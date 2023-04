Ex-ministeri Jermu Laine menetti vaimonsa – sitten tuli lisää suru-uutisia

Ex-ministeri Jermu Laineen vaimo Terttu kuoli. Sen jälkeen menehtyi heidän tyttärensä Anne, joka toimi isänsä omaishoitajana. Nyt pyörätuolilla kulkeva Jermu Laine asuu yksin eikä selviytyisi ilman läheisten apua.

Sdp:n entinen kansanedustaja ja kolminkertainen ministeri Jermu Laine, 92, asuu yksin Helsingissä.

Elämä on muuttunut lähivuosina paljon. Jermu Laineen vaimo Terttu Laine menehtyi noin kolme vuotta sitten. Jo lapsina 30-luvun Turussa tutustunut pari oli naimisissa 67 vuotta.

Terttu Laine oli lähes koko avioliiton ajan pyörätuolissa. Hän sairastui kaksi kuukautta häiden jälkeen polioon. Raskaana ollut nuori vaimo jäi pysyvästi liikuntavammaiseksi.

Pariskunnalle syntyi tytär, ja hänen jälkeensä vielä kaksi tytärtä.

Koko avioliittonsa ajan Jermu ja Terttu Laine olivat toistensa tukijoita. Oli vain yksi tie eteenpäin: piti elää täyttä elämää.

Kun ikää tuli, Terttu Laine sairastui Alzheimerin tautiin ja vointi alkoi mennä huonompaan suuntaan.

– Olin tyttäreni Annen kanssa loppuaikoina vaimoni omaishoitaja, Jermu Laine kertoo.

Jermu ja Terttu Laine 2016 kotonaan Helsingissä.

Terttu Laineen kuoleman jälkeen Anne muutti isänsä luokse ja toimi isänsä omaishoitajana. Sitten Anne sairastui.

– Kävin katsomassa häntä joka päivä, Jermu Laine kertoo.

– Sanoin Annelle toistuvasti sen vuoden aikana, jolloin hän sairaala- tai hoitovaiheessa oli poissa luotani, etten jätä häntä koskaan.

Sairaalassa Anne eli kuin lapsen onnellista aikaa. Hän lauloi joka kerta, kun isä tuli katsomaan. Koronarajoitusten takia isä ei päässyt aina katsomaan tytärtään. Hoitaja ojensi Annelle puhelimen, ja tytär lauloi isälleen. Isä yhtyi usein lauluun.

– Yksi lauluista oli Karjalan kunnailla. Hän lauloi myöskin Tammerkosken sillalla.

Yhdessä he muistelivat kodin tauluja ja lukemiaan kirjoja. Anne muisti kodin seinillä olevat maalaukset valokuvista.

Tammikuussa 2023 Anne sai aivoverenvuodon ja kuoli.

– Hän poistui luotamme, mutta elän hänen kanssaan lupausteni mukaisesti.

Siunaustilaisuudessa isä lausui Annelle englanniksi Rod Stewartin hitiksi tekemän runon Sailing.

– Se ei ole kovin pitkä, mutta kertoo kaiken tunteistani.

Runossa kertoja seilaa yksin kauas, läpi myrskyn ja tuulen, toivoen, että luokses saavun, luokses jään.

”I am sailing, I am sailing Home again, ’cross the sea, I am sailing, stormy waters To be near you, to be free --- I am flying, I am flying Like a bird ’cross the sky I am flying, passing high clouds. To be near you, to be free. --- Can you hear me, can you hear me. Through the dark night, far away? I am dying, forever crying. To be with you, who can say.”

Pyörätuolilla kulkeva Jermu Laine kertoo jääneensä yksin, mutta tytär ja vävy ovat mahdollistaneet asumisen kotona.

– Kuitenkin voin sanoa, että ”I am fine" (voin hyvin) , kuten Annella oli tapana hiljaa sanoa kysymykseeni "How are you today? (miten voit tänään) vuoden mittaisen selviytymiskamppailunsa aikana.

Anne osasi monia kieliä. Englanniksi puhuminen oli isälle vähän myös kokeilua ja leikkiä, miten tyttären aivotoiminta sujuu.

Jermu Laine oli 70- ja 80-luvun näkyvämpiä poliitikkoja ja ministereitä.

Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen siivittämänä isä on hahmotellut tyttärensä muistolaattaan sanat: Anne Our Special.

Jermu Laine kuvailee tytärtään rohkeaksi yksintaistelijaksi ja lähimmäisten auttajaksi. Anne oli herkkä huippulaulaja ja väsymätön ääneen lukija, itsensä unohtava, mutta toisista huolta kantava.

– Hänen näistä rakentuva erityislaatunsa on iäksi painautunut sydäntemme syvyyksiin. Runo ja muistosanat kertovat kaiken tunnoistani.

Elämässä on nyt hiljaiset vuodet, mutta Jermu Laine ei valita.

– Tämä on elämää. Ei ole oikeutta odottaa mitään erityistä kohtelua.

Televisiosta hän katsoo uutisia ja poliisisarjoja. Aamulla hän lukee lehtiä, päivällä kirjoittaa kirjeitä tuttavilleen.

Jermu Laine on ollut koko ikänsä bibliofiili. Oman, laajan kirjaston kirjoja tulee selailtua usein. Hän kertoo unohtaneensa, että kirjahyllyssä on 1877 julkaistu Aleksis Kiven Kootut teokset.

Politiikkaa hän ei enää seuraa ”entisenä poliitikkona”.

– Tämän ikäisenä, yhtä ja toista kokeneena, rohkenen arvuuttaa, eikö sosialidemokraattien ja perussuomalaisten olisi otollista istuutua keskustelemaan sellaisesta aiheesta kuin ”human condition”. Eli ihmisten maailmassa on osattava löytää yhteistyöväylät.

– Perussuomalaisista pursuaa isänmaallisuutta, kansallisintoa ja arvokonservatismia. Ei niitä välttämättä ole pelättävä. Ne etsivät purkautumista, sillä ihmisen kokonaisuus on aina myös viheliäinen joukko tunteita.