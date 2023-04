Jättiyllätys! Janni Hussi lopettaa Aamulypsyssä

Janni Hussin tie Aamulypsyn uudessa kokoonpanossa kesti vain hetken.

Radiojuontaja Janni Hussi kertoi keskiviikkoaamuna Radio Suomipopin Aamulypsyssä lopettavansa radio-ohjelman tekemisen. Hussi herkistyi huomattavasti kertoessaan uutisen.

– Ilmoitusluontoista asiaa tähän väliin. Meikämustikka painanut aika monta vuotta kaasu pohjassa ja kovilla kierroksilla. On ollut monta eri duunia samaan aikaan usean vuoden ajan. Sanotaan näin, että oma elämä, läheiset, ystävät ja perhe on jäänyt vähäiselle. Radio on ollut hirveän rakas duuni mulle, Hussi kertoi.

– Kokonaissetti on käynyt liian raskaaksi. Teen huomenna viimeisen lähetykseni, Hussi totesi.

Hussi jatkoi, ettei lopettamiseen liity minkäänlaista draamaa, ja Juuso Mäkilähde ja Tinni Wikström kertoivat tukevansa Hussia tämän päätöksessä. He tiesivät siitä jo etukäteen.

Hussi juonsi Aamulypsyä ensin Anni Ihamäen sijaisena Jaajo Linnonmaan ja Tuukka Ritokosken kanssa vuodesta 2020 alkaen, mutta jäi sitten show’hun mukaan pysyvästi. Kun Linnonmaa ja Ihamäki lopettivat huippusuositun aamuohjelman joulukuussa 2022, uuteen vakituiseen Aamulypsyn kokoonpanoon on kuulunut Hussin ja Ritokosken lisäksi Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja hovimuusikko Ilkka, eli Ilkka Ihamäki.

Uutinen päivittyy.