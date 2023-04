Pharrell Williams ei ole ainakaan ulkoisesti ikääntynyt parikymppisestä päivääkään.

Amerikkalaisartisti Pharrell Williams täyttää tänään 50.

Suomessakin vieraillut Williams nousi kuuluisuuteen aikanaan tuottajaduo The Neptunesin jäsenenä. Sittemmin hän perusti N.E.R.D.-yhtyeen vuonna 1999, mutta on tuottanut myös suosittua soolomateriaalia. Williamsin Happy-hitti oli kovassa radiosoitossa myös täällä pohjolassa vuonna 2013.

Pharrel Williamsin Happy-hitti oli kovassa soitossa pitkään sen ilmestymisen jälkeen. Kappale on tunnettu edelleen. Kuva vuodelta 2003.

Näiden edesottamusten ohella Williams on tehnyt uraa myös muotisuunnittelijana, mutta näyttelijä Keanu Reevesin tapaan hänet tunnetaan myös yhdestä erikoisesta asiasta, joka ei liity miehen töihin mitenkään.

Williams ei nimittäin näytä ikääntyvän lainkaan.

Pharrel Williams perusti N.E.R.D-yhtyeen vuonna 1999. Kuva bändin esiintymisestä vuodelta 2004.

90-luvulla parikymppinen Williams näytti lähestulkoon täysin samalta, kuin nyt viisikymppisenä. Lähinnä hän on muuttanut tyyliään – 90-luvun stereotyyppinen hiphop-estetiikka on jäänyt taakse ja tilalla on nähty enemmän omaleimaista muotia, kirkkaita värejä ja myös perinteisempiä miesten vaatteita.

Yli kolme vuosikymmentä kestäneestä urastaan huolimatta Williams jaksaa yhä tehdä uutta.

Williams on yksi niistä Hollywood-julkkiksista, jotka eivät näytä ikääntyvän ulkoisesti lähes lainkaan.

Musiikin esittämisen ohella Williams on ehtinyt ääninäytellä, säveltää ja toimia televisiokasvona. Williams oli yksi Yhdysvaltain The Voice -laulukilpailun tuomareista vuosina 2014-2016.

Musiikkirintamalla Williamsilla on paraikaa teossa albumi Phriends, jonka julkaisu tapahtuu määrittelemättömään aikaan tänä vuonna. Kiireisenä hän pysyy myös muilla uransa osastoilla, sillä helmikuussa Williams nimitettiin muotitalo Louis Vuittonin miestenmalliston luovaksi johtajaksi.

Williams on ollut kova tekijä musiikkimaailmassa jo vuosikymmeniä. Kuva vuodelta 2013.

Kiireisen bisneselämänsä vastapainona Williamsin yksityiselämä on ollut aina pitkälti seesteistä. Hän on ollut naimisissa pitkäaikaisen kumppaninsa Helen Lasichanhin kanssa vuodesta 2014. Heillä on neljä yhteistä lasta, vuonna 2008 syntynyt Rocket-poika sekä tammikuussa 2017 syntyneet kolmoset.