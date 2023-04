Tosi-tv-tähti myöntää käyttäneensä kyseenalaista laihdutuslääkettä – väittää muiden tähtien turvautuneen samaan

New Jerseyn täydelliset naiset -sarjan tähden mukaan moni ohjelman päätähdistä on käyttänyt suosittua laihdutuslääkettä.

Dolores Catania on tuttu New Jerseyn täydelliset naiset -sarjasta.

Yhdysvaltalaisesta New Jerseyn täydelliset naiset -ohjelmasta tuttu Dolores Catania paljasti tiistaina käyttäneensä kyseenalaista ”laihdutuslääkettä” pudottaakseen painoa.

Alunperin tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden hoitoon käytetyt lääkkeet ovat kasvattaneet suosiotaan maailmalla niin paljon, että se on aiheuttanut saatavuushäiriöitä. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa Ozempic ja Mounjaro.

Catania kertoi Mounjaron käytöstä juontaja Andy Cohenin haastattelussa. Page Sixin mukaan tosi-tv-tähti totesi kaikkien kollegoidensa käyttävän lääkettä.

– En aio tulla jälleentapaamiseen (sarjan muiden tähtien kanssa) näyttäen isommalta kuin muut, joten minun täytyi hypätä saman junan kyytiin, Catania laukoo lehden mukaan.

Realitytähden paljastus on saanut ristiriitaisen vastaanoton sosiaalisessa mediassa.

– Dolores myöntää käyttävänsä Ozempicia ennen reunionia. Epäterveellistä ja triggeröivää, eräs kirjoittaa Twitterissä.

– Ozempic on elintärkeä ja siitä on pulaa, koska ihmiset haluavat olla laihoja. Kuinka itsekästä.

– Tiedän erään, joka ei saa lääkettään diabeteksensa hoitoon saatavuushäiriön vuoksi. Tämä on sairasta!

Osa käyttäjistä taas kertoo ymmärtävänsä, miksi televisiossa esiintyvät ihmiset haluavat käyttää lääkettä laihtuakseen.

– He ovat tv:ssä rankan arvostelun kohteena ulkonäkönsä vuoksi, totta kai he ottavat laihdutuslääkettä, jos mahdollista.

Sarjan tähdet Teresa Giudice, Melissa Gorga, Margaret Josephs, Jackie Goldschneider, Jennifer Aydin ja Dolores Catania.

Catania ei ole ensimmäinen tosi-tv-tähti, joka kertoo käyttävänsä laihdutuslääkettä.

IS on uutisoinut aiemmin esimerkiksi Shahs of Sunset -tosi-tv-sarjasta tutun Golnesa ”GG” Gharachedaghin kertoneen lääkkeen käytöstä.

– Käytä laihdutuslääkettä. En aio valehdella asiasta, koska olen aina rehellinen siitä, mikä on feikkiä, Gharachedaghi on kertonut somessa.

Hän kertoi myös ihmettelevänsä, miksi ihmiset salailevat lääkkeen käyttöä.

– Jos näette ihmisiä, jotka laihtuvat yhtäkkiä ja väittävät, että ovat lopettaneet alkoholinkäytön, niin he todennäköisesti käyttävät laihdutuslääkettä.