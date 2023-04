Kommentti: Hanna Wassin asusta nousi myrsky, joka osoitti naisvihan kukoistavan

A-Studiossa vierailleen Hanna Wassin asiantuntijuus unohtui silmänräpäyksessä paljaan olkapään takia, kirjoittaa uutispäällikkö Noora Hapuli.

Valtio-opin yliopistonlehtori, valtiotieteiden tohtori ja politiikantutkija Hanna Wass, 45, vieraili tiistaina Ylen A-Studiossa puhumassa tulevista hallitusväännöistä. Studioon oli kutsuttu myös eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

Katsojien huomio kiinnittyi asian sijaan Helsingin yliopistossa työskentelevän Wassin asuun. Siksi, että mekko oli pinkki ja lyhyt, mutta myös siksi, että hiha oli valahtanut kesken haastattelun paljastaen olkapään.

Facebookissa heräsi heti kiivas keskustelu. Journalisti ja viestintäalan ammattilainen Hilkka Hyrkkö ihmetteli julkisessa kirjoituksessaan, että "miksi erittäin asiallinen ja osaava tutkija Hanna Wass pukeutuu ja laittautuu niin kuin esim nyt A-studioon?"

Moni oli samaa mieltä.

– Asiansa hämärtyy, kun saa jännittää putoaako toinenkin hiha.

– Uskottavuus menee ovesta ulos.

– Hyvin onnistui hakemaan huomiota! Mutta kukaan ei tainnut kuunnella?

Ulkoisiin seikkoihin keskittyvä keskustelu ryöpsähti valloilleen myös Hanna Wassin Instagram-kuvan kommenttikentässä.

Niin ikään myös Twitterissä puitiin asiaa.

Mekkokohuun ottivat kantaa ainakin vihreiden tuore kansanedustaja Fatim Diarra ja vihreiden entinen kansanedustaja Rosa Meriläinen.

Oli uskomatonta huomata, kuinka palasimme nanosekunneissa 50 vuotta ajassa taaksepäin.

Tämän perusteella nainen on yhä ennen mitään muuta katseen kohde, vaikka hän olisi millainen asiantuntija. Olet tehnyt vuosikymmeniä pitkän uran omalla tieteenalallasi? Sinut pyydetään televisioon puhumaan asiantuntijana? Hienoa, mutta valitettavasti olkapääsi näkyi.

Keskustelu on absurdi. Emmekö me ole jo päässeet sen yli, että naisen ulkonäkö minimoisi älykkyyden tai uskottavuuden?

Wass kertoi asuvalintansa taustat Facebook-keskustelun kommenteissa.

” Joukosta erottautuva keski-ikäinen nainen, joka ei istu jakkupukumuottiin ja puhuu silti vakavia, aiheuttaa yhä voimakkaita tunteita.

– Kiitos kaikesta palautteesta. Puku oli ensimmäistä kertaa ylläni, enkä huomannut, että toinen hiha oli valahtanut vahingossa kesken suoran lähetyksen. Missään tapauksessa ei ollut idea pukeutua olkaimettomaan asuun ja häiritä siten ohjelman seuraamista, Wass myöntää.

– Yleisesti ottaen olen toki sitä mieltä, että asiantuntijatkin saavat näyttää itseltään. Hyvä maku on kuitenkin syytä aina säilyttää eikä pukeutumisen pitäisi viedä huomiota pois asiasisällöstä, kuten tässä on nyt käynyt. Eli point taken, hän toteaa.

Hanna Wass työskentelee valtio-opin yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa.

Itse olen sitä mieltä, että jos katsoja ei kykene yhtä aikaa kuuntelemaan asiasisältöä ja suhtautumaan neutraalisti keskustelijoiden asuvalintoihin, ei ehkä kannata katsoa televisiota ollenkaan.

Joukosta erottautuva keski-ikäinen nainen, joka ei istu jakkupukumuottiin ja puhuu silti vakavia, aiheuttaa yhä voimakkaita tunteita.

Ilmiön uhreiksi tosin joutuvat muutkin kuin keski-ikäiset. Olen 29-vuotias, ja minullekin on sanottu, että olisiko joku muu kuin kukkamekko vähän uskottavampi? Ei olisi. Uskottavuuteni ei lepää kankaanpalasessa.

Hanna, älä sinäkään pyytele anteeksi.