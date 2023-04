Riku Rantala julkaisi kuvan Selviytyjien kulisseista – ex-juontaja Juuso Mäkilähteeltä hulvaton reaktio

Rankan tosi-tv-ohjelman uuden kauden kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä.

Selviytyjät Suomi -ohjelman juontajana ensimmäistä kertaa toimiva Riku Rantala ottaa ilmeisen rennosti Malesian saaristossa.

Sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan kuvassa Rantala nautiskelee kauniista auringonlaskusta istuen parvekkeella vihko sylissään.

– Toimistolla, hän kirjoittaa englanniksi Instagramissa.

Rentoon kuvaan ilmestyi nopeasti naseva kommentti ohjelman entiseltä juontajalta Juuso Mäkilähteeltä.

– Mitäs helvettiä?! Ei mun teltassa ollut parveketta, Mäkilähde kirjoittaa.

Mäkilähde juonsi suosittua ohjelmaa kuuden edellisen kauden aikana muun muassa Malesiassa, Filippiineillä ja Ruotsissa.

Rantalan seuraajissa Mäkilähteen kommentti on herättänyt huvittuneita reaktioita.

– Ehkä rakensit sen väärin, yksi ehdottaa.

– Ehkä Rikulla on vaan niin paljon budjetimpi liksa, niin sai parvekkeen!

Lopulta Rantala itse antaa edeltäjälleen leikkimielisen vastauksen siihen, miksi hänellä on parveke.

– Selvitin palapelin ja pääsin pois teltasta!

Riku Rantala ei aio kopioida Juuso Mäkilähteen tyyliä juontajana, vaan hän aikoo tehdä sitä omalla tyylillään.

Uusi juontaja julkistettiin maaliskuun lopulla samana päivänä, kun Mäkilähde ilmoitti jättävänsä pestin.

Madventures-ohjelmasta tunnetuksi tullut Rantala otti uuden työtehtävän innolla vastaan, vaikka joutuikin hetken ensin miettimään asiaa.

– Toisaalta mua kiinnosti päästä tekemään juuri tätä ohjelmaa ja kokemaan se taika, mikä tuossa formaatissa on. Sitten oli se käytännön juttu, että kotona on kolme lasta ja vaimolla vaativa työ.

Vaikka Rantala ei ole itse osallistunut juuri Selviytyjiin, on hänelläkin omakohtaista kokemusta rankoista olosuhteista trooppisissa ilmastoissa.

– Kyllä se varmaan vaikuttaa, että tiedän millaista selviytyminen voi olla verensokerivajareissa. Toisaalta tiedän myös, mitä se on parhaimmillaan, kun aurinko laskee trooppiseen mereen. Se on maaginen hetki ja uskon, että kilpailijatkin nauttivat sellaisesta suuresti. On siinä jotain magiaa.