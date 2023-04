Video: Omaishoitajaliitto pyysi laulua Ilkka Vainiolta – kappale syntyi ihmisten omista, koskettavista tarinoista

Ilkka Vainio kertoo arvostavansa omaishoitajien työtä yli kaiken.

Lauluntekijä Ilkka Vainio on julkaissut uuden kappaleen: Omaishoitaja.

Kappaleen syntyhistoria ei ole aivan tavallinen.

– Omaishoitajaliitto soitti ja pyysi, Vainio kertoo IS:lle.

– He olivat konserttini kuultuaan tulleet tulokseen, että minäkin olen jonkin sortin omaishoitaja.

Vainio otti työn vastaan, koska hän pitää jokaista omaishoitajaa rohkeana ihmisenä.

– He saavat liian vähän arvostusta hienosta työstä, jota tekevät.

Vainio sanoo, että kuka tahansa voi joutua omaishoitajaksi.

– Heitä on vanhoja ja nuoria. Joku läheinen on voinut joutua onnettomuuteen, on masennusta, dementiaa. Tämän laulun myötä tajusin, miten iso juttu omaishoitajuus on. Siitä on puhuttu vähän häpeillen, mutta pitäisi olla pikemminkin ylpeä siitä, mitä tekee.

Vainio sai laulun tekstiä varten satoja viestejä ympäri Suomea.

– Luin ne kaikki. Ihmiset purkivat niihin viesteihin tuntojaan. Vaikeita asioita. Koskettavia, Vainio sanoo hiljaa.

– Niiden viestien tunnelman tiivistin lauluun.