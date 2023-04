Blac Chyna kertoo Fox Newsille uskoon tulemisestaan. Nimensä vaihtaneen tosi-tv-tähden mukaan OnlyFansin tekeminen on halventavaa.

Blac Chyna poseerasi vastikään uudessa lookissaan kuvaajille New Yorkissa.

Tosi-tv-tähti ja muun muassa räppäri Tygan ja Rob Kardashianin ex-kumppani Blac Chynalla on käynnissä totaalinen elämänmuutos.

Aluksi hän poistatti kaikki täyteaineet kasvoistaan, ja nyt Fox Newsin mukaan Chyna on kääntynyt uskoon ja vaihtanut esimerkiksi nimensä. Chyna kertoo, että hän kokee itsensä uudelleen syntyneeksi, sillä hän otti vastaan kasteen 34. syntymäpäivänään.

Chyna päätti lopettaa myös kovatuottoisen OnlyFans-tilinsä. Chyna alkaa käyttää myös syntymänimeään Angela Whitea.

– Rehellisesti ajattelin, että kaikki tämä on liikaa. On muutoksen aika. Tämä ei ole sitä, kuka oikeasti olen. Pyhä henki tuli minuun ja ajattelin, että minun täytyy saada selville, mikä elämäni tarkoitus on. Miksi olen täällä? Chyna pohti Fox & Friends Weekend -ohjelmassa.

Blac Chyna kertoo, että usko Jumalaan sai hänet lopettamaan OnlyFansin.

Chyna kritisoi ohjelmassa myös OnlyFansin tekemistä ja sen normalisoitumista. Haastattelija Rachel Campos-Duffy kysyi, mitä Chyna ajattelee niistä esimerkiksi aikuisviihteen tekijöistä tai nuorista naisista, jotka tekevät pornografista sisältöä OnlyFansiin.

– Mitä sanoisit muille nuorille naisille, jotka, kuten kuvailit, alentavat ja nöyryyttävät itseään seksuaalisesti alustalla, Campos-Duffy kysyi.

– Sanoisin rehellisesti, että jos teet sitä siksi, että sinun on saatava rahaa – tee se. Mutta siitä täytyy osata myös päästää irti, sillä se on umpikuja. Aina, kun jostakin saa helppoa ja nopeaa rahaa, asiat eivät pääty hyvin, Chyna kertoi.

Chyna avaa omia syitään avata OnlyFans-tili.

– Syy, miksi edes perustin OnlyFansin, oli se, että minulla oli meneillään monta oikeusjuttua, ja pelkäsin menettäväni kaiken. Tein jotakin, jonka tiesin olevan väärin, mutta halusin tehdä sen selvitäkseni. Kun minut kastettiin, Jumala sanoi minulle, ettei sinun tarvitse tehdä tätä. ”En antanut sinulle elämää siksi, että halventaisit itseäsi. Koska kehomme temppelimme”, Chyna julisti ohjelmassa Jumalan todenneen hänelle.

Blac Chyna varoittaa ihmisiä kauneusoperaatioiden vaaroista.

Chyna jatkoi, että ”keho on temppelini” -ajattelu sai hänet luopumaan myös täyteaineista ja kauneusleikkauksista. Hän kertoi jo aiemmin poistattaneensa silikonitäytteitä ja -implantteja rinnoistaan sekä pakaroistaan. Instagramissaan hän on varoittanut näistä seuraajiaan ja painottanut etenkin sitä, että pakaroita ei kannata täyttää.

Chyna paljasti ottaneensa aiemmin myös laittomia silikonipistoksia. Hän kertoi, että pistokset aiheuttivat hänelle haitallista oireilua ja sairastelua.

– Mitä vanhemmaksi tulen, ymmärrän, että haluan olla täällä lasteni kanssa. Haluan nähdä lastenlapseni, Chyna kertoi.

– Olin vain 19-vuotias kun tein ensimmäiset operaationi. Olin naiivi enkä tiennyt kaikista vaaroista. Kiitos Jumalalle, että olen edelleen täällä. Haluan toimia esimerkkinä kaikille naisille ja varoittaa heitä. Se on kuin pelaisi venäläistä rulettia elämällään, Chyna totesi viitaten kauneusleikkauksiin ja -operaatioihin.