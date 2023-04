Vain elämää -tähdet vuotivat julkisuuteen etuajassa

Tulevalla kaudella nähdään useampi jo aiemmin mukana ollut laulajatähti.

KOTITEOLLISUUS-yhtyeen laulaja Jouni Hynynen osallistuu tulevalle Vain elämää -kaudelle. Lauluohjelmassa nähdään myös Anna Puu ja Ellinoora, jotka ovat osallistuneet ohjelmaan aiemminkin.

Tieto tuli julkisuuteen ennenaikaisesti Nelosen ensi syksyn ohjelmistoa esittelevältä webinaaritallenteelta. Webinaarissa kerrottiin, kuinka tulevaa kautta tähdittää Hynynen, joka vain kolme vuotta sitten sanoi, ettei osallistuisi koskaan kyseiseen ohjelmaan.

– Klamydian Vesku Jokinen oli meillä Vain elämäässä, mikä onnistui tosi hyvin. Suomi on suurta rock-kansaa, niin se avasi padon myös siihen, että Vain elämää on ehkä erimuotoinen kuin se on aikaisemmin ollut, webinaarissa kerrottiin.

Samaisessa webinaarissa paljastettiin, että suosikkiohjelma Big Brotheria ei nähdä kanavan ohjelmistossa syksyllä.

Neloselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että verkkoon päätynyt webinaaritallenne on aito. Webinaari poistettiin sunnuntaina iltapäivällä.

– Ohjelmistoa on esitelty kaupallisille yhteistyökumppaneille, Nelosen PR&Press -tuottaja Mia Paavonen viestittää.

Nelonen julkistaa syksyn ohjelmiston virallisesti toukokuun lopussa.

Webinaaritallenteesta uutisoi ensimmäisenä Rumba.

Vain elämää -tähdet on julkistettu perinteisesti keväällä, ja ohjelma kuvattu alkukesästä Hirvensalmen Satulinnassa. Viime syksynä esitetyllä kaudella nähtiin Mikko Alatalo, Erika Vikman, Pete Parkkonen, Jyrki 69, Yona, Tommi Läntinen ja Redrama.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.