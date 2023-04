Tätä et nähnyt tv:ssä: Sinkut paljaana -kuvauksiin hälytettiin ambulanssi – osallistuja kertoo pelottavasta tilanteesta

Sinkut paljaana -suosikkisarjan tähti Lola Pähkinämäki kertoo IS:lle saaneensa kuvauksissa vakavan dissosiaatiokohtauksen.

Ylen Sinkut paljaana -tv-ohjelman kolmannen tuotantokauden jaksojen kulisseissa elettiin dramaattisia tapahtumia, joita ei kuitenkaan nähdä ruudussa. Uudella kaudella on mukana muun muassa Temptation Island -ohjelmasta tuttuja kasvoja. Sarjassa naiset muun muassa menevät sokkotreffeille laittautumatta. Jokaisessa jaksossa käsitellään lisäksi päähenkilölle tärkeää teemaa, joka on usein julkisuudessa totuttu näkemään jollakin tapaa häpeällisenä.

Malli ja graafinen suunnittelija Lola Pähkinämäki, 30, on yksi sarjan tähdistä. Pähkinämäki on toipuva anorektikko, joka tekee työtä myös eläinten pelastamiseksi.

Naantalissa asuvan Pähkinämäen elämä on viime aikoina ollut täynnä vastoinkäymisiä. Hän kertoo, että tv-sarjan kuvauksetkaan eivät sujuneet ilman traagisia hetkiä. Pähkinämäki raotti IS:lle tapahtumia, joita ruudussa ei näytetä.

– Jonnan (Merta) jaksoa kuvattaessa pintaan nousivat omat traumaattiset muistoni niin itsemurhaan kuin masennukseenkin liittyen. Arimpana aiheena oli se, että Jonnalla on lapsia. Olen itse lapsena kokenut traumaattisia tapahtumia, joihin liittyy paljon kuolemaa ja menetyksiä, Pähkinämäki kertoo Ilta-Sanomille.

Lola Pähkinämäki tekee myös mallin töitä.

Omassa Sinkut paljaana -jaksossaan Pähkinämäki avaa lapsuudestaan muun muassa sen, että hänellä on diagnosoitu syömishäiriö ensimmäisen kerran hänen ollessaan 11-vuotias. Pähkinämäki kertoo jaksossa viettäneensä suurimman osan lapsuudesta isovanhempiensa luona. Ympäristö oli hänen mukaansa ”todella alkoholisoitunut”.

– Mummi joi paljon alkoholia viikonloppuisin, vaari joi käytännössä koko ajan. Siellä oli paljon sitä huomauttelemista ja nälvimistä (ulkonäöstä). Se on aiheuttanut omalla tavallaan minulle myös sen, että minusta tuli ikuinen suorittaja, hän kertoo sarjassa.

Pähkinämäki kärsii dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä. Häiriölle on ominaista, että henkilöllä on kaksi tai useampi identiteetti. Tällaisen henkilön perusidentiteetti on usein epäitsenäinen, passiivinen, syyllisyydentuntoinen ja masentunut. Sen sijaan hänen erinimiset sivupersoonansa voivat olla luonteeltaan toisenlaisia.

– Sain kuvausten keskellä dissosiaatiokohtauksen, johon tuottajamme osasi reagoida ja ymmärsi keskeyttää kuvaukset. Tilanne ei kuitenkaan mennyt ohi, joten tuottaja soitti hätäkeskukseen avun saamiseksi. Niinpä kuvauksiin tuli ambulanssi.

Tapahtuneen vuoksi Pähkinämäki on osan aikaa poissa Jonna-jaksosta.

– Dissosiaatiokohtausten hoitaminen on yksilöllistä ja kohdallani hyvin hankalaa, sillä vajoan kohtauksissa syvälle lapsuustraumoihin. Niihin liittyy niin väkivaltaa kuin hyväksikäyttöäkin, Pähkinämäki kertoo.

Lola Pähkinämäki on yksi Sinkut paljaana -sarjan tähdistä.

Ilta-Sanomat tavoitti Yleltä nuorten ohjelmahankinnoista vastaavan tilaajan Elsa Tolosen, joka ei halunnut kommentoida yksittäisen osallistujan terveystietoja. Hän kuitenkin kertoi, että kuvauksissa oli yhteys terveydenhuoltoon. Lisäksi kuvauksissa toimittiin hänen mukaansa kaikkinensa ammattimaisella tavalla.

– Miten tilanne hoidettiin?

– Se on totta kai hoidettu asianmukaisesti. Pyrimme aina siihen, että käännytään ammattilaisten puolelle. Varmistamme, että henkilö saa ammattilaisten apua, jos hän sellaista tarvitsee.

– Onko tällaista sattunut aiemmin?

