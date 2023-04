Stranger Things -tähti Millie Bobby Brown, 19, kihlautui Jon Bon Jovin pojan kanssa

Pariskunta tiedotti kihlauksestaan somessa.

BRITTINÄYTTELIJÄ Millie Bobby Brown, 19, on kihlautunut miesystävänsä Jake Bongiovin, 20, kanssa.

Näyttelijä kertoi kihlauksesta Instagram-postauksella.

– Kulta, olen rakastanut sinut nyt kolme kesää, haluan ne kaikki, Brown runoilee.

Daily Mailin mukaan Bongiovi kosi rakastaan näyttävällä, yli 280 000 euron arvoisella sormuksella.

Pari on alkoi seurustella vuonna 2021 ja asteli ensimmäisen kerran yhdessä julkisuuteen Bafta-gaalassa keväällä 2022. Tuolloin molemmat olivat pukeutuneet mustiin asuihin, ja Jake Bongiovin smokkia koristi sinikeltainen Ukrainan lippu.

Millie Bobby Brown on englantilaissyntyinen näyttelijä, joka on näytellyt Stranger Things -sarjan lisäksi ohjelmissa Greyn anatomia, Moderni perhe ja NCIS rikostutkijat.

Jake Bongiovin isä on Bon Jovi -rokkari Jon Bon Jovi ja äiti Dorothea Hurley, jonka kanssa Jon Bon Jovi on ollut naimissa jo 34 vuotta. Jakella on kolme sisarusta: Stephanie, Jesse ja Romeo.