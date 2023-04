Näin sujui Janni Hussin viimeinen Aamulypsy-lähetys – työkavereiden jymy-yllätys sai kyyneliin

Janni Hussi juonsi torstaiaamuna viimeisen Aamulypsy-lähetyksensä.

Juontaja Janni Hussi kertoi keskiviikkoaamuna jättävänsä Radio Suomipopin Aamulypsyn tekemisen. Tänään torstaina Hussi juonsi viimeisen Aamulypsy-lähetyksensä.

Hussi yllätettiin Aamulypsyn lähetyksessä torstaiaamuna monilla eri tavoin. Hänelle soitettiin muun muassa ääniviestejä, jotka työkaverit olivat hänelle nauhoittaneet.

– Se oli mun selviytymiskeino, että mennään perusiloisella setillä, koska muuten alan vollottamaan! Hussi naurahti, kun hänelle kerrottiin työkavereiden terveisistä.

Yllätykset eivät päättyneet siihen, vaan Hussin suuresti fanittama Portion Boys -yhtye marssi suoraan lähetykseen esittämään Hussille kappaleen.

– Meillä on täällä Portion Boys paikan päällä ja he on valmiita esittämään Janni sulle kappaleen! Juuso Mäkilähde julisti.

– En mä kestä! Hussi pyyhki kyyneliään.

Yhtye esitti Hussille Elämän ABC -kappaleen.

– Tästä päivästä eteenpäin sulla on ikuinen vippi meidän keikkabussiin! Portion Boys huikkasi esityksensä päätteeksi .

Kyynelsilmäinen Hussi kiitti työkavereitaan siitä, että he tekivät hänen viimeisestä lähetyksestään ikimuistoisen.

– Täällä oli sillivoileipä heti aamulla odottamassa, sitten oli pääkallokarkkeja, terveisiä ja Portion Boys. Ei ole elämässä enää mitään mitä saavuttaa, Hussi kiitteli.

Juontaja kyynelehti vuolaasti, kun viimeiset minuutit lähetyksestä pyörähtivät käyntiin.

– Täällä suurin osa itkee vuolaasti, niin tästä onkin kiva lähteä pääsiäisen viettoon, Mäkilähde vitsaili.

– Kiitos kauniista sanoista ja kiitos näistä vuosista, jotka oon saanut tehdä töitä teidän kanssa, Hussi sanoi lähetyksen lopuksi ja kiitti myös Aamulypsyn kuuntelijoita.

– Kiitos, I love you kaikki! hän huikkasi vielä.

Ilkka Ihamäki, Tinni Wickströn, Janni Hussi ja Juuso Mäkilähde kuvattuna Radiogaalassa maaliskuussa.

Hussi kertoi aiemmin lähtöpäätöksen taustoista keskiviikkoaamuna.

– On ollut monta eri duunia samaan aikaan usean vuoden ajan. Sanotaan näin, että oma elämä, läheiset, ystävät ja perhe on jäänyt vähäiselle. Radio on ollut hirveän rakas duuni mulle, Hussi kertoi.

Hussi jatkoi, ettei lopettamiseen liity minkäänlaista draamaa, ja Juuso Mäkilähde ja Tinni Wikström kertoivat tukevansa Hussia tämän päätöksessä. He tiesivät siitä jo etukäteen.

Hussi julkaisi lopettamisestaan myös Instagram-päivityksen, jossa hän kertoi samat asiat kuin lähetyksessä.

– Pintakaasu ei oo kovinkaan tuttu käsite omassa mentaliteetissa, vaan aina on menty vitosella lappu lattiassa, Hussi kirjoitti.

– Vaikka radiotyö on mielekäs ja äärimmäisen rakas ja sitä saa tehdä vielä ihan mielettömien tyyppien kanssa, voi joskus kokonaisuus silti käydä liian kuormittavaksi.