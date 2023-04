Reese Witherspoon ja ex-mies Jim Toth aloittivat avioeronsa valmistelun jo vuosia sitten myymällä heidän tuotantoyhtiönsä ja useita kiinteistöjä. Näin paljon ne ovat ex-avioparille nyt avioeron myötä tuottaneet.

Näyttelijä Reese Witherspoon ja hänen ex-miehensä Jim Toth tekevät hurjaa tiliä avioeronsa myötä, sillä heillä on ollut paljon yhteisomistuksia, kuten yhtiö ja kiinteistöjä. Pari oli naimisissa 12 vuoden ajan.

Cosmopolitanin mukaan pari on valmistellut eroaan jo vuosia. Esimerkiksi vuonna 2021 pari myi yhteisomistajuudessa olevan Sunshine-tuotantoyhtiönsä lähes miljardilla dollarilla. Lähde kertoi Us Weeklylle, että yrityksen myyminen oli parempi ratkaisu kuin jakaa kymmenien työntekijöiden yhtiö avioeron jälkeen.

He ovat myyneet myös kiinteistöjään jo ennen virallista avioeroa. Us Weeklyn mukaan pari myi vuonna 2020 Malibun maalaistalonsa yli 6 miljoonalla dollarilla, Los Angelesin kiinteistönsä 21,5 miljoonalla ja Nashvillen talonsa yli 7 miljoonalla. Lähteiden mukaan he aikovat myös myydä Malibun tonttinsa 7,6 miljoonalla dollarilla.

Reese Witherspoon ja hänen ex-miehensä tekevät hurjaa tiliä myydessään yhteisomistajuuksiaan.

Ex-parin ennakkovalmistelut ovat tehneet siis esimerkiksi myös Tothista multimiljonäärin, joka Cosmopolitanin tietojen mukaan tienasi alkuperäisessä työssään Creative Artists Agencyn vastaavana johtajana noin 700 000 dollaria vuodessa. Tuolloin Tothilla oli varsin kuuluisia asiakkaita, kuten näyttelijä Matthew McConaughey.

Toth jätti työnsä vuonna 2019 ja päätyi sisältöjen ja kykyjen hankintajohtajaksi jo nyt lopetettuun suoratoistopalvelu Quibiin. Sen jälkeen hän on toiminut erilaisissa johtoryhmissä, kuten myös ex-vaimonsa vaatemerkki Draper Jamesin johtokunnassa.

Tothin omaisuuden nettoarvoksi on arvioitu noin 20 miljoonaa dollaria, mutta Cosmopolitanin mukaan ei ole varmuutta, milloin arvio on laskettu ja onko siihen otettu huomioon ex-parin myymä tuotantoyhtiö ja kiinteistöt, jotka ovat tuottaneet heille valtavasti lisätienestejä.

Witherspoonin ja Tothin Instagram-päivitysten mukaan ex-pari erosi rauhallisin merkein, eikä avioeroon liity draamaa.