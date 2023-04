Paidattoman Robbie Williamsin ulkonäkö herätti huomiota – fanit huolestuivat

Taannoin Suomessa esiintyneen poptähden fanit ovat kommentoineet idolinsa ulkonäköä.

Superpoppari Robbie Williamsin vaimo Ayda Field Williams julkaisi pääsiäisviikonloppuna Instagram-tilillään videon, jolla Robbie esiintyy pienen poikansa kanssa. Videolla nähdään paidaton Williams, jonka ylävartaloa koristaa monet tatuoinnit.

Hänen hoikka olemuksensa on herättänyt huolestuneita reaktioita popparin faneissa.

– Kuinka laiha sinä olet? eräs tiedustelee.

– Anna hänelle lisää ruokaa, toinen osoittaa sanansa Williamsin vaimolle.

Mirror-lehti on kirjoittanut siitä, kuinka poppari on puhunut aiemmin julkisuudessa painonsa vaihtelusta.

– Olen pudottanut painoa, mutta se on jatkuvaa taistelua. Sisälläni on valtava ihminen, hän on muun muassa sanonut.

Tampereella maaliskuussa keikkaillut Williams on kertonut julkisuuteen, että hän syö nykyään vähemmän, mutta se ei ole hänelle normaali olotila.

Robbie Williams villitsi maaliskuussa Tampereen Nokia-areenan yleisöä. Tämä kuva on vuodelta 2017, kun poppari esiintyi samassa kaupungissa sijaitsevalla Ratinan stadionilla.

Robbie Williams on ollut Ayda-vaimonsa kanssa naimisissa vuodesta 2010 lähtien. Pariskunnalla on neljä lasta. Williams tuli alun perin tunnetuksi poikabändi Take Thatin jäsenenä 1990-luvulla.