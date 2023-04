Tällaista karavaanielämä on: Niina ja Lore Backman kertovat rehellisesti unelmansa toteuttamisesta

Niina Backman kertoo huomanneensa, että yksi karavaaneihin tiukasti liitetty stereotypia pitää tiukasti paikkansa.

Juontajat Niina Backman ja Lorenz ”Lore” Backman ovat innostuneet viime vuosina karavaanailusta. He ovat kokeilleet heille uutta tapaa viettää lomia muutaman kerran ja he hurahtivat sen tuomiin mahdollisuuksiin, vaikka omaa matkailuautoa heillä ei vielä ole.

– Se on hauska vaihtoehto mökkeilylle, koska jos emme ole kotona tai töissä, sitten olemme mökillä.

Niinalla on kokemuksia karavaanailusta jo lapsena. Tosin silloin hän muistaa makoilleensa tylsistyneenä matkailuauton sohvalla, kuunnellen Frendit-sarjan tunnuskappaletta ja odottaen, että loma olisi jo ohi.

Hän olisi mieluummin viettänyt kesäpäiviä kavereiden kanssa.

Nyt hän nauraa, miten asiat muuttuvatkaan toisinpäin. Sillä nykyisin hän huomaa hänen ja Loren perheen lasten alkavan asennoitua vähän samalla tavalla perheen yhteisiin karavaanireissuihin.

– Niillä on se sama, mitä minulla oli silloin, Niina nauraa.

Niina ja Lore eivät vielä ole hirveästi ehtineet nauttia lomista karavaanailun muodossa, takana on muutamia reissuja kotimaassa. Haaveena olisi isompi karavaanimatka pitkin Eurooppaa.

– Meillä on isona haaveena päästä reissaamaan ja näkemään maailmaa sitten kun lapset ovat isoja ja muuttaneet pois. Olemme aina tykänneet paljon reissaamisesta. On se sitten vaikka reppureissaaminen, itse haluaisin päästä Intiaan. Lore on ollut siellä joskus monta viikkoa rinkan kanssa.

– Kyllä me toteutamme sen jossain vaiheessa. Myydään kaikki ja lähdetään, Niina sanoo vitsikkäästi.

Matkailuauton tai -vaunun kanssa reissaamisesta kivaa tekee Niinan mielestä erityisesti se, että matkanteko on merkittävä osa itse lomaa. Matkailuautoa ajaa yleensä Niina.

– Tuossa elämäntyylissä olet matkalla, mutta olet perillä koko ajan. Siinä on kyse ehkä jotenkin siitä, että nauttii hetkestä, eikä koko ajan yritä päästä johonkin.

Erään talviloman perhe vietti Himoksen laskettelukeskuksessa matkailuauton kanssa. Kesäisin taas on ollut kiva ajella pitkin kotimaata, aina välillä pysähtyen tekemään yhdessä ruokaa ja nauttien kesäpäivistä.

– Se on ikään kuin minikoti, jota pidät mukana ja olet koko ajan tien päällä.

Backmanit huomasivat nopeasti myös, miten yhteisöllistä karavaanielämä on. Tienpäällä vastaantulevaa matkailuautoilijaa yleensä moikataan.

– Me olemme lasten kanssa laskeneet, kuinka moni vastaantulija moikkaa ja kuinka moni ei. Se jäi päälle ensimmäisen reissun jälkeen, kun olimme omalla henkilöautolla liikkeellä. Me moikkasimme ja jumalauta, se ei moikannutkaan meitä, Niina nauraa.

Yhteisöllisyys näkyy myös siinä, että toisilta saa aina apua. Backmanien matkoilla on myös ollut erinäisiä sattumuksia, vaikka Niina ei enää muista tarkkaan mitään tiettyä tapausta.

– Makeaa on se, että jos jotain ei osaa tai sattuu, niin missä tahansa oletkin niin naapuri auttaa aina. Ei turhaan lauleta, että karavaanari on kaikkien kaveri, koska se on juuri sitä. Apua saat ihan aina kaikkeen mahdolliseen.

– Enkä tiedä, voiko sitä alkuun osatakkaan kaikkea. Se on vähän sellaista, että matkalla opitaan.

Niina Backman haaveilee pitkästä reissusta Intiaan.

TÄNÄ vuonna Backmaneilla on erään yhteistyön myötä käytössään matkailuauto koko vuoden ajan.

– Ehkä toteutetaan jopa se Euroopan matka, sen näkee sitten kesälomalla, Niina pohtii.

Tähän mennessä matkat ovat olleet joko viikonloppuja tai enimmillään viikon mittaisia. Välillä matkaa taitetaan koko ajan eteenpäin, kun taas joillakin reissuilla tulee valittua tietty paikka, missä sen matkan ajan ollaan ja viihdytään.

– Se on vähän, mitä hakee siltä. Haluaako nähdä asioita tai löytääkö hyvän paikan, missä voi olla.

Niinan innokkuus karavaanailusta saa pohtimaan, voisiko hän ikinä asua kokoaikaisesti matkailuautossa.

– En tiedä, ehkä joskus voisin asua. Nyt en voisi asua, nyt minulla ei ole aikaa asua sellaisessa. Nyt haluan olla kotonani, se on päämajani, Niina nauraa.

Backmaneilla on oma mökki Keski-Suomessa ja se on edelleen perheen tärkeä paikka, vaikka karavaanailu on tullut myös tavaksi viettää lomaa.

– Kyllä edelleen olen mökki-ihminen, jos pitäisi valita jompikumpi. Mökkeily on yhtä lailla sellainen oma suosikki.

Mökkeilyn pitää Niinan mielestä olla sellaista, ettei mökiltä löydy sähköjä ja vedet täytyy kantaa järvestä.

– Koko ajan tehdään jotain, tykkään siitä.

Kesäloman alkaessa Backmanit suuntaavat Niinan mukaan heti mökille.

– Joka päivä saunaan, se on se juttu. Vaikka olisi kuinka kovat helteet.

Ylipäätään luonnossa ajanviettämisestä on muodostunut tärkeä osa Niinan elämää. Sosiaalisessa mediassa radiojuontaja päivittää usein kuvia, missä he ovat Loren kanssa nauttimassa ulkoilmasta.

– Nautin todella ulkona luonnossa retkeilystä, hän kertoo.

Se ei aina ole ollut yhtä tärkeä osa Niinan elämää. Siitä tuli tärkeä osa Loren kautta, joka on aina ollut retkeilyihminen.

– Hän on tutustuttanut minut tuohon. Yksin en selviäisi metsässä yötäkään, tarvitsen sen ihmisen siihen viereeni. Todennäköisesti yksin katoaisin jotenkin maapallolta, olen niin hirveän tapaturma-altis ihminen, Niina nauraa.