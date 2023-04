Tv-lääkäri Pippa Laukalta yllättävä tunnustus – napsii välipalaksi todellisia kaloripommeja

Kananmunankuoreen valetut suklaamunat ovat tv-lääkärin heikkous.

LÄÄKÄRI Pippa Laukka tunnetaan Olet mitä syöt -ohjelman asiantuntijana, joka laittaa julkkisten elämäntapoja uuteen uskoon. Pääsiäisherkuttelu ei ole suinkaan pannassa lääkärin perheessä – hän muistuttaa, että kaikelle on paikkansa.

Mämmi on Laukan lempipääsiäisherkku ja hän uskoo, että saattaisi pärjätä mämminsyöntikisassa jopa Juha Miedolle – tai ainakin silloin, jos kilpailtaisiin rakkauden määrästä mämmiä kohtaan.

– Ehkä Juha Mieto kuitenkin niillä ropposillaan veisi voiton, Laukka nauraa.

– Mämmin ravintoarvothan ovat varsin hyvät, ja väittäisin, että mämmi on terveellistä. Ajattelen, että se on kuin löysää tummaa leipää. Toki se vaikuttaa, mitä sen päälle laittaa: itselleni on aivan pakollista, että mämmissä on kermaa ja sokeria. Silloin se muuttuu enemmän jälkiruuaksi, Laukka havainnollistaa.

Silloin, kun Pippa Laukka herkuttelee, hän panostaa laatuun. – En juo huonoa kahvia enkä syö huonoa suklaata.

Pääsiäismunien suhteen Laukka on tarkka: hän ei syö huonoa suklaata. Mieluiten Laukka kelpuuttaa pääsiäisherkukseen makean Mignon-munan.

– Ne ovat heikkouteni. Rakastan niitä! Kun ne tulevat kauppoihin, saatan syödä niitä lennossa ajaessani autolla paikasta toiseen, hän paljastaa.

Suklaamuna toimii Laukan arjessa myös välipalana. Siinä missä joku haukkaa ennen treenejä suuhunsa välipalapatukan, Laukka saattaa napata hyllystä 52-grammaisen lempisuklaamunansa ja pistellä sen poskeensa. Yhdessä Mignonissa on 300 kilokaloria ja rasvaa peräti 21 grammaa. Sokeria muna sisältää 23 grammaa.

– Sanoisin, että silti minulla on niidenkin syömisessä jokin järki mukana, hän nauraa.

– Nautin siitä, mutta pitää olla sopiva hetki, jolloin tunnen, että se maistuu hyvältä ja antaa energiaa. Siinä on parasta sekä maku että koostumus. Nautin, että siitä voi kunnolla haukata.