MolyBros-kaksikko kertoo nuorten jengiytymisen muuttuneen raaemmaksi – yhtenä syynä some

TikTokista tunnettu kaksikko peräänkuuluttaa positiivisuuden jakamista somessa.

– Toivon, että nuoriso tajuaisi miten paha juttu tämä ihan oikeasti on. Jos tää meininki jatkuu, niin tulee vielä surmia myös, somesta tunnettu Ibrahim Maza eli Iba toteaa radio Novan Sunnuntaibrunssin haastattelussa.

Lähetyksessä vierailemassa oli somen tähtikaksikko MolyBros, joka on tullut tunnetuksi Paljon sun outfit maksaa -videoillaan. Niissä nykyään parikymppiset kaverukset pysäyttävät ihmisiä kadulla ja kysyvät, paljonko he ovat maksaneet yllään olevista vaatteista. Outfit on englantia ja tarkoittaa asua.

Esko Eerikäisen luotsaamassa radio-ohjelmassa keskusteltiin muun muassa nuorten kohtaamista paineista, jengiytymisestä ja some-käyttäytymisestä.

Somekaksikon toinen jäsen Abdirahman Keinaan on myös huolissaan nuorison pahoinvoinnista.

– Some ja netti mahdollistavat, että nämä ongelmat ei enää ole piilossa, kuten aiemmin, Keinaan toteaa.

Nuorten katukäyttäytymisestä puhuttaessa kaksikko sanoo, että jengiytyminen on muuttunut raaemmaksi.

– On puukotuksia ja jengi yrittää ryöstää muiden vaatteita. Nuoret ottavat myös mallia artisteilta – ei niinkään suomalaisilta, vaan lähinnä katsovat mitä Lontoossa tai Ruotsissa tapahtuu, Iba jatkaa.

Eerikäinen ottaa puheeksi myös ilmiön, jossa nuoret kuvaavat joukkotappeluita ja jakavat saamaansa videomateriaalia somessa.

– Tämä on yksi suurimpia syitä, miksi on nuorisorikollisuutta: että aina kuvataan tappeluita ja kostetaan näillä videoilla, kaksikko sanoo.

He harmittelevat, että enemmän klikkauksia saa negatiivisia asioita sisältävät videot. Keinaan ja Iba kehottaa kuitenkin enemmän positiivisen sisällön tuottamiseen ja jakamiseen.

– Pitää jakaa myös positiivista, Keinaan sanoo.

Radio Novan Sunnuntaibrunssin kapteenina toimii juontaja Esko Eerikäinen, joka kysyy sometähdiltä näiden näkemystä muun muassa nuorten pahoinvoinnista.

Keskusteluaiheena on lisäksi nuorten fleksaaminen, eli hienoilla vaatteilla tai tavaroilla leveileminen. Tapa, jota ennen kutsuttiin elvistelyksi.

Sometähdet toteavat, että leveillä voi niillä tavaroilla ja asioilla, jotka itse on työllään ansainnut.

Monesti nuorten vanhemmat kuitenkin ostavat lapsilleen myös kalliita vaatteita ja nuorisolla voi tämän vuoksi olla paineita siitä, miltä pitäisi näyttää ja minkälaiset vaatteet pitäisi olla.

Eerikäinen kysyy Ibalta ja Keinaanilta, voiko heidän tekemänsä Paljon sun outfit maksaa -videot lisätä nuorten paineita tai ahdistusta omasta ulkonäöstään ja pukeutumisestaan.

– Haluamme tuoda sellaista hauskaa puolta esille näillä videoilla. Ei me haluta, että kukaan ottaisi paineita, että pitäisi saada kalliit vaatteet, kaksikko selventää videoidensa tarkoitusta.

– Otamme mukaan myös niitä, joilla ei ole kalliita vaatteita. Monissa ulkomailla tehdyissä vastaavissa videoissa on vain niitä joilla on kallis outfit, Iba sanoo.

Viime aikoina mediassa on puhututtanut nuorten väkivaltaisuus ja koulujen levottomuus.

Somen supertähdet Iba ja Keinaan peräänkuuluttavat myös aikuisten kunnioittamista.

– Kunnioitus lähtee kotoa. Kotona opetettiin, että kaikkia aikuisia pitää kunnioittaa, Keinaan sanoo.