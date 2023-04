Suositusta sairaalasarjasta tehdään jo toinen elokuva – Syke-sarjan kaivattu hahmo tekee paluun

Syke: Särkynyt sydän -elokuvan kuvaukset alkavat toukokuussa.

Nelonen tiedottaa, että suositusta sairaalasarjasta Syke tehdään uusi draamaelokuva.

Jo neljännelletoista kaudelleen ehtineestä Syke-sarjasta tehdään toinen elokuva, Syke: Särkynyt sydän. Kuvaukset alkavat tiedotteen mukaan toukokuussa. Ensimmäinen elokuva Hätätila sai ensi-iltansa vuonna 2021.

Elokuvaan palaa ja sitä tähdittää sarjasta tuttu yleiskirurgi Holopainen, jota näyttelee Jarkko Niemi.

Holopainen joutuu elämän suurten kysymysten äärelle, kun sairaalaan kiidätetään potilas, joka mullistaa perinpohjaisesti hänen maailmansa. Elokuva on sarjasta itsenäinen kokonaisuus, eikä sen katsomiseen tiedotteen mukaan ole tarvinnut seurata itse sarjaa.

Jarkko Niemi näytteli Syke-sarjassa yleiskirurgi Holopaista viiden kauden ajan. Hän tekee uuteen elokuvaan paluun.

– Elokuvan tarina on iso. Itkin ja nauroin vuorotellen sitä kirjoittaessani. Päähenkilö on hurmaava: hänessä ei ole tippaakaan miellyttäjää, eikä hän ole sosiaalisesti kovin taitava. Sen sijaan hän on suora ja rehellinen, ja juuri se tekee hänestä niin kiinnostavan päähenkilön paiskautumaan elämän tunnemyrskyihin, Syke-sarjan luoja ja elokuvan käsikirjoittaja Petja Peltomaa kertoo.

Holopaisen hahmo poistui Syke-sarjasta viidennellä kaudella.

– On tosi kiva tuoda vielä palanen Holopaista takaisin varsinkin, kun sarjan katsojilta saamani palautteen viesti on pitkälti ollut toive Holopaisen jonkinlaisesta paluusta. Nyt sitä sitten on tiedossa ainakin tämän leffan verran, näyttelijä Jarkko Niemi iloitsee tiedotteessa.

Syke-sarjasta tehdyssä ensimmäisessä elokuvassa Hätätila nähtiin tuttuja hahmoja uusissa tilanteissa.

Syke: Särkynyt sydän -elokuvan tuottaa Syke-sarjankin tuotantoyhtiönä tutuksi tullut Yellow Film & TV. Elokuvan ohjaa Taavi Vartia ja rooleissa nähdään paljon sarjasta tuttuja kasvoja, kuten Lena Meriläinen, Leena Pöysti, Matti Ristinen, Antti Luusuaniemi, Jaana Pesonen, Senna Vodzogbe monien muiden lisäksi.

Nelonen Median kotimaisen elokuvan päällikkö Antti Luusuaniemi työskentelee tulevassa Syke-elokuvassa sekä kameran edessä että takana.

– Olen näytellyt Syke-sarjassa alusta lähtien ja on hienoa päästä tekemään jo toista Syke-elokuvaa Nelonen Median kotimaisen elokuvan päällikkönä. Ensimmäinen elokuva ylitti kaikki odotuksemme ja osoitti, että supersuosittuun hittisarjaan perustuville elokuville todella on tilausta, Luusuaniemi kertoo tiedotteessa.

Lena Meriläinen nähdään myös uudessa elokuvassa. Kuva ensimmäisestä Syke-elokuvasta Hätätila.

– Valtavan teatteriyleisön lisäksi Hätätila nousi myös Ruudun kaikkien aikojen katsotuimmaksi elokuvaksi. En malta odottaa, että uusi Syke-elokuva on valmis ja pääsemme näyttämään sitä vanhoille ja uusille faneille, Luusuaniemi kertoo.

Syke: Särkynyt sydän -elokuvan ensi-iltapäivämäärä julkistetaan myöhemmin. Ilta-Sanomat, Nelonen ja Ruutu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.