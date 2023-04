Manuela Boscon ja Tuure Kilpeläisen yllättävällä tavalla syntynyt kuopus täytti vuoden – ylpeä äiti julkaisi herttaisen kuvan

Kotisynnytyksellä maailmaan tullut tytär täytti vuoden.

Manuela Boscolla on neljä lasta.

Taiteilija Manuela Boscon, 40, ja lauluntekijä Tuure Kilpeläisen, 52, kuopus täytti vuoden.

Bosco on muistanut perheen onnellista päivää Instagram-päivityksellä.

– Elämäni Rakkaus (yksi heistä) on tänään vuoden vanha, ylpeä äiti kirjoittaa.

Taiteilijapariskunnan synnytysrituaali ei ollut mikään tavallisin. Tuleva veronmaksaja saatettiin maailmaan Boscon ja Kilpeläisen kotona.

– Vuosi sitten synnyit makuuhuoneeseemme, uskomattoman intensiivisen ja voimakkaan kotisynnytyksen päätteeksi. Olet VALO ja KAUNEUS itse. Kiitos rakas että tulit meille! En osaa kuvitella elämää ilman sinua, Bosco kirjoittaa.

Boscon ja Kilpeläisen tytär oli erityisen toivottu. Bosco oli aiemmin kärsinyt jopa kaksi keskenmenoa.

– Ensimmäinen keskenmeno tuli aivan puun takaa, koska en ollut aiemmin joutunut kokemaan sellaista. Se oli fyysisesti rankkaa, ja sen jäljiltä jäi tyhjyys.

– Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta keskenmenoista, eikä tosiasiallista ymmärrystä siitä mitä se voi merkitä äidille, isälle tai perheelle ylipäätään, hän on aiemmin kertonut.

Boscolla on huhtikuussa 2014 syntynyt tytär ja alkuvuonna 2016 syntynyt poika entisen puolisonsa Kasimir Baltzarin kanssa. Kilpeläisellä puolestaan on entisestä liitostaan vuosina 2004 ja 2007 syntyneet tyttäret. Boscon ja Kilpeläisen ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi helmikuussa 2019.

– Perheemme on tosi äänekäs ja sekava sirkus, mutta siinä on jotain mahtavaa. Silloin, kun kaikki lapset ovat meillä, kotiimme laskeutuu jonkinlainen rauha, koska lauma on kasassa, Kilpeläinen kertoi IS:lle marraskuussa.

Talvella perhe muutti uuteen kotiin Helsinkiin. Sitä ennen he laittoivat myyntiin sekä Helsingin Katajanokalla sijaitsevan kotinsa että perheen Inkeroisten-huvila on myynnissä. Kilpeläinen kertoi, että tarkoituksena oli sekä karsia omaisuutta että löytää kasvavan perheen tarpeisiin sopiva koti.

– Etenkin Inkeroisten-huvilasta oli todella vaikeaa luopua, mutta nyt on edessä uusi vaihe elämässä – monellakin tavalla, Kilpeläinen sanoi marraskuussa.