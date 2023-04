Maajussi Roy Rissanen löysi rakkauden Suomesta – sitten kaikki meni pieleen

Maajussin rakkaus päättyi epäonnisesti.

KANADASTA Suomeen muuttanut Roy Rissanen, 50, on kotiutunut Helsinkiin hyvin. Hän tuli tutuksi suomalaisille Maajussille morsian maailmalla -sarjan yhtenä osallistujana ja muutti Suomeen kesällä 2021 ohjelman päättymisen jälkeen.

Kimmokkeena toimi poika Alexander, joka halusi muuttaa maahan suomalaisten sukujuuriensa takia. Rissasen vanhemmat muuttivat Kanadaan 1960-luvulla. Nyt poika on käynyt armeijan Suomessa ja suunnittelee jatko-opintojaan.

Rissanen kuvailee aikaa Suomessa kauniiksi haasteeksi.

– Olin hieman naiivi, kun tein suunnitelman muuttaa Suomeen. Ajattelin, että olisi helppoa oppia kaikki uusi ja löytää elämäntyyli, jonka halusin. Jokainen päivä on ollut uuden oppimista ja uusia haasteita, hän sanoo.

Rissanen on opetellut suomen kielen ja puhuu sitä varsin sujuvasti. Uudessa kotimaassaan hän jatkoi työskentelyä kiinteistövälittäjän ammatissa, johon vieras kieli toi omat haasteensa.

– Joka aamu käytän 30 minuuttia siihen, että opettelen sanojen lausumista. Myöhemmin päivällä käytän toiset 30 minuuttia artikkelien lukemiseen ja niiden ymmärtämiseen.

Roy Rissanen kertoo ottavansa ilolla vastaan kaikki kommentit Maajussille morsian maailmalla -ohjelman johdosta.

Prosessi on tuntunut joskus turhauttavalta. Silloin Rissanen muistuttaa itseään siitä, kuinka paljon hän on jo oppinut.

– Täytyy katsoa isompaa kokonaisuutta. Kielen opettelemisessa on kestänyt kauemmin kuin ajattelin, hän myöntää.

Sama koskee Rissasen elämäntapamuutosta. Suomeen muuton jälkeen hän aloitti kuntoilun ja laittoi ruokavalionsa uusiksi, minkä ansiosta hän on karistanut rasvakudosta ja hankkinut lihasmassaa.

– Aluksi oli vaikeaa, sillä Suomeen muuttaessani tarjolla oli niin paljon uusia ruokia, joita halusin maistaa. Pullat, kakut... Ne kaikki maistuivat niin hyviltä.

Hän tarkkailee energiansaantiaan viikkotasolla, ja pääsiäisen jälkeen edessä on kolmen päivän vesipaasto.

– Teen sen aina joulun, pääsiäisen juhannuksen ja halloweenin jälkeen.

Rissasen uusin harrastus on avantouinti. Hän pulahtaa hyiseen mereen kotikulmillaan Eiranrannassa joka aamu. Kylmään veteen heittäytyminen hirvittää joka kerta, mutta endorfiiniryöppy palkitsee jälkikäteen.

– Kun vedestä tulee pois, se tuntuu niin hyvältä. Hetken aikaa sen jälkeen koko keho tärisee, mutta olo on monen tunnin ajan hyvä. On niin mukava aloittaa päivä noin, hän kertoo.

Avantouinti tuli Rissasen elämään jäädäkseen.

Rissanen pitää suomalaisesta elämäntyylistään ja toivoo, että arki jatkaisi rakentumistaan samaan suuntaan kuin nyt. Rissanen kertoo kanadalaisten ystäviensä kyselevän usein suomalaisten onnellisuudesta, eikä ihme, sillä maaliskuussa YK:n kestävän kehityksen raportti kertoi, että Suomi on maailman onnellisin maa – kuudetta vuotta peräkkäin.

– Sanon heille, että asuminen Suomessa on kuin satua, Rissanen sanoo.

Onnellisuuden määrään hän ei osaa ottaa kantaa, mutta kertoo kanadalaisille suomalaisten olevan hyvin tyytyväistä kansaa.

– Kanadassa 12 tunnin työpäivä oli minulle tyypillinen. Voin laskea yhden käden sormillani päivät, jolloin olen tehnyt töitä 12 tuntia asuessani Suomessa.

Suomalaisessa työkulttuurissa on toinenkin seikka, joka miellyttää Rissasta.

– Kanadassa jokainen haki kahvia itsenäisesti ja jatkoi sitten töitään. Täällä kun joku menee keittämään kahvia, hän tarjoutuu keittämään sitä muillekin, minkä jälkeen kaikki kerääntyvät yhteen juomaan kahvit ja juttelemaan.

– Työn ja vapaa-ajan tasapaino on parempi. Ihmiset osaavat nauttia elämästään enemmän. Kanadassa ihmiset ajavat itsensä pisteeseen, jossa he eivät voi ajatella muuta kuin seuraavaa vapaata viikonloppua tai lomaa, Rissanen kertoo.

– On hyvin sydäntä lämmittävää saada viestejä, hän sanoo.

Entä rakkauselämän laita? Rissanen ei kadu rakkausrealityyn osallistumista, vaikka morsianta ei löytynytkään.

– Olin hieman naiivi sen suhteen, millaista olisi asettaa henkilökohtainen elämä julkisuuteen sillä tavalla. Otan parisuhteet hyvin henkilökohtaisesti ja tunteellisesti, joten sen puolen esitteleminen julkisuudessa oli vaikeampaa kuin odotin, Rissanen sanoo.

Hän on tapaillut naisia ja huomannut, ettei puolison löytäminen ole välttämättä kovin yksinkertaista. Tv-julkisuus on tuonut huomiota ja suoria treffikutsujakin on sadellut.

– Ihmiset tulevat kadulla kyselemään, olenko jo löytänyt vaimon. Yritän kuitenkin pitää henkilökohtaisen elämäni poissa valokeilasta. Haluan kunnioittaa suhteita, enkä halua niiden vaikeutuvan julkisuudesta, hän selventää.

Yllättäen Rissanen kuitenkin paljastaa löytäneensä Suomesta rakkauden.

– Hän oli paras ystäväni, mies sanoo ääni murtuen.

Oli.

Elämä ei ole elokuvaa, eikä sitä voi käsikirjoittaa.

– Jää nähtäväksi, mihin suuntaan elämä vie meitä, Rissanen muotoilee.

Sen enempää Rissanen ei halua yksityiselämästään paljastaa. Hänelle on tärkeää kohdata kanssaihmisiä kunnioituksella ja luoda ympärilleen valoa.

– Jokaisella on elämässään vaikeuksia, joista emme tiedä mitään. Jos saa luotua hymyn toisen kasvoille, se saa minut onnelliseksi.