Legendaarinen pila­piirtäjä Al Jaffee, 102, on kuollut

Maailman pisimmän uran pilapiirtäjänä tehnyt Al Jaffee kuoli kolme vuotta eläköitymisensä jälkeen.

Legendaariseen maineeseen urallaan noussut pilapiirtäjä Al Jaffee on kuollut maanantaina 10. huhtikuuta 102-vuotiaana. Hän tuli tunnetuksi etenkin MAD-lehteen tekemistään lukuisista töistä.

Al Jaffee oli MAD-lehden ja samalla koko maailman pitkäaikaisin sarjakuva­piirtäjä. Hän ehti työskennellä lehdelle seitsemällä vuosikymmenellä yhteensä noin 65 vuoden ajan, kunnes jäi lopulta eläkkeelle 99-vuotiaana.

Jaffeen uraa on muisteltu laajasti perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa.

Edesmenneen sarjakuva­taiteilijan tyttärentytär on tiedottanut, että Jaffee menehtyi monielin­häiriöön Manhattanin sairaalassa New Yorkissa.

Alkuperäiseltä nimeltään Abraham Jaffee syntyi Atlantassa vuonna 1921. Hän aloitti sarjakuvien piirtämisen käytyään lukion. Kun hän oli 20-vuotias, silloin alalla jo hyvin menestynyt Will Eisner osti Jaffeelta parodian Teräsmiehestä. Teoksen nimi oli Inferior Man.

Vuoden kuluttua Jaffee työskenteli jo Marvelista myöhemmin maailmanmaineeseen nousseelle Stan Leelle. Nimi Al tuli käyttöön toisen maailmansodan aikana. Se suojeli piirtäjää antisemitismiltä. Sodan aikana hän teki lentolehtisiä ja julisteita sotatoimia varten Yhdysvaltain ulkoministeriössä Pentagonissa.

MAD-lehden vahvuuteen Jaffee liittyi vuonna 1955. Tuolloin lehti oli toiminut vasta kolmen vuoden ajan. Hänen tunnetuimpia sarjakuviaan olivat vakio-osioiden lisäksi esimerkiksi sotaa vastustaneet Hawks & Doves -sarjakuvat, joita hän piirsi samaan aikaan, kun Yhdysvallat kävi sotaa Vietnamissa.

Jaffee pitää hallussaan Guinnessin ennätystä pisimmän uran tehneenä sarjakuva­piirtäjänä maailmassa.

Hän keksi ja kehitti useita MADin klassikoita – muun muassa sisäkannen fold-in-piirroksen. Kuvan ideana on, että sisäkannen taittamalla piirroksesta paljastuu toinen piilotettu kuva. Kuvilla pilailtiin muun muassa Life- ja Playboy-lehdistä tuttujen auki taiteltavien keskiaukeama­kuvien kustannuksella.

Sarjakuviensa lisäksi Al Jaffee muistetaan useista eriskummallisista keksinnöistään, joista useat syntyivät vitseistä ja tulivat lopulta tosiksi – kuten savuttomasta tuhkakupista, monirullaisesta wc-paperiannostelijasta ja partakoneesta, jossa on valtava määrä erilaisia teriä, rullia ja moottoreita.

Vuonna 2008 Jaffeelle myönnettiin Yhdysvaltain sarjakuva- ja pilapiirtäjien seuran (National Cartoonists Society) Reuben-palkinto, joka on yhdistyksen myöntämistä palkinnoista korkein.

Jaffee kertoi vuonna 2015 The Guardian -lehdelle uskovansa, että satiiri on vuosikymmenten kuluessa muotoutunut yhä vaikeammaksi. Syykin on Jaffeen mielestä selvä: poliitikot eivät enää pelkää valehtelua.

– Ennen poliitikot väittivät, että he loisivat työpaikkoja kaikille maan asukkaille kahden vuoden kuluessa tai jotain sellaista. Nyt he väittävät, että he loisivat työpaikkoja kaikille Marsissa, Jaffee totesi.

Uskomattoman pitkää uraansa Al Jaffee kuvaili seuraavasti:

– Minulla oli koko elämäni ajan kaksi työtä. Toinen niistä oli toimeentulon hankkiminen. Toinen oli viihdyttäminen. Toivon, että jossain määrin onnistuin siinä.

