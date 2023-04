Donald Trump piti hämmentävän puheen – vuolaat kiitokset koko perheelle, vaimosta ei sanaakaan

Lähes koko Trumpien klaani kokoontui tukemaan entistä Yhdysvaltain presidenttiä, mutta vaimo Melania loisti poissaolollaan.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kiitti sankkaa joukkoa tukijoitaan ensimmäisessä puheessaan sitten tiistaisen syyteluennan, mutta yhdestä nimestä hän ei yllättäen hiiskunutkaan.

Trump oli kerännyt kannattajansa tilaisuuteen Mar-a-Lagon tiluksilleen puhuakseen syytteistä, jotka häntä vastaan New Yorkissa nostettiin. Syytteitä on yhteensä 34 ja ne liittyvät pitkälti vuoden 2016 vaaleja edeltäneeseen hyssyttelyrahatapaukseen.

76-vuotias Trump laukoi puheessa täyslaidallisen syytteistä, väitti jälleen kerran, että vaalivilppi vei häneltä voiton vuoden 2020 presidentinvaaleissa ja kiitteli runsaasti perheenjäseniään.

Vaimostaan Melania Trumpista hän ei sanonut mitään. Melania itse loisti poissaolollaan sekä puheesta että syyteluennasta.

– Minulla on poika täällä joka on tehnyt mahtavaa työtä ja toinen poika täällä joka on tehnyt mahtavaa työtä. Tiffany ja Ivanka myös. Ja Barron tulee jonain päivänä olemaan mahtava. Hän on pitkä ja fiksu. Mutta minulla on mahtava perhe, he ovat tehneet mahtavaa työtä ja me arvostamme sitä todella paljon, Trump sanoi lukuisten medioiden videoimassa puheessaan.

Trumpilla on ensimmäisestä liitostaan kolme lasta: 45-vuotias Donald Jr., 41-vuotias Ivanka ja 39-vuotias Eric, joiden äiti on ex-vaimo Ivana Trump. Liitosta Marla Maplesin kanssa syntyi 29-vuotias Tiffany, siinä missä Melanian kanssa hänellä on 17-vuotias Barron-poika.

Trumpit ovat olleet naimisissa vuodesta 2005.

Melanian poissaolo oli monin tavoin yllättävä, sillä vasta hiljattain aviopari oli kuvattu yhdessä Trumpin tiluksilla.

Peoplen sisäpiirilähde väittää tiukkaan, että Trumpit pitävät yhä yhtä, mutta Melanialle hänen miehensä syytteet ovat kuitenkin todennäköisesti kiusallista kuultavaa, mikä selittänee poissaolon oikeudesta.

– Melania elää elämäänsä ja on yhä iloinen Mar-a-Lagossa, missä häntä ympäröivät häntä rakastavat ihmiset, jotka eivät koskaan puhu todellisuudesta tai puhu pahaa hänen miehestään, lähde väittää.

Syytteiden mukaan Donald Trump olisi muun muassa maksanut hiljaiseksi pornotähti Stormy Danielsin, jonka kanssa hänellä väitetysti oli salattu seksisuhde. Danielsin mukaan tämä väitetty syrjähyppy olisi tapahtunut alle neljä kuukautta sen jälkeen, kun Melania synnytti Barron-pojan vuonna 2006.

Melania väitetysti kuuli tapauksesta 2018, eikä koskaan ole täysin leppynyt.

– Melania on edelleen vihainen eikä halua kuulla väitetystä hyssyttelyrahasta mitään. Hän tietää, millainen hänen miehensä on ja pyrkii pitämään elämänsä iloisena perheensä ja muutaman läheisen ystävän kanssa, lähde väittää.