.

– Olen aina ollut heikkona pitkiin tummiin hiuksiin, kuningas sanoo hymyillen.

Parisuhdevinkkejä kuningas ei osaa antaa. Paitsi yhden.

– Suuressa linnassa parasta on se, että siellä on kaksi kylpyhuonetta. Se on hyvä, hän sanoo.

Klintberg muistuttaa, ettei se ole kaikkien osa. Mitä vinkkejä kuninkaalla olisi muille?

– Ehkä heillä on kylpyhuone yläkerrassa ja pienempi kylpyhuone alakerrassa? kuningas pohtii.

Tuore kihlapari vuonna 1975.

Dokumentin koskettavimmasta hetkestä vastaa Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian tytär, kruununprinsessa Victoria. Hänestä tulee kuningatar samalla sekunnilla, kun Kaarle Kustaa aikanaan kuolee.

Victorian on vaikea suhtautua ajatukseen. Hän kertoo, ettei heidän perheessään puhuta kuolemasta.

– Se tulee olemaan hyvin vaikea päivä. Mehän puhumme päivästä, jolloin isän kuolee. Se päivä tuo mukanaan pohjattoman suuren surun. Samanaikaisesti minua kannattelee tuon päivän läpi uusi tehtäväni, hän sanoo vakavailmeisenä.

– Huomaat varmaan, että tämä on minulle kova paikka, Victoria toteaa lopulta liikuttuneena.

Kruununprinsessa Victoria (keskellä) saa kruunun sinä päivänä, kun hänen isänsä kuolee.

Monarkian jatkuvuus ja velvollisuuksien periytyminen nousee muutenkin dokumentissa isoksi teemaksi. Katsoja saa läpileikkauksen läpi Kaarle Kustaan varhaislapsuudesta kuninkaallisten velvollisuuksien varjossa sekä isän, kruununprinssi Kustaa Aadolfin traagisesta kuolemasta lento-onnettomuudessa Kaarlen ollessa alle vuoden vanha.

Kaarle Kustaa kertoo saman, minkä hän on aiemminkin tuonut esiin: hän ei valinnut kuninkuutta, mutta sopeutui siihen. Asia oli vaikea niellä erityisesti lapsena.

– Vaikeaa oli olla muiden katseiden alla ja joutua arvostelun kohteeksi. Purin hammasta ja olin hiljaa, kuningas kertoo selviytymistaktiikastaan.

Kuninkaalla todettiin lukihäiriö kouluikäisenä. Hän ei mielellään puhu aiheesta tänäkään päivänä. Sen hän kuitenkin myöntää, että asialla on ollut seurauksensa. Kuningas vastaa myöntävästi kun häneltä kysytään, onko asia vaikuttanut hänen itsetuntoonsa.

– Se on varjostanut elämääni aina. Esiintymistenkin suhteen, koska tiedostan omat vaikeuteni.

Katsoja pysyy varpaillaan dokumentin loppuun asti, sillä Kaarle Kustaata on vaikea tulkita. Varsinkin, kun Klintberg ottaa tilaisuudesta kaiken irti ja koettelee lempeästi kuninkaan rajoja aina sopivalla hetkellä.

– Onko meistä tullut niin hyvät kaverit, että voin tarjota kuninkaalle lounaan? hän heittää.

Kaarle Kustaa menee hetkeksi sanattomaksi. Hän kuitenkin kokoaa itsensä nopeasti.

– Enpä usko. Olen siinä mielessä vähän tylsä, hän vastaa.

Erotessa Klintberg tiedustelee halauksen mahdollisuutta. Kuningas vaikuttaa jälleen sekunnin murto-osan ajan hämmästyneeltä.

– Vai halaus? Eiköhän tehdä näin, hän sanoo ja ojentaa kätensä Klintbergille.

Kaarle Kustaa on hallinnut maataan vuodesta 1973.

Lopulta katsojalle jää yksi kysymys: paljastiko tämä poikkeuksellinen dokumentti jotain uutta kuninkaasta ja hänen elämästään? Kyllä, sillä pelkästään asetelma oli ainutlaatuinen, ja Klintberg käytti virkistävällä otteella hyödyksi tilaisuuden, jonka varmasti jokainen journalisti tai dokumentaristi ottaisi riemunkiljahduksin vastaan.

Siksi oli paikoin harmillista, että Kaarle Kustaan suojamuurit pysyivät kuitenkin jykevästi pystyssä tälläkin kertaa.

Dokumentin henki tiivistyy puistossa käytyyn sananvaihtoon Klintbergin ja kuninkaan välillä ennen jäähyväisiä. Klintberg tiedustelee, aikooko Kaarle Kustaa katsoa dokumentin. Kuninkaan vastaus kertoo kaiken: enpä usko, että niin tapahtuu.

Kaarle XVI Kustaa elokuvateattereissa perjantaina 14.4.