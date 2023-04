Tommi Korpelasta tuli yhdessä yössä seksisymboli – kertoo podcastissa ulkonäköpaineistaan

Tommi Korpela nousi Miehen työ -elokuvan myötä seksisymboliksi. Se oli ”hämmentävää ja vaikeaa”, hän sanoo nyt.

Näyttelijä Tommi Korpela vierailee Jäbät ja tunteet -podcastin tuoreimmassa jaksossa puhumassa miehenä olemisen monenlaisista metkuista.

Millaisia ulkonäköpaineita hän on urallaan kokenut? Paljonko ulkonäkö merkitsee nykyään?

– Kyllähän se ulkonäkö, ikävä kyllä varsinkin tuolla elokuvabisneksessä ja kameratöissä ylipäätään, näyttelijöitä askarruttaa, hän pohtii.

Nuorempana iho-ongelmista kärsinyt Korpela paini ulkonäköasioiden kanssa erityisesti uransa alkuvaiheessa.

– [Silloin] kaikki oli paineista ja sekavaa, kun ei ymmärtänyt, mistä tässä näyttelijäntyössä on kyse.

Nuorelle näyttelijälle on hänen mukaan helppoa syyllistyä näkemään itsessään vain virheitä. Korpelakin kärsi nuorena huijarisyndroomasta.

– [Menestys] tuntui valheelta – että mä en ansaitse tätä, mä pelkään että tää paljastuu hyvin nopeasti.

Itsensä hyväksyminen on lopulta Korpelasta ammattitaidon osoitus. Pelot ja epävarmuudet voi valjastaa myös voimavaraksi.

Siispä hän voi nykyään jo nauraa näyttelijän pahimmalle kauhulle:

– Että joku pikkulapsi nousee pikkulapsi nousee katsomossa seisomaan, osoittaa sormella ja sanoo että ”eihän tuo osaa mitään”!

Viime vuonna Tommi Korpela nähtiin muun muassa Kupla-elokuvassa.

Korpela on raamikas mies, joka on totuttu näkemään usein maskuliinisissa ja karheissa rooleissa.

Esimerkiksi surrealistisessa Häiriötekijä-komediassa hänet nähdään muiden rooliensa lomassa naisia kellistävänä eränkävijänä, ja M/S Romantic -minisarjassa hän esittää korskeaa iskelmäprinssi Gusua.

Valkokangasläpimurtonsa Korpela teki vuoden 2007 draamassa Miehen työ. Siinä hän esittää työttömäksi jäänyttä Juhaa, joka ryhtyy miesprostituoiduksi.

Se oli ”hämmentävää ja vaikeaa aikaa”. Korpelasta leivottiin julkisuudessa hetkessä ”seksin asiantuntija”.

– Mä oon ollut aina isokokoinen, mutta lähtökohtaisesti ujo ja arka. Se miehen malli, että mun pitäis olla joku johtaja ja mulla on kaikki hallussa, niin se on ristiriitaista, koska toisaalta mä oon ihan haavanlehti ja mammanpoika.

Samoja yhtäläisyysmerkkejä hahmojen ja heitä näyttelevien henkilöiden välille on vedetty myös naisnäyttelijöiden tapauksessa, Korpela korostaa.

– Mielikuva kääntyy siihen, että se tykkää tehdä tälläsiä seksikkäitä rooleja. Kristiina Halkola teki 1960-70-luvuilla muutaman leffan [esim. Käpy selän alla, Mustaa valkoisella], missä se oli vapautunut nuori nainen. Se leimattiin siviilissä samanlaiseksi.

Tältäkin osin elokuva-alalta alkanut #MeToo-ilmiö on ollut Korpelan mielestä hyvinkin tervetullut.

– Se on parasta mitä mun elinaikana on tapahtunut maailmanlaajusesti, tasa-arvon [kannalta]. Että kaikki sais täällä, saatana, olla semmoisia mitä on ja kenen kanssa haluaa, että me ei määriteltäisi toisiamme niin perkeleesti ja oltaisi toistemme esteenä, hän linjaa painokkaasti.

Jäbät ja tunteet kuunneltavissa muun muassa Suplassa. Supla ja Ilta-Sanomat ovat osa Sanoma-konsernia.