– Olemme aina varautuneet kaikenlaisiin tilanteisiin, kun ohjelmassa puhutaan ihmisten rankoista elämäntilanteista. Tuotantoaikataulu on rakennettu sillä tavalla, että asioita voidaan jäädä pohtimaan tietyssä hetkessä, eikä tarvitse rynnätä suoraan eteenpäin.

– Millaisia jatkotoimenpiteitä tällaisissa tilanteissa on?

– Ensisijaisen tärkeää on osallistujien turvallisuus ja se, että heillä on kyky ja halu jatkaa kuvauksissa. Kaikenlaisia tilanteita käydään myös jälkikäteen läpi.

– Valmistellaanko osallistujia siihen, että sarjassa käydään arkojakin asioita läpi?

– Meidän sarjassahan päähenkilöt valitaan mukaan sen mukaan, että he tekevät työtä ulkonäkönsä puolesta. He kokevat erilaisia ulkonäköön kohdistuvia paineita. Osallistujien valinnassa on myös sekin puoli, että heillä on esimerkiksi mielenterveyteen tai lapsuuteen liittyviä asioita, joista he haluavat puhua. Asiat käydään läpi osallistujien kanssa. Kenellekään ei esitetä sarjassa sellaista kysymystä, jota hän ei etukäteen tietäisi.

Tuotantoryhmä hoiti asian Pähkinämäen mukaan todella hyvin, ja kuvaukset keskeytyivät tunneiksi. Pähkinämäelle tarjottiin mahdollisuutta lopettaa ohjelman tekeminen kokonaan, sillä kohtaus oli pahanlaatuinen. Hän päätti kuitenkin jatkaa ja palasi kuvauksiin, koska hän lähti ohjelmaan juuri antaakseen vertaistukea ihmisille.

Tuotantoyhtiö Mediawan on järjestänyt Pähkinämäen mukaan hänelle käyttöön oman psykologinsa Laura Stenroosin, jolla on kokemusta myös aiemmista tosi-tv-ohjelmista. Pähkinämäki käy edelleen tapaamisissa, koska ongelmat eivät loppuneet kuvauksiin.

Kuvauksissa Pähkinämäen tukena oli myös terapiakoira Picasso. Picasso kuitenkin kuoli kuvausten aikana.

– Yritin itsemurhaa jokin aika Picasson kuoleman jälkeen. En kestänyt elämää ilman Picassoa. Hylätyksi tuleminen lapsena on jättänyt minuun jälkensä. Tarvitsen jonkun, josta voin pitää huolta, jotta voin pitää huolta itsestäni.

Picasso-koiran kuolema oli Pähkinämäelle raskas paikka.

Pähkinämäki selvisi kuitenkin henkisestä romahduksesta traumaterapian avulla. Hän kertoo käyvänsä terapiassa yhä kolme kertaa viikossa. Tämän lisäksi hän käy myös psykofyysisessä terapiassa, jossa puretaan kehoon kohdistuneita traumoja. Pähkinämäki on huomannut, että psykoterapia on tärkeä väline toipumisessa ja hän uskoo käyvänsä siellä pitkään.

– Jos huomaa itsessään henkistä kuormitusta, on hyvä olla heti yhteydessä terveydenhuoltoon. Myös Sekasin-chat on nopea keino avun saantiin. Puhun omista kamppailuistani ja selviytymiskeinoistani avoimesti blogissani.

Pähkinämäen toipumiseen kuuluu nyt Meksikosta haettu uusi, tuleva terapia- ja kuulokoira Moses. Seitsenkuisen koiran kanssa Pähkinämäki uskoo vihdoin pääsevänsä jaloilleen.

Viime syksynä tv-kuvausten jälkeen Pähkinämäen piti aloittaa uusi elämä Uudessa-Seelannissa, mutta sekään ei mennyt ihan kuin Strömsössä.

Pähkinämäki oli matkalla Uuteen-Seelantiin tekemään töitä graafisena suunnittelijana, alun alkaen kolmeksi kuukaudeksi. Hän alkoi kuitenkin oireilla henkisesti jo menomatkalla lentokoneessa sattuneen, matkustajan kuolemaan johtaneen sairauskohtauksen vuoksi. Kuollut istui juuri Pähkinämäen vieressä.

– Tapaus vei minut suoraan lapsuuteeni ja traumatisoiduin uudelleen. Matkalla myös sairastuin todella pahasti koronaan, Pähkinämäki kertoo.

Pähkinämäen korona äityi keuhkokuumeeksi, joten hän lensi Suomeen hoitoon ja totaaliseen eristykseen TYKSissä.

Pähkinämäen toipuminen kesti pitkään ja henkinen kuormitus yhdessä lentokoneen kuolemantapauksen kanssa ajoi hänet entistä syvempiin vesiin, joista hän nyt on toipumassa.

Sinkut paljaana Ylen Areenassa.