Jennifer Lopez esiintyy erikoisessa mainoksessa – fanit raivostuivat

Jennifer Lopez myy viinaa, vaikkei itse sitä juo. Monet eivät tätä sulata.

Mikä yhdistää edesmennyttä Yö-solisti Olli Lindholmia sekä näyttelijä-poptähti Jennifer Lopezia?

Molemmat ovat lanseeranneet alkoholibrändin – siitäkin huolimatta, etteivät itse käytä alkoholia.

Vuonna 2000 lopullisen raittiuslupauksensa vannonut Lindholm ei siis voinut maistella vuonna 2011 markkinoille tullutta Loisto-nimistä Yön nimikkoviiniä.

Myöskään Jennifer Lopezilla ei liene omakohtaista kokemusta keskiviikkona julkaisemansa Delola-brändin tuotteista.

Tämä ei estä häntä mainostamasta italialaishenkisiä spritzer-juomiaan esimerkiksi näillä sanankäänteillä:

– Olen painanut menemään vuosikaudet, ja yhä enemmän olen alkanut arvostaa elämästä nauttimista. Halusin juoda jotakin parempaa, joka maistuu paremmalta, jonka ainesosat ovat parempia, ja jota haluan nauttia ystävieni ja perheeni seurassa, hän kehuu Instagram-tilillään julkaisemassaan videossa.

Jennifer Lopezin puoliso Ben Affleck on kamppaillut alkoholin kanssa koko elämänsä.

Jotakin kognitiivista dissonanssia siinä kuitenkin on, että pronssista luksuslientä amalfilaisen auringon kimmellyksessä kaupitteleva poppari ei itse väkijuomiin koske.

Tämän ovat panneet merkille myös laulajan Instagram-seuraajat.

Monet ihmettelevät ensinnäkin, miksei alkoholin negatiivisista vaikutuksista julkisuudessa paljon puhunut Lopez lanseerannut alkoholitonta brändiä.

– Olisi ollut paljon siistimpää, jos hän olisi osoittanut osaavansa nauttia elämästä holittoman juoman avulla. Silloin ”selvistelytytöt” olisivat innostuneet, eräs tili pohtii.

Kyseinen raittiusteemainen Instagram-tili ei myöskään usko Lopezin kirkasotsaisia väitteitä siitä, miten Delola on suoranainen terveysjuoma, sisältäen vähemmän alkoholia sekä vain luonnonmukaisia ainesosia.

– Ei sillä ole väliä, vaikka ainesosat olisivat ”hyviä” tai ”terveellisiä” – se on kuitenkin alkoholia, joka on karsinogeeninen myrkky.

Myös ex-showpainija Dwayne Johnson on monien muiden amerikkalaisjulkkisten tavoin lanseerannut oman nimikkoviinan.

Monet katsovat, että Lopez on taas yksi Hollywood-stara mainostamassa viinaa.

– Taas Hollywood-julkkikset puskevat sitä kertomusta, jonka mukaan elämästä nauttiminen edellyttää alkoholia. Olen aina ollut J-Lo’n fani, mutta tämä on todella, todella, iso pettymys, eräs tili napauttaa.

Muotilehti Vman on listannut artikkeliinsa yli 30 amerikkalaisjulkkisten mökäöljymerkkiä – näiden joukossa muiden muassa Justin Timberlaken, Matthew McConaugheyn, Sarah Jessica Parkerin ja Dwayne ”The Rock” Johnsonin siunaamat pyhät vedet.

Eräs kommentoija paukauttaakin, että tällaiset kaupalliset yhteistyöt ovat vain osoituksia siitä, miten ”kapitalismi iskee jälleen”.

– Tämähän on vain bisnestä ja rahantekoa, mutta tuntuu silti todella feikiltä. Vaikka kukapa meistä ei luopuisi periaatteistaan fyrkan vuoksi? hän piikittelee.

Tai kuten vastavalmistunut lyhytterapeutti ja lähitulevaisuudessa niin ikään välimerellisiin maisemiin pysyvästi paineleva Antti Tuisku asian ilmaisee: Rahan takii. Sattumoisin myös Tuisku on toiminut useiden viinituotteiden mannekiinina.

Useat kriitikot ovat myös huomauttaneet, että Lopezin puoliso Ben Affleck on toipuva alkoholisti. Affleck on useaan otteeseen puhunut kamppailustaan viinapirun kanssa.

– Olen pettynyt, että mainostat alkoholituotetta, vaikka puolisollasi on ollut vakavia alkoholiongelmia, eräs seuraaja tylyttää.

Täysin alkoholitonta elämää Jennifer Lopez ei kuitenkaan kuulemma vietä.

Ainakin kohusta uutisoinut CBS News kertoo laulajan perustelleen tuoretta märkämarkkinointiaan näin:

– En ole koskaan juonut paljoa. On ollut pitkiä aikoja, jolloin en ole juonut lainkaan. Mutta olen hyvin valikoiva, ja siksi halusin kehittää jotakin helppoa jota vain kaataa jäiden päälle ja juoda.

Lopezia lähellä oleva lähde on selventänyt medialle, että toisinaan Lopez on nähty erinäisissä juhlissa hieman siemailemassa, mutta on kuitenkin rajoittanut juomisiaan erityisesti ulkonäköään ja hyvinvointiaan vaalien.

Myös Suomessa on viime aikoina kohistu julkkisviinoista.

Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva yhdistys Finnwatch paljasti maaliskuussa, että esimerkiksi Sami Kurosen ja Vappu Pimiän nimikkoviinejä valmistetaan epäinhimillisissä oloissa.