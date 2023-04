Koomikko Gareth Richards, 41, on kuollut

Richards muistetaan koomikon uransa ohella radiosta.

Brittiläinen radiotoimittaja ja koomikko Gareth Richards on kuollut 41-vuotiaana, kertoo BBC sekä lukuisat muut brittimediat.

Richards menehtyi maaliskuun lopulla tapahtuneen autokolarin seurauksena. Yksityiskohtia onnettomuudesta ei ole kerrottu, mutta Richardsin vaimo Laura on kertonut, että mies kärsi ”hirvittävässä” onnettomuudessa vakavia aivovaurioita, jotka lopulta johtivat kuolemaan.

– Oli ihme, että hän saapui sairaalaan elossa. Viimeisimmät kuvaukset ovat kuitenkin paljastaneet, että vahingot ovat niin suuria, että heidän on pakko lopettaa lääkitys ja antaa hänen levätä rauhassa, Laura Skinner kirjoitti brittimedian siteeraamassa lausunnossa.

Richardsin entinen työpari Frank Skinner muisteli edesmennyttä kollegaansa podcastissaan, jota Sky News siteeraa. Hän kuvaili Richardsia ”entiseksi kollegaksi ja rakkaaksi ystäväksi”.

– Garethista on sanottu paljon kauniita sanoja ja hänen perheensä on pitänyt meidät ajan tasalla hänen tilanteestaan, mutta tilanne on nyt se, että Gareth ei selvinnyt. Hän oli kiltti, lempeä, hauska ja kiehtova mies, Skinner muisteli.

Richards aloitti uransa koomikkona vuonna 2004. Skinnerin ja Emily Deanin kanssa hän juonsi yhteistä radio-ohjelmaa kahden vuoden ajan.

– Gareth Richards, minulla tulee niin ikävä sinua – hillitön, aina kiltti, hellä kaunis ystäväni. Olen niin kiitollinen, että tunsin sinut, Dean kirjoitti Twitter-tilillään.

Richardsin muistoksi Skinner julkaisi omassa ohjelmassaan erikoisjakson, jossa oli mukana Richardsin uran parhaita hetkiä.

– Saatte itkeä, mutta naurakaa myös. Gareth olisi toivonut sitä, Skinner kirjoitti jakson julkaisun yhteydessä.