Harry Stylesilla on yksi, monelle vanhemmalle tuttu tapa – äiti kertoo, millainen hänen super­tähdeksi noussut poikansa on oikeasti

Harry Stylesillä on hänen äitinsä mukaan yksi tunnettu tapa, kun hän palaa kotiin.

Kolmetoista vuotta sitten Britannian X-Factorista esiin ponnahtanut ja yhdessä maailman suosituimmista poikabändeissä aloittanut Harry Styles, 29, on noussut vuosien saatossa valtavaksi supertähdeksi.

Mirrorin mukaan Styles nakkasi itselleen vuonna 2022 rikkaimman alle 30-vuotiaan brittitähden tittelin. Hän on voittanut kolme Grammy-palkintoa, kuusi Brit Awards -palkintoa, Ivor Novello -musiikkipalkinnon ja Styles on tähdittänyt elokuvia kuten Dunkirk ja Don’t Worry Darling. Vuonna 2022 Styles poseerasi yksin ensimmäisenä miehenä koskaan yhdysvaltalaisen Voguen kannessa.

Moni voi vain haaveilla Stylesin menestyksestä, mutta millainen supertähti on kulissien takana? Stylesin äiti Anne Twist on antanut harvinaislaatuisen haastattelun brittilehti Daily Mailille, jossa hän kertoo, millainen hänen poikansa oikeasti on.

Harry Stylesin äiti kertoo olevansa hyvin ylpeä pojastaan.

Styles elää Yhdysvaltojen ja Britannian välillä, sillä hänellä on koti sekä Kaliforniassa että Lontoossa. Twist kuitenkin kertoo, että kun Styles palaa kotiin Holmes Chapeliin Cheshireen tapaamaan äitiään, ”hän on kuin kuka tahansa poika”.

Stylesillä on hyvin monelle vanhemmalle tuttu tapa, kun hän saapuu äitinsä luo. Ensimmäisenä hän Twistin mukaan tutkii jääkaapin sisällön.

Twist kertoo, että hänen poikansa on hyvin ”jalat maassa” -tyyppi. Twist kertoo olevansa aivan yhtä ylpeä Stylesin siskosta Gemmasta, 32, joka on kirjailija ja pitää podcastia. Gemmalla on Instagramissa yli yhdeksän miljoonaa seuraajaa.

– Olen hyvin ylpeä Harrysta ja hänen isosiskostaan Gemmasta ja siitä, millaisia aikuisia heistä on kasvanut. He tekevät molemmat kovasti töitä, heillä on hyvä moraali ja he ovat hyvin kilttejä ihmisiä, Twist toteaa Daily Mailille jatkaen, että kliseisesti hänelle kaikkein tärkeintä on, että hänen lapsensa ovat onnellisia.

Twist lisää, että Simon Cowell sanoi jo vuonna 2010 X-Factorissa, että vanhemmilla on aina tapana luulla liikoja lastensa lahjoista, mutta Twist on aina nähnyt Harryssa jotain erikoista. Yksi mieleenpainuvin asia Stylesistä välittyi jo hänen ollessa lapsi: iloisuus ja jatkuva, leveä hymyily.

Twist kertoo, että koko perhe on todella läheinen, vaikka heidän välillään on tuhansia kilometrejä. He näkevät toisiaan aina, kun mahdollista.

– Se on vain maantieteellistä, Twist toteaa.

Twistin mukaan Harry oli hyvin läheinen myös isoisänsä, Brian Selleyn, 86, kanssa, joka kuoli vuonna 2021 Parkinsonin tautiin.

Selley kävi aikoinaan One Directionin konsertissa, joskin Twistin mukaan hän onnistui nukahtamaan yhteen niistä. Selley kuvaili tyttärenpoikaansa aiemmin ennen kuolemaansa.

– Hän on aina hymyissä suin, hyvin rakastava ja huolehtiva. Minulle hän on vain Harry. En ajattele häntä tunnettuna poptähtenä, kuten kaikki muut, Selley totesi lapsenlapsestaan.